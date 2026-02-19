Rezervele de gaze se epuizează. Moldova a ajuns la doar 7,8 milioane metri cubi în depozite
Realitatea.md, 19 februarie 2026 15:40
Stocurile de gaze naturale ale Republicii Moldova au fost puternic reduse în sezonul rece 2025–2026, potrivit datelor prezentate de Eugen Buzatu, șeful Energocom la ședința Parlamentului, transmite Bani.md. Conform datelor prezentate, la începutul perioadei de extracție (1 noiembrie 2025), în depozite se aflau 1.077,10 mii MWh, echivalentul a 101,23 milioane m³ de gaze. Pe parcursul iernii, […] Articolul Rezervele de gaze se epuizează. Moldova a ajuns la doar 7,8 milioane metri cubi în depozite apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Japonia va continua să susțină dezvoltarea economică a țării: Ministrul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Takeuchi # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu noul Ambasador al Japoniei în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, pe care l-a felicitat cu prilejul preluării mandatului. Oficialii au remarcat relațiile de prietenie dintre cele două țări și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone. În cadrul întrevederii, șeful Executivului a apreciat faptul că Japonia este un partener […] Articolul Japonia va continua să susțină dezvoltarea economică a țării: Ministrul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Takeuchi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:10
Fratele regelui Charles, Andrew, arestat. Sechestrări și percheziții la casa fostului prinț din Norfolk # Realitatea.md
Poliția britanică l-a arestat astăzi, 19 februarie, pe fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, în Norfolk, pe baza suspiciunilor de abuz în exercitarea unei funcții publice. Autoritățile britanice precizează că reținerea survine într-un context mai amplu de investigații privind legăturile lui Andrew cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein, scrie BBC. „Ca parte a investigației, astăzi […] Articolul Fratele regelui Charles, Andrew, arestat. Sechestrări și percheziții la casa fostului prinț din Norfolk apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat cererile depuse de furnizorii de energie electrică și a subliniat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică trebuie să examineze atent datele înainte de a lua o decizie. „ANRE trebuie foarte atent să analizeze cifrele și să ne spună dacă este temei pentru așa ceva sau nu. Am auzit […] Articolul Igor Grosu, despre scumpirea luminii: ”Sper să nu fie motive” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un caz de variola maimuței, confirmat în Moldova. ANSP a inițiat ancheta epidemiologică # Realitatea.md
Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției. Persoana infectată s-a adresat pentru asistență medicală, acuzând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. În […] Articolul Un caz de variola maimuței, confirmat în Moldova. ANSP a inițiat ancheta epidemiologică apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Arestul preventiv, prelungit! Plahotniuc își va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr.13 # Realitatea.md
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul „Frauda Bancară”, va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Decizia a fost luată astăzi, 19 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Jurnaliștii de la Realitatea.md au relatat că Vladimir Plahotniuc nu a fost prezent la ședință […] Articolul Arestul preventiv, prelungit! Plahotniuc își va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr.13 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO „Nu mă interesează istoria!” – Zelenski: discuțiile cu Putin vor fi doar despre încheierea războiului # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat recent că discuțiile cu liderul rus, Vladimir Putin, se vor concentra exclusiv pe încheierea războiului și nu vor aborda probleme istorice invocate de Kremlin. Declarațiile sale au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan. Zelenski a reafirmat că dialogul cu Putin trebuie să fie strict orientat spre […] Articolul VIDEO „Nu mă interesează istoria!” – Zelenski: discuțiile cu Putin vor fi doar despre încheierea războiului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:50
Ion Ceban: Am lansat achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru finalizarea Stației de epurare a apelor uzate. Edilul a precizat că municipalitatea a reluat acest proiect după mulți ani de muncă, menționând că contractul semnat cu un an înainte de a veni la primărie, a fost unul cu multe carente și abateri. „Este […] Articolul Ion Ceban: Am lansat achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Dodon s-a împrietenit cu americanii? Motivul pentru care a vizitat reședința ambasadorului SUA # Realitatea.md
Igor Dodon a vizitat marți reședința din Chișinău a ambasadorului Statelor Unite ale Americii. Liderul socialiștilor susține că a fost invitat de însărcinatul cu afaceri Nick Pietrowicz. Liderul PSRM afirmă că are relații bune cu Pietrowicz, motiv pentru care a acceptat invitația. Deputatul afirmă că a făcut schimb de opinii cu senatorii democrați din SUA, […] Articolul VIDEO Dodon s-a împrietenit cu americanii? Motivul pentru care a vizitat reședința ambasadorului SUA apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
