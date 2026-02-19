FOTO Avaria de miercuri la rețeaua de apeduct din Chișinău, remediată: Livrarea apei a fost reluată
Realitatea.md, 19 februarie 2026 12:20
Avaria la rețeaua de apeduct de la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din Chișinău, produsă miercuri, 18 februarie, a fost remediată, iar livrarea apei a fost reluată. S.A. „Apă-Canal Chișinău" precizează că, imediat ce defecțiunea a fost constatată, două echipe de specialiști au intervenit în regim alert, utilizând tehnică specializată. „Pentru înlăturarea avariei au […]
Acum 10 minute
12:30
Ludmila Catlabuga: „Industria vitivinicolă a Moldovei ar putea pierde aproximativ 35 de milioane de dolari” # Realitatea.md
Din cauza interdicției temporare totale privind importul de carne de pasăre din Ucraina și a posibilelor măsuri de răspuns ale Ucrainei, care ar putea închide piața sa pentru exporturile produselor vinificatorilor moldoveni, pierderile acestora ar putea ajunge la „aproximativ 35 de milioane de dolari". Acest lucru a fost recunoscut de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, în […]
12:30
PSRM încă caută semnături pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului? O vor chema la raport și pe ministra Plugaru # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor încă nu a înregistrat în Legislativ moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Vlad Bătrîncea a declarat pentru Realitatea că se mai discută cu opoziția, fiind necesare semnăturile a 40 de deputați. În același timp, socialiștii susțin moțiunea simplă contra ministrului Apărării Anatolie Nosatîi. Deputații din fracțiunea PSRM urmează să înainteze și alte moțiuni simple, […]
Acum 30 minute
12:20
FOTO Avaria de miercuri la rețeaua de apeduct din Chișinău, remediată: Livrarea apei a fost reluată # Realitatea.md
Avaria la rețeaua de apeduct de la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din Chișinău, produsă miercuri, 18 februarie, a fost remediată, iar livrarea apei a fost reluată. S.A. „Apă-Canal Chișinău" precizează că, imediat ce defecțiunea a fost constatată, două echipe de specialiști au intervenit în regim alert, utilizând tehnică specializată. „Pentru înlăturarea avariei au […]
Acum o oră
12:00
UE ar putea cere Rusiei retragerea trupelor din Transnistria, ca parte a acordului de pace în Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană ar putea cere Rusiei să își retragă trupele din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în contextul unui posibil acord de pace în Ucraina, conform unui documentat consultat de Europa Liberă. Prevederile au fost transmise spre consultare reprezentanților statelor membre ale UE de către Kaja Kallas. Proiectul intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea […]
12:00
Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării: „Militarii se simt presați” # Realitatea.md
Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, din numele „tuturor deputaților din opoziție". Potrivit moțiunii simple citite de deputatul Ion Chicu, în ultimii doi ani în Armată Națională au murit, inclusiv prin sinucidere, 7 militari. „Militarii acolo se simt presați și mulți din păcate aleg să-și pună capăt zilelor", […]
12:00
Călători, atenție! Circulația rutei de autobuz nr. 24, limitată temporar din cauza condițiilor meteorologice # Realitatea.md
Circulația rutei suburbane de autobuz nr. 24 "strada Tighina – satul Colonița" este afectată din cauza condițiilor meteorologice actuale. Ruta circulă pe traseul stabilit până la fosta stație terminus strada Budești, iar ruta nu ajunge până la stația terminus actuală. „Personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările neprevăzute. Pentru informații […]
11:50
Mii de lei pentru a închide ochii la „ilegalitățile” unui întreprinzător: Un polițist și complicele său, condamnați # Realitatea.md
Un polițist a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe un termen de probă de trei ani, amendă de 210.000 lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Complicele său a primit patru ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe trei ani, amendă de 200.000 lei și […]
11:50
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # Realitatea.md
Iute Group, un grup de banking digital care operează în Europa de Sud-Est, a generat venituri totale de 124,6 milioane EUR în 2025, în timp ce profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR. Bilanțul consolidat al Grupului a ajuns la 511 milioane EUR, depășind ținta anuală. Potrivit CEO-ului Tarmo Sild, compania avansează constant către […]
11:40
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri pentru apropiați […]
Acum 2 ore
11:30
SPIA și PCCOCS au reținut un polițist de la IP Centru pentru o mită de 4 mii de hrivne # Realitatea.md
