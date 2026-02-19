Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere: geniul care a redefinit sculptura modernă
ZdGust, 19 februarie 2026 12:30
Astăzi, 19 februarie 2026, se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, fondator al artei moderne. Pentru a marca evenimentul, anul 2026 a fost declarat „Anul Constantin Brâncuși”. Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876, în satul Hobița, din județul Gorj, la poalele Munților Carpați, fiind al șaselea copil al țăranilor [...]
Acum 30 minute
12:30
Acum 2 ore
11:50
Înlocuirea sării de masă tradiționale cu sare cu potasiu poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, păstrând în același timp gustul preparatelor. Dieteticienii spun că această modificare simplă poate sprijini sănătatea cardiovasculară atunci când este folosită corect, potrivit EatingWell. Cum susține sarea cu potasiu sănătatea inimii Majoritatea sării de masă conține clorură de sodiu, care poate crește [...]
Acum 4 ore
10:40
Peștele este un aliment recomandat și în alimentația copiilor, însă în practica zilnică nu este întotdeauna ușor să fie cumpărat proaspăt cu regularitate. Din acest motiv, multe familii apelează la peștele congelat. Întrebarea care apare frecvent este pe cât de simplă, pe atât de concretă: este o alegere sigură și pentru cei mici? Publicația italiană [...]
09:50
Pesto nu este doar un sos pentru paste – iar acest sandwich de mic dejun este dovada perfectă. O brioșă englezească integrală, prăjită până devine ușor crocantă, este unsă cu pesto aromat de busuioc și acoperită cu felii cremoase de avocado, bogate în grăsimi sănătoase pentru inimă. Deasupra se așază un ou perfect gătit, cu [...]
Acum 24 ore
18:30
Ninsorile abundente și vântul puternic anunțate pentru următoarele zile în Republica Moldova pot transforma iarna într-o perioadă critică pentru păsările sălbatice, avertizează specialiștii, care îndeamnă populația să le ofere ajutor. Stratul gros de zăpadă și gerul persistent limitează accesul la hrană și adăpost, iar multe specii riscă să nu supraviețuiască fără sprijin suplimentar în această [...]
16:00
Un producător de struguri de masă din sudul Republicii Moldova a reușit să ajungă pe piața Uniunii Europene după ani de muncă în construcții, în Franța, pentru a strânge bani și a investi acasă, în propria gospodărie agricolă, scrie Moldova Fruct. Povestea Gospodăriei Țărănești „Nicolae Ștefan” începe în anul 2000, odată cu repartizarea terenurilor agricole. [...]
14:30
Ediția aniversară „Hannah Montana 20th Anniversary” va fi lansată pe Disney+ pe 24 martie, la exact 20 de ani de la debutul serialului pe Disney Channel. Evenimentul va fi filmat în fața unui public live și va include un interviu amplu cu Miley Cyrus, realizat de Alex Cooper. Potrivit anunțului oficial, producția aniversară va include [...]
Ieri
12:00
Bunele maniere la masă: mesajele ascunse ale tacâmurilor și ce transmite poziția lor pe farfurie # ZdGust
Într-o lume în care mesele festive, întâlnirile de afaceri și dineurile de weekend sunt tot mai frecvente, regulile de etichetă la masă rămân un indicator important al bunului simț și al culturii personale. Un video recent difuzat de CNN în secțiunea Travel abordează cele mai frecvente greșeli pe care oamenii le fac la masă și oferă sfaturi [...]
10:40
Editura Cartier anunță noutățile editoriale din februarie 2026, cu titluri pentru toate vârstele – de la basmul clasic al lui Petre Ispirescu, ilustrat de Horia Muntean, la poezie contemporană, proză clasică și un dicționar dedicat localităților Republicii Moldova. Descoperiți lista noutăților editoriale lansate de Editura Cartier în februarie: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de [...]