A fost lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În cadrul ședinței de miercuri, 18 februarie, membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat Regulamentul de desfășurare a concursului, iar dosarele pot fi depuse până la data de 23 martie […] Articolul ANRE caută un nou director! Salariul este puțin peste 100 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Moldovagaz anunță că mii de consumatori riscă măsuri legale pentru neachitarea datoriilor acumulate înainte de schimbarea furnizorului de gaze naturale. Potrivit companiei, schimbarea furnizorului nu îi scutește pe datornici de obligația de a-și achita integral restanțele. Conform datelor actualizate la 31 ianuarie 2026, datoria totală a consumatorilor casnici față de SA „Moldovagaz” constituie 51,8 milioane […] Articolul Circa 24 de mii de consumatori casnici au datorii la Moldovagaz. Ce riscă aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Renato Usatîi nu știe despre problemele Iulianei Beregoi: Am încercat să o contactez, n-am reușit să discutăm # Realitatea.md
Renato Usatîi susține că nu știe despre problemele Iulianei Beregoi, căreia i-a promis să îi fie naș. Politicianul apropiat de familia vedetei declară că a încercat să o contacteze, dar nu a reușit să discute cu tânăra. Întrebat despre zvonurile precum că ar intenționa să se implice și să mușamalizeze cazul, liderul „Partidului Nostru” a […] Articolul Renato Usatîi nu știe despre problemele Iulianei Beregoi: Am încercat să o contactez, n-am reușit să discutăm apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O rețea de traficanți de droguri, lichidată în Ucraina și Polonia după condamnarea unui suspect în Moldova # Realitatea.md
În urma unei capturi de 13 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în țară prin Briceni în luna mai 2025, în Ucraina și Polonia au fost desfășurate în prezent peste 500 percheziții, iar 100 de persoane au fost reținute. Bărbatul a fost condamnat și trimis după gratii de autoritățile […] Articolul O rețea de traficanți de droguri, lichidată în Ucraina și Polonia după condamnarea unui suspect în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Numărul turiștilor cazați în structurile de cazare din Republica Moldova a ajuns la 525,1 mii în 2025, în creștere cu 10,7% față de anul precedent, potrivit Biroul Național de Statistică. Dintre aceștia, 238,9 mii au fost moldoveni, iar 286,2 mii – străini. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiunile turistice și agroturistice (+30,6%) și […] Articolul Numărul turiștilor cazați în Moldova a crescut în 2025. Majoritatea aleg Chișinăul apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Premierul Munteanu a avut o întâlnire cu 16 primari din suburbiile Chișinăului. Despre ce au discutat # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a discutat astăzi cu 16 primari din suburbiile Chișinăului despre proiectele mari de infrastructură și investițiile guvernamentale vizibile pentru locuitori. „În ultimii ani, Guvernul a alocat peste 185 de milioane de lei pentru proiecte în suburbii, a investit 950 de milioane de lei în spitalele din oraș, a oferit alimentație gratuită pentru […] Articolul Premierul Munteanu a avut o întâlnire cu 16 primari din suburbiile Chișinăului. Despre ce au discutat apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Patru frați din România, exploatați la cerșetorie de familie: mai multe persoane au reținute # Realitatea.md
Un fapt de groază a ieșit la iveală în România, unde patru frați, cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, ar fi fost obligați de părinți și de doi unchi să cerșească în diferite zone ale capitalei București. Totodată, anchetatorii susțin că în cauză ar fi implicată și o altă persoană, care ar fi […] Articolul VIDEO Patru frați din România, exploatați la cerșetorie de familie: mai multe persoane au reținute apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Mii de solicitări, accidente soldate cu victime și ambulanțe blocate: Intervențiile echipelor AMU în condiții meteo # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 2.075 de solicitări. În urma intervențiilor, 894 de pacienți au fost duși la spitalele din țară pentru îngrijiri suplimentare, iar din numărul total, 66 de solicitări au fost inutile. Tipurile de urgențe deservite de echipele AMU au fost: 581 cazuri […] Articolul Mii de solicitări, accidente soldate cu victime și ambulanțe blocate: Intervențiile echipelor AMU în condiții meteo apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
12:30
Ludmila Catlabuga: „Industria vitivinicolă a Moldovei ar putea pierde aproximativ 35 de milioane de dolari” # Realitatea.md
Din cauza interdicției temporare totale privind importul de carne de pasăre din Ucraina și a posibilelor măsuri de răspuns ale Ucrainei, care ar putea închide piața sa pentru exporturile produselor vinificatorilor moldoveni, pierderile acestora ar putea ajunge la „aproximativ 35 de milioane de dolari”. Acest lucru a fost recunoscut de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, în […] Articolul Ludmila Catlabuga: „Industria vitivinicolă a Moldovei ar putea pierde aproximativ 35 de milioane de dolari” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