Un angajat al sectorului de poliție IP Centru din municipiul Chișinău a fost reținut de ofițerii SPIA și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit anchetei, polițistul ar fi cerut 4 000 de hrivne, aproximativ 1500 de lei, de la un cetățean care ar fi comis […]
11:10
O procedură la ochi care durează doar câteva secunde, fără „flap" (lambou cornean) și cu intervenție minimă — până nu demult suna mai degrabă ca o exprimare frumoasă decât ca o practică reală. Acum o astfel de tehnologie este lansată și la Chișinău: în Centrul oftalmologic „Microchirurgia ochiului" este inițiată metoda SMILE Pro, considerată una dintre cele mai blânde forme de corecție cu laser a vederii. SMILE […]
11:10
Socialiștii din CMC au declarat pe 19 februarie că vor vota bugetul municipal, însă doar cu o condiție. Ei îi îndeamnă pe chișinăuieni să participe la ședință pentru a-și apăra drepturile și vocea. Totodată, socialiștii vor ca demisia secretarului CMC să fie discutată prima, urmată de problema taxelor și impozitelor locale. Consilierii PSRM cer […]
11:10
VIDEO Call center pentru trafic de droguri, descoperit în Chișinău: Opt suspecți, reținuți # Realitatea.md
O grupare specializată în racolarea persoanelor pentru transportul și depozitarea drogurilor în Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI a fost destructurată de oamenii legii. Șapte suspecți au fost reținuți și plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar unul în arest preventiv pentru 20 de zile. „În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de […]
11:00
Coreea de Sud: fostul președinte Yoon Suk Yeol, condamnat pe viață pentru decretarea legii marțiale # Realitatea.md
Fostul președinte al Coreea de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat joi, 19 februarie, la închisoare pe viață, în dosarul privind legea marțială decretată în decembrie 2024, într-o acțiune descrisă de instanță drept o tentativă de acaparare a puterii. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Districtual Central din Seul, unde judecătorul Ji Gwi-yeon a […]
10:40
VIDEO România: un mort și doi răniți după ce un șofer a încercat să evite gropile de pe carosabil # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs în județul Mehedinți, unde un bărbat, cetățean turc, și-a pierdut viața în urma unei coliziuni dintre o autocisternă și un TIR. Potrivit informațiilor disponibile, impactul a avut loc în timp ce autocisterna se deplasa pe un sector de drum cu denivelări. În acest sens, martorii au declarat că șoferul […]
10:40
Gelozia a dus la tragedie! O femeie a fost condamnată la închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul # Realitatea.md
O femeie de 44 ani a fost condamnată la șase ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru violență în familie soldată cu vătămare corporală gravă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 25 februarie 2023. Inculpata, în timp ce se afla în vizită la mama sa, într-un apartament din municipiul […]
Acum 4 ore
10:30
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale, în urma rejudecării cauzei în instanța de apel. Potrivit Procuratura Anticorupție, condamnarea a fost posibilă după ce procurorii anticorupție și cei ai Procuratura de Circumscripție Centru au contestat sentința inițială a Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, […]
10:20
VIDEO Evaziune fiscală de milioane în Chișinău în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați # Realitatea.md
O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, a fost deconspirată în Chișinău de oamenii legii. Potrivit PCCOCS, compania primea bani pentru serviciile prestate în lei și valută străină, fără a-i indica în actele contabile. Astfel, ar fi evitat ilegal achitarea unor impozite considerabile la bugetul […]
10:00
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru construcția unui nou pod peste râul Prut, în zona Albița–Leușeni, județul Vaslui. Proiectul are o valoare estimată de 256,9 milioane de lei, iar durata de execuție este stabilită la 24 de luni, scrie bani.md Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la […]
09:40
Ministerul Energiei: 1 558 de consumatori din șase raioane au rămas fără energie electrică # Realitatea.md
Potrivit Ministerul Energiei al Republicii Moldova, compania Premier Energy Distribution a raportat 1 558 de deconectări de energie electrică în șase raioane ale țării. În raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: orașul Vulcănești, satele Etulia, Alexandru Ioan Cuza, Cișmichioi și Iujnoe. În total, 1 558 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. […]
09:40
Intervenție dificilă în stânga Nistrului: O familie cu un bebeluș, salvată după ce mașina a rămas blocată în zăpadă # Realitatea.md
O familie cu un bebeluș de cinci luni a rămas blocată timp de aproximativ o oră într-un automobil împotmolit în zăpadă, la câțiva kilometri de localitatea Șipca, din Stânga Nistrului. La fața locului au intervenit salvatorii. Ajunși la intervenție, aceștia nu au reușit să tracteze autoturismul din cauza stratului mare de zăpadă. Ulterior, familia a […]
