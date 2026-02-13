VIDEO | Concurenta care a renunțat la cariera de model și a făcut spectacol la Românii au Talent: „Ai făcut cu naiul ăla ce ai vrut tu”

16:00

Pentru a menține zonele în care pregătești și servești mâncarea igienice și sigure, este important să te ocupi constant de curățenie și dezinfectare—chiar dacă nu sunt tocmai activitățile tale preferate, notează thespruceeat.com. Dacă vrei să adopți obiceiuri noi de curățenie în acest an, iată cinci zone pe care ar trebui să le dezinfectezi zilnic: 1. Ușa frigiderului [...]