PSRM încă caută semnături pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului? O vor chema la raport și pe ministra Plugaru # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor încă nu a înregistrat în Legislativ moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Vlad Bătrîncea a declarat pentru Realitatea că se mai discută cu opoziția, fiind necesare semnăturile a 40 de deputați. În același timp, socialiștii susțin moțiunea simplă contra ministrului Apărării Anatolie Nosatîi. Deputații din fracțiunea PSRM urmează să înainteze și alte moțiuni simple, […] Articolul PSRM încă caută semnături pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului? O vor chema la raport și pe ministra Plugaru apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
FOTO Avaria de miercuri la rețeaua de apeduct din Chișinău, remediată: Livrarea apei a fost reluată # Realitatea.md
Avaria la rețeaua de apeduct de la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din Chișinău, produsă miercuri, 18 februarie, a fost remediată, iar livrarea apei a fost reluată. S.A. „Apă-Canal Chișinău” precizează că, imediat ce defecțiunea a fost constatată, două echipe de specialiști au intervenit în regim alert, utilizând tehnică specializată. „Pentru înlăturarea avariei au […] Articolul FOTO Avaria de miercuri la rețeaua de apeduct din Chișinău, remediată: Livrarea apei a fost reluată apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
UE ar putea cere Rusiei retragerea trupelor din Transnistria, ca parte a acordului de pace în Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană ar putea cere Rusiei să își retragă trupele din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în contextul unui posibil acord de pace în Ucraina, conform unui documentat consultat de Europa Liberă. Prevederile au fost transmise spre consultare reprezentanților statelor membre ale UE de către Kaja Kallas. Proiectul intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea […] Articolul UE ar putea cere Rusiei retragerea trupelor din Transnistria, ca parte a acordului de pace în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării: „Militarii se simt presați” # Realitatea.md
Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, din numele „tuturor deputaților din opoziție”. Potrivit moțiunii simple citite de deputatul Ion Chicu, în ultimii doi ani în Armată Națională au murit, inclusiv prin sinucidere, 7 militari. „Militarii acolo se simt presați și mulți din păcate aleg să-și pună capăt zilelor”, […] Articolul Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării: „Militarii se simt presați” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Călători, atenție! Circulația rutei de autobuz nr. 24, limitată temporar din cauza condițiilor meteorologice # Realitatea.md
Circulația rutei suburbane de autobuz nr. 24 ”strada Tighina – satul Colonița” este afectată din cauza condițiilor meteorologice actuale. Ruta circulă pe traseul stabilit până la fosta stație terminus strada Budești, iar ruta nu ajunge până la stația terminus actuală. „Personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările neprevăzute. Pentru informații […] Articolul Călători, atenție! Circulația rutei de autobuz nr. 24, limitată temporar din cauza condițiilor meteorologice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:50
Mii de lei pentru a închide ochii la „ilegalitățile” unui întreprinzător: Un polițist și complicele său, condamnați # Realitatea.md
Un polițist a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe un termen de probă de trei ani, amendă de 210.000 lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Complicele său a primit patru ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe trei ani, amendă de 200.000 lei și […] Articolul Mii de lei pentru a închide ochii la „ilegalitățile” unui întreprinzător: Un polițist și complicele său, condamnați apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # Realitatea.md
Iute Group, un grup de banking digital care operează în Europa de Sud-Est, a generat venituri totale de 124,6 milioane EUR în 2025, în timp ce profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR. Bilanțul consolidat al Grupului a ajuns la 511 milioane EUR, depășind ținta anuală. Potrivit CEO-ului Tarmo Sild, compania avansează constant către […] Articolul Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri pentru apropiați […] Articolul Noroc de Revelion: Un bărbat din Copceac a câștigat la loterie 500 000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
SPIA și PCCOCS au reținut un polițist de la IP Centru pentru o mită de 4 mii de hrivne # Realitatea.md
Un angajat al sectorului de poliție IP Centru din municipiul Chișinău a fost reținut de ofițerii SPIA și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit anchetei, polițistul ar fi cerut 4 000 de hrivne, aproximativ 1500 de lei, de la un cetățean care ar fi comis […] Articolul SPIA și PCCOCS au reținut un polițist de la IP Centru pentru o mită de 4 mii de hrivne apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
O procedură la ochi care durează doar câteva secunde, fără „flap” (lambou cornean) și cu intervenție minimă — până nu demult suna mai degrabă ca o exprimare frumoasă decât ca o practică reală. Acum o astfel de tehnologie este lansată și la Chișinău: în Centrul oftalmologic „Microchirurgia ochiului” este inițiată metoda SMILE Pro, considerată una dintre cele mai blânde forme de corecție cu laser a vederii. SMILE […] Articolul SMILE Pro este un pas spre viitor fără ochelari și lentile. apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
