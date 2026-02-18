De la emigrație la antreprenoriat agricol: un producător din Cahul exportă struguri în UE

13:40

Deși riscul de atac de cord crește odată cu vârsta, tinerii nu sunt imunizați împotriva acestuia. Atacurile de cord pot apărea la orice vârstă, inclusiv în jurul vârstei de 20 sau 30 de ani, scrie Health. Un atac de cord este o urgență medicală care apare atunci când fluxul de sânge către inimă este redus [...]