09:30
Rusia a declarat joi dimineață că a interceptat și distrus 113 drone ucrainene în timpul nopții. Atacul a vizat în special o rafinărie din nord-vestul țării, unde un rezervor de petrol a fost cuprins de flăcări, conform autorităților locale. Atacul a venit la scurt timp după discuțiile de la Geneva între Moscova, Kiev și Washington, […]
09:30
Peste 80 de intervenții în 24 de ore. Salvatorii au tractat zeci de mașini și au ajutat ambulanțe # Realitatea.md
Salvatorii și pompierii au intervenit intens în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteo dificile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost realizate 85 de misiuni în toată țara. Cele mai multe intervenții au vizat deblocarea și tractarea autovehiculelor derapate. În total, 42 de misiuni au fost dedicate acestor lucrări, în […]
09:30
În urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore și a îmbunătățirii condițiilor meteorologice, traseele anunțate anterior ca fiind blocate sunt acum accesibile, anunță Poliția Națională. Șoferii sunt îndemnați, în continuare, să manifeste maximă prudență la volan, să evite deplasările dacă nu au autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece și să păstreze distanța de siguranță în […]
09:00
Chișinăul, pregătit să sprijine regiunile din țară afectate de ninsori. Ceban: Avem o țară și aici trebuie să fim uniți # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, cere Guvernului o bază legală pentru ca Primăria Chișinău să poată interveni în sprijinul localităților din țară afectate de ninsori. Edilul afirmă că autoritățile municipale sunt gata să trimită oameni și utilaje în ajutor, însă au nevoie de o decizie oficială care să permită intervenția din punct de vedere legal. „Mă […]
09:00
Rusia a declarat joi dimineață că a interceptat și distrus 113 drone ucrainene în timpul nopții. Atacul a vizat în special o rafinărie din nord-vestul țării, unde un rezervor de petrol a fost cuprins de flăcări, conform autorităților locale. Atacul a venit la scurt timp după discuțiile de la Geneva între Moscova, Kiev și Washington, […] Articolul Alerta de noapte: Rafinărie în flăcări după atac masiv cu drone în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Astrele le recomandă tuturor nativilor să nu se teamă să își acorde momente de odihnă și relaxare, mai ales când simt nevoia. Influența planetelor poate transforma chiar și o zi obișnuită într-una plină de armonie și inspirație. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Dacă simți nevoia de răzbunare, încearcă mai întâi să rezolvi datoriile mai vechi. […]
Acum 6 ore
08:30
Nicuşor Dan participă la Consiliul pentru Pace de la Washington. România are statut de observator # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, inițiativă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump. România ia parte la eveniment cu statut de observator.
08:20
Acțiuni de urmărire penală au loc în dimineața zilei de joi, 19 februarie, într-un dosar privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități coordonate de serviciile speciale rusești. Acțiunile se desfășoară de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul […] Articolul Descinderi într-un dosar privind asasinate pregătite la comanda serviciilor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Toate restricțiile pentru camioane au fost scoase la frontieră. Traficul se desfășoară în regim normal # Realitatea.md
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de tonaj mare și a vehiculelor destinate transportului de pasageri au fost scoase la punctele de trecere a frontierei de stat, atât la hotarul moldo-ucrainean, cât și la cel moldo-român. Anterior, unele puncte de trecere au activat cu restricții sau limitări de trafic. Potrivit datelor actualizate […] Articolul Toate restricțiile pentru camioane au fost scoase la frontieră. Traficul se desfășoară în regim normal apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Noi detalii despre crima de la ferma din Anenii Noi. Numărul victimelor a crescut la șase # Realitatea.md
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase, potrivit declarațiilor făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Întrebat de ce o crimă care s-ar fi produs cu ani în urmă a ajuns abia acum în vizorul poliției, Cernăuțeanu […] Articolul Noi detalii despre crima de la ferma din Anenii Noi. Numărul victimelor a crescut la șase apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Platforme de social media, precum Instagram, în centrul unui proces privind sănătatea mintală a copiilor # Realitatea.md
Platforme de social media, precum Instagram, sunt vizate într-un proces de referință în care se susține că ar fi concepute pentru a crea dependență și pentru a afecta sănătatea mintală a copiilor, iar Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a fost audiat în acest dosar. Audierea lui Mark Zuckerberg face parte dintr-un proces fără precedent, […] Articolul Platforme de social media, precum Instagram, în centrul unui proces privind sănătatea mintală a copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Posturile vamale activează în regim normal. Camioanele, în continuare restricționate pe mai multe direcții # Realitatea.md
