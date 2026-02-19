Combustibilul în Moldova continuă să se scumpească

00:30

În Italia, arheologii au descoperit o așezare neolitică scufundată, în care s-a păstrat una dintre cele mai mari colecții de arcuri preistorice din lemn găsite vreodată în Europa.Această locație, cunoscută sub numele de La Marmotta, a oferit dovezi rare despre tehnologiile timpurii. Așezarea se află la aproximativ 300 de metri de malul actual și la o adîncime de 11 metri sub suprafața lacului