09:20
Deși se preconizează frecvent că inteligența artificială generativă introdusă în mediul corporativ va ușura sarcinile angajaților, un studiu realizat într-o companie de tehnologie din Statele Unite arată contrariul. Cercetarea a relevat că utilizarea AI a prelungit durata zilei de lucru și a crescut nivelul de stres, chiar și atunci când angajaților li se oferea opțiunea [...]
17 februarie 2026
16:10
Capitalele europene cu cele mai scumpe și cele mai ieftine prețuri la electricitate și gaze la începutul anului 2026 # ZdGust
Bucureștiul are cea mai scumpă electricitate din Europa raportat la puterea de cumpărare, deși la nivel nominal nu se află în topul celor mai ridicate tarife. Noile date ale Household Energy Price Index (HEPI) arată că, la începutul lui 2026, diferențele dintre capitalele europene rămân uriașe, iar ajustarea în funcție de standardul puterii de cumpărare [...]
15:50
15:20
Cătălin Lungu, despre banii ceruți pentru interviuri și cum a folosit cele 7 mii de euro de la Alexandru Bordea # ZdGust
În cadrul podcastului „Podcastul Lorenei”, moderat de Lorena Bogza, actorul Cătălin Lungu a explicat motivul pentru care a început să solicite bani pentru participarea la interviuri. Actorul a mărturisit că, inițial, i se părea un gest nobil și doar recent a aflat că nu este chiar așa. „Nu îmi place să merg pe la interviuri, [...]
14:10
Oamenii au dificultăți în a-și recunoaște propriile greșeli. Adesea criticăm aroganța, ignoranța sau prostia altora, fără să ne gândim la defectele pe care ei le-ar putea observa la noi. Acest „orb” în autoevaluare se manifestă și în prietenii noștri: fără să vrem, comportamentele noastre neglijente pot răni oamenii pe care îi iubim cel mai mult. [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Amidonul de cartofi este un ingredient în pulbere tot mai folosit în bucătărie. Fiind complet lipsit de gluten, amidonul de cartofi este foarte versatil. Este cunoscut mai ales pentru utilizarea sa în dulciuri și produse de patiserie, dar poate fi folosit și în multe alte moduri, scrie cookist.it. Proprietăți și beneficii Amidonul de cartofi este [...]
11:30
Apple a lansat iOS 26.3 și vine cu un avertisment clar: actualizează-ți iPhone-ul imediat. Motivul: iOS 26.3 corectează 39 de vulnerabilități de securitate, dintre care una este deja folosită în atacuri reale, informează Forbes.com. Apple nu oferă prea multe detalii despre ce anume a fost corectat în iOS 26.3, cu toate acestea, compania precizează că [...]
10:10
10:10
VIDEO | Influencerița Daniela Costețchi, victima unui șantaj: „Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa dată a decesului”. Victimele ar fi plătit peste 47 de mii de euro # ZdGust
Daniela Costețchi, o cunoscută creatoare de conținut în mediul online, susține că este una dintre victimele unui dosar de șantaj investigat de Poliția Republicii Moldova. Costețchi a vorbit public despre experiența sa. Tânăra a relatat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare cum, timp de mai mulți ani, ar fi fost amenințată și constrânsă să [...]
16 februarie 2026
17:20
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la două spectacole de monodramă programate pe 19 și 20 februarie: „ADI”, de Constantin Cheianu, și „Ultima noapte la Madrid”, adaptare după piesa lui Brian McAvera. Joi, 19 februarie, ora 18.30 puteți merge la spectacolul ADI de Constantin CHEIANU. Regia: Diandra GHERGHEL monodramă +16 „Adolf Hitler” conduce Germania între [...]
16:20
ODA: Antreprenorii pot accesa 300 de milioane de lei pentru dezvoltarea și modernizarea afacerilor # ZdGust
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi nerambursabile pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova, punând la dispoziție un buget total de 300 de milioane de lei în acest an. Fondurile sunt acordate cu sprijinul Guvernului, Uniunii Europene și al partenerilor de dezvoltare, și vizează susținerea diverselor programe destinate antreprenorilor locali. [...]