Posturile vamale de frontieră din Republica Moldova funcționează, potrivit datelor actualizate la ora 07:00, în regim normal, cu excepția PVFI Cișmichioi. Conform Serviciului Vamal, fluxul de persoane și mijloace de transport este echilibrat, iar drumurile de acces către punctele de trecere sunt practicabile. Autoritățile anunță că au fost scoase restricțiile privind circulația camioanelor prin posturile […] Articolul Posturile vamale activează în regim normal. Camioanele, în continuare restricționate pe mai multe direcții apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Prognoza meteo: Ghețuș pe drumuri și temperaturi de până la +2 grade pe timpul zilei # Realitatea.md
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 19 februarie cer variabil. Pe drumuri se va menține ghețuș. Temperaturile vor urca până la +2 grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții vor scădea până la −12 grade. În nordul țării, valorile maxime vor urca până la +2 grade, iar noaptea vor coborî până la −10 grade. În zona […] Articolul Prognoza meteo: Ghețuș pe drumuri și temperaturi de până la +2 grade pe timpul zilei apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
FOTO AND: Drumurile naționale sunt practicabile, fără restricții sau blocaje generate de condițiile meteorologice # Realitatea.md
La această oră, toate drumurile naționale sunt deschise circulației, fără restricții sau blocaje generate de condițiile meteorologice nefavorabile. Despre acest lucru informează Administrația Națională a Drumurilor. Un număr de 230 de utilaje speciale și 155 de muncitori rutieri au intervenit pentru deszăpezire și combaterea lunecușului, acționând permanent în zonele unde s-au înregistrat ninsori și depuneri […] Articolul FOTO AND: Drumurile naționale sunt practicabile, fără restricții sau blocaje generate de condițiile meteorologice apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 19 februarie 2026. Articolul Curs valutar 19 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:20
Ministrul Bolea: În perioada 2026–2027 vor fi achiziționate utilaje noi pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă # Realitatea.md
În premieră, autoritățile au prevăzut în 2026 fonduri pentru achiziționarea utilajelor noi destinate întreținerii drumurilor pe timp de iarnă, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la Jurnal TV. El a precizat că noile echipamente vor fi procurate în perioada 2026–2027, ca parte a procesului de modernizare a tehnicii utilizate în sezonul rece. […] Articolul Ministrul Bolea: În perioada 2026–2027 vor fi achiziționate utilaje noi pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări # Realitatea.md
Antrenorul şi coregraful francez Benoit Richaud a fost nevoit să poarte echipamente diferite pentru fiecare patinator care a intrat pe gheaţă la Jocurile Olimpice pentru că antrenează 16 patinatori reprezentând 13 țări. Șapte dintre ei au concurat în programul scurt masculin, scrie antena3.ro. Coregraful a fost nevoit să schimba culorile, steagurile, echipele și sportivii. În […] Articolul Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
SUA, tot mai aproape de un război cu Iranul. 50 de avioane de luptă au fost trimise în Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Administrația Trump este mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, iar un război ar putea să înceapă cât de curând, scrie antena3.ro. O operațiune militară americană în Iran ar arăta ca un război real și ar putea dura o perioadă mult mai lungă, spre deosebire de operațiunea-fulger din Venezuela, […] Articolul SUA, tot mai aproape de un război cu Iranul. 50 de avioane de luptă au fost trimise în Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
FOTO Peste 1.600 de angajați ai MAI și 620 de vehicule, mobilizați pentru situații de urgență # Realitatea.md
Peste 1.600 de angajați ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu 620 de mijloace de transport, sunt mobilizați pentru gestionarea situațiilor de urgență, asigurarea siguranței publice și acordarea sprijinului cetățenilor în contextul ninsorilor și viscolului, informează autoritățile. Pe 18 februarie, Inspectoratul General al Poliției a mobilizat peste 520 de polițiști și 246 de autospeciale, care […] Articolul FOTO Peste 1.600 de angajați ai MAI și 620 de vehicule, mobilizați pentru situații de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Circulația vehiculelor de mare tonaj și a autobuzelor și autocarelor de pasageri, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire, este temporar sistată. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile. Potrivit autorităților, măsura a fost luată pentru a […] Articolul Restricții la frontieră: Transportul de mare tonaj și autocarele, oprite temporar apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
