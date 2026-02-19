Rezervele de gaze se epuizează. Moldova a ajuns la doar 7,8 milioane metri cubi în depozite

08:20

Toate restricțiile privind circulația camioanelor, a mijloacelor de transport de tonaj mare și a vehiculelor destinate transportului de pasageri au fost scoase la punctele de trecere a frontierei de stat, atât la hotarul moldo-ucrainean, cât și la cel moldo-român. Anterior, unele puncte de trecere au activat cu restricții sau limitări de trafic. Potrivit datelor actualizate […] Articolul Toate restricțiile pentru camioane au fost scoase la frontieră. Traficul se desfășoară în regim normal apare prima dată în Realitatea.md.