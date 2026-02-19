Cartele SIM vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Cum comentrează Cernăuțeanu acest lucru

12:30

Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat pînă la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are drept