15:10
Postul intermitent, promovat intens în ultimii ani drept o metodă eficientă de slăbit și îmbunătățire a sănătății, nu aduce beneficii mai mari decât dietele clasice, arată o amplă analiză internațională. Potrivit cercetătorilor, acest tip de regim alimentar duce la o scădere modestă în greutate și nu oferă avantaje clare față de abordările dietetice tradiționale, scrie The [...]
13:10
Un medic neurolog, care petrece zile întregi studiind funcționarea sistemului nervos, spune că sănătatea creierului copiilor începe la masă, într-un articol publicat de CNBC. Într-un articol recent, specialistul a explicat trei reguli alimentare esențiale pe care le urmărește în familia sa pentru a proteja creierul și sănătatea generală a copiilor. Aceste reguli se bazează pe cercetări [...]
12:10
„Pneumonia ascunsă”, mit sau realitate? Ce trebuie să știe părinții: explicațiile unui medic infecționist # ZdGust
Pneumonia este una dintre cele mai frecvente și temute infecții respiratorii la copii, iar în cazul bebelușilor poate evolua rapid și imprevizibil. Se vorbește adesea despre „pneumonie ascunsă”, un termen care îi sperie pe mulți părinți. Există însă cu adevărat o astfel de formă a bolii sau este doar un mit? Doctorița infecționistă Tatiana Mironov [...]
10:20
Fructele sunt parte esențială a unei alimentații echilibrate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi, echivalentul a cinci porții a câte 80 de grame, notează Euronews. Cel mai bine este să le consumăm proaspete, însă și variantele congelate, uscate sau sub formă de [...]
15 februarie 2026
13:50
Deși iarna se apropie de final, alimentația noastră rămâne influențată de sezon. În perioadele reci, organismul tinde să ceară alte alimente decât vara, când preferăm preparate mai ușoare, lichide și multe fructe. Totuși, contrar impresiei că sezonul rece oferă opțiuni limitate, există numeroase fructe și legume aflate acum la apogeul valorii nutritive și al aromei. [...]
11:50
Ficatul bine gătit este fraged, suculent și are o aromă curată, ușor minerală. Când este supraexpus la căldură, devine însă tare și sec. Diferența o fac pregătirea corectă și timpul scurt de gătire, notează G4Food. Ficatul de vită și cel de miel au o culoare roșu închis, dar vie, și sunt acoperite de o membrană [...]
14 februarie 2026
15:10
Ziua Îndrăgostiților sau Valentine’s Day este o sărbătoare anuală celebrată în data de 14 februarie, cunoscută în întreaga lume drept ziua în care oamenii își exprimă afecțiunea față de persoanele dragi prin mesaje, flori, cadouri și gesturi romantice, notează MediaFax. Această sărbătoare are rădăcini adânci în trecutul Europei, cu diverse povești și tradiții care s-au [...]
13:00
Echinocțiul de primăvară marchează începutul sezonului astronomic și aduce zile tot mai lungi în R. Moldova și în întreaga emisferă nordică. Odată cu creșterea treptată a duratei luminii naturale, urmează și o schimbare oficială a orei. Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc pe 20 martie. În această zi, în R. Moldova și în [...]
12:10
O alimentație bogată în fibre este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a sprijini sănătatea inimii. De la ovăz și leguminoase până la fructe de pădure și cereale integrale, anumite alimente pot contribui la scăderea colesterolului „rău”, reglarea tensiunii arteriale și menținerea unei greutăți sănătoase, scrie Health. Consumul regulat de fibre, în [...]
13 februarie 2026
23:40
23:10
VIDEO | Concurenta care a renunțat la cariera de model și a făcut spectacol la Românii au Talent: „Ai făcut cu naiul ăla ce ai vrut tu” # ZdGust
Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument, scrie Protv.ro. A oferit un adevărat spectacol și a [...]
