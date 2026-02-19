Krasnoselski se laudă că a fost decorat de patriarhul rus: „…recunoașterea meritelor mele modeste”

10:40

Un accident rutier grav s-a produs în județul Mehedinți, unde un bărbat, cetățean turc, și-a pierdut viața în urma unei coliziuni dintre o autocisternă și un TIR. Potrivit informațiilor disponibile, impactul a avut loc în timp ce autocisterna se deplasa pe un sector de drum cu denivelări. În acest sens, martorii au declarat că șoferul […]