11:10
VIDEO Call center pentru trafic de droguri, descoperit în Chișinău: Opt suspecți, reținuți # Realitatea.md
O grupare specializată în racolarea persoanelor pentru transportul și depozitarea drogurilor în Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările CSI a fost destructurată de oamenii legii. Șapte suspecți au fost reținuți și plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar unul în arest preventiv pentru 20 de zile. „În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de […] Articolul VIDEO Call center pentru trafic de droguri, descoperit în Chișinău: Opt suspecți, reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Coreea de Sud: fostul președinte Yoon Suk Yeol, condamnat pe viață pentru decretarea legii marțiale # Realitatea.md
Fostul președinte al Coreea de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat joi, 19 februarie, la închisoare pe viață, în dosarul privind legea marțială decretată în decembrie 2024, într-o acțiune descrisă de instanță drept o tentativă de acaparare a puterii. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Districtual Central din Seul, unde judecătorul Ji Gwi-yeon a […] Articolul Coreea de Sud: fostul președinte Yoon Suk Yeol, condamnat pe viață pentru decretarea legii marțiale apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
VIDEO România: un mort și doi răniți după ce un șofer a încercat să evite gropile de pe carosabil # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs în județul Mehedinți, unde un bărbat, cetățean turc, și-a pierdut viața în urma unei coliziuni dintre o autocisternă și un TIR. Potrivit informațiilor disponibile, impactul a avut loc în timp ce autocisterna se deplasa pe un sector de drum cu denivelări. În acest sens, martorii au declarat că șoferul […] Articolul VIDEO România: un mort și doi răniți după ce un șofer a încercat să evite gropile de pe carosabil apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Gelozia a dus la tragedie! O femeie a fost condamnată la închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul # Realitatea.md
O femeie de 44 ani a fost condamnată la șase ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru violență în familie soldată cu vătămare corporală gravă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 25 februarie 2023. Inculpata, în timp ce se afla în vizită la mama sa, într-un apartament din municipiul […] Articolul Gelozia a dus la tragedie! O femeie a fost condamnată la închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale, în urma rejudecării cauzei în instanța de apel. Potrivit Procuratura Anticorupție, condamnarea a fost posibilă după ce procurorii anticorupție și cei ai Procuratura de Circumscripție Centru au contestat sentința inițială a Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, […] Articolul Patru persoane, condamnate pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Evaziune fiscală de milioane în Chișinău în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați # Realitatea.md
O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, a fost deconspirată în Chișinău de oamenii legii. Potrivit PCCOCS, compania primea bani pentru serviciile prestate în lei și valută străină, fără a-i indica în actele contabile. Astfel, ar fi evitat ilegal achitarea unor impozite considerabile la bugetul […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală de milioane în Chișinău în domeniul construcțiilor: Doi administratori și un contabil, cercetați apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru construcția unui nou pod peste râul Prut, în zona Albița–Leușeni, județul Vaslui. Proiectul are o valoare estimată de 256,9 milioane de lei, iar durata de execuție este stabilită la 24 de luni, scrie bani.md Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la […] Articolul Guvernul României dă undă verde unui nou pod peste Prut, la Albița–Leușeni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:40
Ministerul Energiei: 1 558 de consumatori din șase raioane au rămas fără energie electrică # Realitatea.md
Potrivit Ministerul Energiei al Republicii Moldova, compania Premier Energy Distribution a raportat 1 558 de deconectări de energie electrică în șase raioane ale țării. În raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: orașul Vulcănești, satele Etulia, Alexandru Ioan Cuza, Cișmichioi și Iujnoe. În total, 1 558 de consumatori au fost deconectați de la energia electrică. […] Articolul Ministerul Energiei: 1 558 de consumatori din șase raioane au rămas fără energie electrică apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Intervenție dificilă în stânga Nistrului: O familie cu un bebeluș, salvată după ce mașina a rămas blocată în zăpadă # Realitatea.md
O familie cu un bebeluș de cinci luni a rămas blocată timp de aproximativ o oră într-un automobil împotmolit în zăpadă, la câțiva kilometri de localitatea Șipca, din Stânga Nistrului. La fața locului au intervenit salvatorii. Ajunși la intervenție, aceștia nu au reușit să tracteze autoturismul din cauza stratului mare de zăpadă. Ulterior, familia a […] Articolul Intervenție dificilă în stânga Nistrului: O familie cu un bebeluș, salvată după ce mașina a rămas blocată în zăpadă apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
