10 alimente bogate în fibre care susțin sănătatea inimii

22:00

Larisa Dascăl are 45 de ani și este actriță. Este originară din Chișinău, dar de trei ani locuiește la Vatra Dornei, în România, scrie ProTV.ro. Larisa cântă la patru instrumente: vioară, chitară, pian și ferăstrău muzical. De asemenea, creează decorațiuni exterioare din lemn pentru case. Larisa Dascăl este căsătorită de 22 de ani cu cunoscutul [...]