O tânără a fost electrocutată pe un trotuar din București, după ce un copac a căzut peste firele electrice # Realitatea.md
Incident grav în orașul București. O fată de 16 ani a fost electrocutată miercuri seară, 18 februarie curent, în Sectorul 6, după ce un copac s-a prăbușit peste firele electrice de pe o stradă aglomerată. Adolescenta a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale, și a fost transportată de urgență la spital de un echipaj […] Articolul O tânără a fost electrocutată pe un trotuar din București, după ce un copac a căzut peste firele electrice apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a comentat suspiciunile privind o posibilă implicare a familiei cântăreței Iuliana Beregoi într-o schemă de șantaj online, în care bloggeri ar fi fost intimidați cu sicrie și cruci, în schimbul așa-numitei „taxe de protecție”. În cadrul emisiunii „Rezoomat”, de la RLIVE TV, Cernăuțeanu a evitat să ofere nume […] Articolul Șeful IGP, despre dosarul șantajelor online: „Toți suntem egali în fața legii” apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Circulația transportului de mare tonaj, sistată pe întreg teritoriul țării până joi dimineață # Realitatea.md
Circulația transportului de mare tonaj este sistată pe întreg teritoriul țării, până joi dimineața, 19 februarie curent, ora 06:00. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit autorităților, măsura a fost instituită din motive de siguranță rutieră, dar și pentru a permite serviciilor specializate să intervină eficient pe […] Articolul Circulația transportului de mare tonaj, sistată pe întreg teritoriul țării până joi dimineață apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Elevii revin de mâine la ore cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în seara zilei de miercuri, 18 februarie. „Știu și am citit opiniile tuturor, în special ale elevilor, din miile de mesaje transmise. Vom ține cont de acest lucru, iar după consultări cu dumneavoastră și cu pedagogii, vom lua […] Articolul Elevii revin de mâine la ore cu prezență fizică. Anunțul primarului Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Autoritățile din Milano, în alertă! Trump ar putea merge într-o vizită, în contextul Jocurilor Olimpice # Realitatea.md
Autoritățile din Milano pregătesc măsuri de securitate pentru o posibilă vizită a președintelui SUA, Donald Trump, duminică, la finala masculină de hochei pe gheață și ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, potrivit Corriere della Serra. Trump ar putea asista la finala pentru medalia de aur, dacă echipa SUA se califică. Prefectura și poliția […] Articolul Autoritățile din Milano, în alertă! Trump ar putea merge într-o vizită, în contextul Jocurilor Olimpice apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Premierul a discutat cu ambasadorul Ciprului despre integrarea europeană a Republicii Moldova # Realitatea.md
Perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reformele inițiate de Guvern pentru a asigura o viață mai bună fiecărui cetățean au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros. Șeful Executivului a menționat că Cipru este un exemplu de țară care, […] Articolul Premierul a discutat cu ambasadorul Ciprului despre integrarea europeană a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Urmărește noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, care a discutat în platoul REALITATEA TV cu avocatul și fondatorul cabinetului avocatului Maxim Ginga despre protecția consumatorului și cum ne cunoaștem și ne apărăm drepturile. „Care este primul pas pe care ar trebui să-l facă un consumator atunci când consideră că drepturile sale au fost […] Articolul Protecția consumatorului: ce riști dacă nu-ți cunoști drepturile apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Autoritățile anunță că, începând de acum și până la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este interzisă pe întreg teritoriul țării. Măsura a fost luată pentru a permite intervenția eficientă a serviciilor specializate în contextul condițiilor meteo nefavorabile, inclusiv ninsori și polei. Poliția rutieră recomandă șoferilor să respecte restricțiile și să urmeze indicațiile agenților […] Articolul Transportul de mare tonaj, oprit pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00 apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
În contextul mesajelor apărute pe rețelele de socializare și în diverse grupuri online, potrivit cărora unele persoane ar merge la domiciliile cetățenilor, s-ar prezenta drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale pentru a comite ulterior ilegalități, Poliția anunță că, până în acest moment, nu au fost raportate astfel de cazuri. Reprezentanții […] Articolul Poliția dezminte existența falșilor angajați MAI care solicită date personale apare prima dată în Realitatea.md.
