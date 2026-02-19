Ion Ceban: Am lansat achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău

22:30

Administrația Trump este mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, iar un război ar putea să înceapă cât de curând, scrie antena3.ro. O operațiune militară americană în Iran ar arăta ca un război real și ar putea dura o perioadă mult mai lungă, spre deosebire de operațiunea-fulger din Venezuela,