15:50
Consumul de nuci a fost asociat cu multiple beneficii pentru sănătate, inclusiv un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și o longevitate crescută. Acestea sunt bogate în grăsimi nesaturate, fibre, proteine vegetale, micronutrienți și antioxidanți, notează Euronews. Studiile arată că un consum regulat de nuci poate reduce riscul de boli cardiovasculare, boli coronariene, colesterol „rău” [...]
14:50
Printre cele mai recente inovații în electrocasnice, plita cu inducție a revoluționat bucătăria. Spre deosebire de plitele clasice pe gaz, aceasta nu folosește flăcări, ci câmpuri electromagnetice care încălzesc direct fundul vaselor. Deși costul inițial este mai mare și necesită vase speciale, plita cu inducție aduce economii la energie și timp de gătit. În plus, [...]
13:50
De Ziua Îndrăgostiților, poți surprinde persoana dragă încă de dimineață printr-un mic dejun pregătit cu atenție: rețete dulci sau sărate, preparate împreună sau în avans, care transformă începutul zilei într-un moment romantic și memorabil, recomandă cookist.it. Cum să aranjezi masa pentru micul dejun de Ziua Îndrăgostiților Atmosfera romantică depinde și de modul în care este [...]
12:50
Un zăcământ important de monede de aur și argint ce datează de peste 2000 de ani a fost descoperit în Cehia. Arheologii sunt impresionați de excelenta stare de conservare, care le oferă oportunitatea de a înțelege mai bine societățile ce au populat Europa Centrală, scrie MediaFax. Cercetători specializați în arheologia europeană au scos la lumină [...]
11:40
Pe 14 februarie 2026, Chișinăul găzduiește unul dintre cele mai frumoase evenimente dedicate iubirii: Sympho LOVE. Palatul Național „Nicolae Sulac” devine scena unui concert-spectacol ce combină muzicia clasică cu emoția marilor voci ale Moldovei. Un concert dedicat Zilei Îndrăgostiților Sympho LOVE revine cu o ediție specială, creată pentru cei care își doresc o experiență memorabilă [...]
10:50
Un film dedicat interpretei de muzică populară Maria Drăgan a intrat în etapa filmărilor la Chișinău. Lungmetrajul de ficțiune „Blestemul Mariei Drăgan”, regizat de Călin Laur și produs de Virgiliu Mărgineanu, este realizat de OWH Studio și își propune să readucă în atenția publicului viața și destinul uneia dintre vocile emblematice ale culturii naționale. Primele [...]
09:50
Al doilea cel mai mare producător de bere din lume, compania Heineken, accelerează măsurile de reducere a costurilor, pe fondul scăderii cererii pe piețele-cheie, în timp ce directorul general se pregătește să părăsească compania. Producătorul olandez a anunțat miercuri, 11 februarie 2026, că va desființa până la 6.000 de locuri de muncă, invocând „accelerarea productivității [...]
09:20
Vă propunem idee interesantă de a prepara un mousse de avocado cu iaurt, pornind de la o rețetă a revistei Fooby, un magazine editat de unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Elveția. Ingrediente pentru 4 porții de mousse de avocado 2 fructe de avocado bine coapte, tăiate bucăți 4 linguri de iaurt, [...]
12 februarie 2026
16:40
Nutriționiștii recomandă 9 gustări de seară care susțin un somn mai bun, echilibrul glicemiei și relaxarea fără senzația de greutate, notează MediaFax. Gustările de seară nu trebuie să îți afecteze obiectivele de sănătate. Specialiștii spun că alegerea potrivită poate îmbunătăți calitatea somnului. Opțiunile echilibrate pot stabiliza glicemia și susține relaxarea peste noapte, potrivit TastingTable. Cireșe amare [...]
15:30
Deși aromele intense ale alimentelor prăjite sau bine rumenite sunt preferate de mulți dintre consumatori, experții avertizează că mâncarea arsă poate conține substanțe care pot afecta sănătatea. În special în sezonul rece, când mesele copioase și preparate la temperaturi ridicate devin mai frecvente, este important să înțelegem ce se întâmplă în farfurie și în organism [...]