09:30
Peste 80 de intervenții în 24 de ore. Salvatorii au tractat zeci de mașini și au ajutat ambulanțe # Realitatea.md
Salvatorii și pompierii au intervenit intens în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteo dificile. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au fost realizate 85 de misiuni în toată țara. Cele mai multe intervenții au vizat deblocarea și tractarea autovehiculelor derapate. În total, 42 de misiuni au fost dedicate acestor lucrări, în […] Articolul Peste 80 de intervenții în 24 de ore. Salvatorii au tractat zeci de mașini și au ajutat ambulanțe apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
În urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore și a îmbunătățirii condițiilor meteorologice, traseele anunțate anterior ca fiind blocate sunt acum accesibile, anunță Poliția Națională. Șoferii sunt îndemnați, în continuare, să manifeste maximă prudență la volan, să evite deplasările dacă nu au autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece și să păstreze distanța de siguranță în […] Articolul Vești bune pentru șoferi! Toate traseele anterior blocate au devenit accesibile apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Chișinăul, pregătit să sprijine regiunile din țară afectate de ninsori. Ceban: Avem o țară și aici trebuie să fim uniți # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, cere Guvernului o bază legală pentru ca Primăria Chișinău să poată interveni în sprijinul localităților din țară afectate de ninsori. Edilul afirmă că autoritățile municipale sunt gata să trimită oameni și utilaje în ajutor, însă au nevoie de o decizie oficială care să permită intervenția din punct de vedere legal. „Mă […] Articolul Chișinăul, pregătit să sprijine regiunile din țară afectate de ninsori. Ceban: Avem o țară și aici trebuie să fim uniți apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
08:50
Astrele le recomandă tuturor nativilor să nu se teamă să își acorde momente de odihnă și relaxare, mai ales când simt nevoia. Influența planetelor poate transforma chiar și o zi obișnuită într-una plină de armonie și inspirație. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Dacă simți nevoia de răzbunare, încearcă mai întâi să rezolvi datoriile mai vechi. […] Articolul Horoscopul zilei de 19 februarie 2026. Vești bune pentru nativii unei zodii apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Nicuşor Dan participă la Consiliul pentru Pace de la Washington. România are statut de observator # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, inițiativă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump. România ia parte la eveniment cu statut de observator. Potrivit agendei publice, reuniunea începe joi, la ora 17:00. Din delegația șefului statului fac parte consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru politici […] Articolul Nicuşor Dan participă la Consiliul pentru Pace de la Washington. România are statut de observator apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Acțiuni de urmărire penală au loc în dimineața zilei de joi, 19 februarie, într-un dosar privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități coordonate de serviciile speciale rusești. Acțiunile se desfășoară de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul […] Articolul Descinderi într-un dosar privind asasinate pregătite la comanda serviciilor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Toate restricțiile pentru camioane au fost scoase la frontieră. Traficul se desfășoară în regim normal # Realitatea.md
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de tonaj mare și a vehiculelor destinate transportului de pasageri au fost scoase la punctele de trecere a frontierei de stat, atât la hotarul moldo-ucrainean, cât și la cel moldo-român. Anterior, unele puncte de trecere au activat cu restricții sau limitări de trafic. Potrivit datelor actualizate […] Articolul Toate restricțiile pentru camioane au fost scoase la frontieră. Traficul se desfășoară în regim normal apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Noi detalii despre crima de la ferma din Anenii Noi. Numărul victimelor a crescut la șase # Realitatea.md
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase, potrivit declarațiilor făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. Întrebat de ce o crimă care s-ar fi produs cu ani în urmă a ajuns abia acum în vizorul poliției, Cernăuțeanu […] Articolul Noi detalii despre crima de la ferma din Anenii Noi. Numărul victimelor a crescut la șase apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Platforme de social media, precum Instagram, în centrul unui proces privind sănătatea mintală a copiilor # Realitatea.md
Platforme de social media, precum Instagram, sunt vizate într-un proces de referință în care se susține că ar fi concepute pentru a crea dependență și pentru a afecta sănătatea mintală a copiilor, iar Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a fost audiat în acest dosar. Audierea lui Mark Zuckerberg face parte dintr-un proces fără precedent, […] Articolul Platforme de social media, precum Instagram, în centrul unui proces privind sănătatea mintală a copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
