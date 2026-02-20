Desert simplu cu morcov, fără făină, ideal pentru dimineți savuroase

13:10

Durerile de cap cauzate de vin nu sunt un mit. Mulți oameni, mai ales cei care suferă deja de migrene, resimt un puls dureros chiar și după un singur pahar, în special de vin roșu. Totuși, nu toată lumea reacționează la fel: unii simt durerea după câteva înghițituri, iar alții nu au niciun simptom la [...]