14:00
Norvegia introduce o taxă turistică de 3% în vara acestui an pentru a combate supraturismul, scrie TravelandTourWorld. Măsura vizează indirect Suedia, Polonia, România, Spania, Germania și peste 40 de alte țări europene. Oficialii spun că decizia are scopul de a proteja peisajele naturale și de a reduce presiunea asupra comunităților. Noua taxă se va aplica pentru toate [...]
13:10
Pubertatea la băieți nu înseamnă doar voce mai groasă și creștere în înălțime. Medicul Iurie Arian, urolog-androlog, specialist în medicină sexuală, atrage atenția că pubertatea înseamnă dezvoltare hormonală și testiculară, dar și baza viitorului reproductiv. Când începe de regulă pubertatea la băieți? Pubertatea la băieți începe în mod normal între 9 și 14 ani. Primul [...]
12:30
Expoziție despre siguranța copiilor în era digitală, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei # ZdGust
Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește, în perioada 10 – 28 februarie, expoziția tematică „Părinți & copii în era digitală”, organizată de Centrul Internațional „La Strada Moldova” în cadrul campaniei naționale „Hai să utilizăm Inteligența Artificială (IA) în siguranță”. Cele 14 fotografii expuse ilustrează relația dintre adultul de încredere și copil în explorarea lumii [...]
12:00
Mitul „paharului de vin pentru sănătate”. Ce spune un medic despre efectele reale ale alcoolului # ZdGust
Irina Televca, medic generalist terapeut stabilită la Viena, avertizează că perspectiva medicală asupra consumului de alcool s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut ideea că un pahar de vin roșu pe zi ar fi benefic pentru inima era acceptată, datele științifice actuale indică faptul că nu există o cantitate sigură de alcool. „Am [...]
10:30
„Aș vrea să fac mezeluri ca în Italia, dar în R. Moldova”. Un tânăr revenit din Italia dezvoltă o afacere prosperă în Vadul-Rașcov # ZdGust
Denis Pruteanu, un antreprenor de 26 de ani, dezvoltă la Vadul-Rașcov o afacere în domeniul creșterii animalelor și pregătește lansarea unei unități de procesare a cărnii, contribuind astfel la crearea mai multor locuri de muncă în localitate. Extinderea afacerii a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană prin programul „Măsuri de Promovare a [...]
09:20
La finalul anului 2025, în R. Moldova erau 761 de copii cu statut adoptabil, dintre care majoritatea nu corespund așteptărilor potențialilor adoptatori – sunt adolescenți, fac parte din grupuri de frați sau au dizabilități severe. În 2025, doar 82 de copii au fost adoptați: 79 prin procedura națională și 3 – prin cea internațională. Experții [...]
11 februarie 2026
16:40
Când ajungi acasă după o zi lungă și frigiderul pare aproape gol, tentația de a comanda ceva rapid e mare. Totuși, o masă gustoasă și sățioasă nu înseamnă neapărat ore petrecute în bucătărie sau ingrediente sofisticate. Cu câteva produse de bază și 10–15 minute la dispoziție, poți pregăti rețete simple, hrănitoare și pline de savoare, [...]
15:50
Pe măsură ce oamenii de știință descoperă tot mai multe despre riscurile asociate poluării aerului din interior – inclusiv efectele asupra tensiunii arteriale și somnului – utilizarea unui purificator de aer peste noapte poate părea o soluție simplă, notează Health. Dar ce efect are, de fapt, un purificator folosit în fiecare noapte asupra acestor aspecte [...]
14:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că gheața de pe râuri, lacuri și iazuri poate fi periculoasă între 11 și 13 februarie, din cauza oscilațiilor de temperatură, și recomandă evitarea deplasărilor și a activităților pe suprafețele înghețate. IGSU recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incidentelor pe corpurile acvatice în perioada rece a [...]
