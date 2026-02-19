Noi numiri în funcții, votate în Parlament

11:30

O procedură la ochi care durează doar câteva secunde, fără „flap” (lambou cornean) și cu intervenție minimă — până nu demult suna mai degrabă ca un vis frumos decât ca o practică reală.Acum o astfel de tehnologie este lansată și la Chișinău: în Centrul oftalmologic „Microchirurgia ochiului” este inițiată metoda SMILE Pro, considerată una dintre cele mai blânde forme de corecție cu laser a vede