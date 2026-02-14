Valentine’s Day: Care este istoria sărbătorii și ce tradiții sunt în această zi

11:50

Trezitul devreme poate fi o provocare, mai ales pentru cei obișnuiți să funcționeze mai bine seara. Totuși, cu o abordare corectă și obiceiuri sănătoase, îți poți ajusta programul pentru a începe diminețile cu energie. Descoperă, potrivit BBC GoodFood, cum să-ți reglezi ritmul circadian și să adopți o rutină care să te ajute să te simți mai odihnit [...]