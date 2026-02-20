Președintele României la Consiliul de Pace: „Putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora”

17:10

Republica Moldova a trecut de etapa „digitalului de vitrină” și încearcă să ajungă la servicii publice pe care oamenii chiar le pot folosi ușor, din telefon sau de pe web. În prezent, peste 80% din interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit aproape obligatorie pentru antreprenori, afirmă directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț.