Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Retrospectiva zilei de 19 februarie

Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de taxe, condiții mai avantajoase pe piața externă și nevoia de reînnoire a parcului auto.