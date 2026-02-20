Escrocherii în creștere în R. Moldova. Maia Sandu: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau coduri”
Radio Moldova, 20 februarie 2026 08:40
Cazurile de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni pierd sume importante de bani, sunt în creștere, avertizează președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a lansat un apel public către populație, precizând că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și înșela victimele.
