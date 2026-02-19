Revoluție în agricultură: obținerea autorizațiilor pentru cînepă devine mai simplă
Noi.md, 19 februarie 2026 14:00
Cînepa industrială scapă de eticheta birocratică și revine în cîmp. Guvernul pregătește o schimbare majoră care promite să transforme una dintre cele mai discutabile culturi într-un cîștig real pentru agricultură și industria verde.Fermierii nu vor mai fi nevoiți să alerge după semnături la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru a putea semăna cînepă. Autorizațiile vor fi eli
• • •
Acum 15 minute
14:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, în ultimele 24 de ore, serviciile municipale au intervenit continuu pentru a gestiona efectele condițiilor meteorologice grele.În același timp, edilul a făcut apel către autorități, propunînd mobilizarea personalului și a tehnicii din capitală pentru a sprijini alte regiuni ale țării afectate de ninsori.{{865831}}„Dragi cetățeni, în
14:00
14:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat lansarea procesului de elaborare a unui proiect de ordin pentru instituirea unor restricții temporare privind modificarea programului de transport rutier interraional.Măsura este motivată de necesitatea reglementării mai stricte a orarului curselor, în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. f) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014.
14:00
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest Magistrații au hotărît astăzi prelungirea arestului acestuia cu încă 30 de zile, notează Noi.md.Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarînd că „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”, dar nu a mai revenit în țară.{{854767}}Timp de peste un an s-a aflat pe teritoriu
Acum o oră
13:30
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, au fost operate modificări ale sistemului de Autorizație Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorisation – ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet digitalizat.Noile prevederi vor fi aplicate începînd cu 2
13:30
În timpul executării serviciului pe bd. Constantin Negruzzi din municipiul Chișinău, carabinierii au identificat o minoră în vîrstă de 17 ani, aflată în căutare.În urma verificărilor, s-a constatat că aceasta a părăsit în mod samavolnic Centrul de Plasament „Casa Gavroche”, notează Noi.md.Tînăra a fost preluată în siguranță și predată reprezentanților Centrului de Plasament, conform proced
13:30
Compania Moldovagaz îndeamnă consumatorii care au datorii pentru gazul natural consumat să își îndeplinească fără întîrziere obligațiile de plată pentru a evita aplicarea măsurilor de recuperare silită și cheltuieli suplimentare.După cum se menționează în comunicatul său, în temeiul Hotărîrii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 04 august 2025, prin care înce
Acum 2 ore
13:00
O schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului, în valoare de peste 7.000.000 lei, a fost descoperită la Chișinău de către procurorii Procuraturei pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) , în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS).Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate (în lei și va
13:00
PSRM în CMC: Bugetul va fi aprobat doar cu includerea surselor financiare pentru compensații # Noi.md
Președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, a declarat în cadrul conferinței de presă de astăzi că fracțiunea solicită convocarea ședinței consiliului pentru marți, 24 februarie, pentru a soluționa problemele acumulate privind aprobarea bugetului municipal, impozitul pe bunurile imobile și transparența procesului decizional. Alexandr Odințov a acuzat admini
13:00
Comerțul online sub supraveghere: ce riscă companiile care încalcă drepturile utilizatorilor # Noi.md
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) a emis o avertizare de maximă urgență către toate platformele de comerț electronic din țară.Astfel, potrivit CNPC, respectarea datelor cu caracter personal nu mai este opțională, ci o condiție esențială pentru activitatea pe piață.{{857938}}Decizia vine ca răspuns la sancțiuni recente aplicate la nivelul Uniunii Europene, în special g
12:30
Peste 150 de tineri judocani din 18 cluburi sportive din țară au participat la Campionatul Național de judo rezervat sportivilor sub 21 de ani.Evenimentul a reunit cei mai talentați practicanți ai acestui sport, care au luptat pentru titlul național la categoriile lor de greutate, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și ambiție.{{865593}}Potrivit Ministerului Educației, la masculin, t
12:30
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat pînă la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are drept
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 19 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 20 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,40 lei/litru (+4 ban), iar al motorinei standard – 20,19 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
12:30
Activitatea aeronautică la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău se desfășoară în parametri normali, în ciuda condițiilor meteo complicate din ultimele 24 de ore.Administrația aerogării anunță că aeroportul a rămas deschis și operațional datorită intervențiilor continue ale echipelor de pe aerodrom și din terminal.Potrivit reprezentanților aeroportului, suprafețele de mișcare – pi
Acum 4 ore
12:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare din Gaza, a anunţat miercuri Casa Albă, transmite news.ro, preluat de moldpres.Purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt,
12:00
Scîntei în Parlament: audieri cerute pe explozia prețurilor la locuințe și reforma administrativă # Noi.md
Tensiuni în plenul Parlamentului, unde deputații au dezbătut situația de pe piața imobiliară și reforma administrativ-teritorială. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței de astăzi, în contextul solicitărilor opoziției de a fi audiați ministrul Economiei și prim-ministrul.Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Batrîncea, a cerut audierea ministrului Economiei, Eugen Os
12:00
Noi tensiuni au fost înregistrate în ședința de astăzi a Parlamentului, unde opoziția a solicitat audierea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, precum și a directorului Administrației de Stat a Drumurilor, Ștefan Popa, pe tema stării infrastructurii rutiere.Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Grigore Novac, a declarat în plen că degradarea drumuri
12:00
Deputatul Ion Chicu a prezentat în plenul Parlamentului o moțiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, invocînd situația din cadrul instituției și lipsa unor explicații publice privind mai multe incidente grave înregistrate în ultimii ani.Moțiunea a fost inițiată de fracțiunea „Alternativa” și este susținută de Partidul Nostru, precum și de fracțiunea Blocului Comuniș
12:00
Ninsorile abundente din ultimele ore au pus la grea încercare serviciile municipale din capitală.Potrivit Primăriei, echipele de intervenție au activat și pe parcursul nopții de joi, mobilizînd 250 de utilaje pentru curățarea infrastructurii rutiere și a cartierelor din capitală, în urma ninsorilor abundente din ziua de miercuri. Totodată, un număr considerabil de utilaje mecanizate a fost ant
11:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI.În cadrul investigațiilor, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 de ani care, în ultim
11:30
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorilor anticorupție și al procurorilor Procuraturii de Circumscripție Centru, pronunțînd condamnarea a patru persoane în dosarul privind sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale.Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, inculpații au fost achitați pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de
11:30
O procedură la ochi care durează doar câteva secunde, fără „flap” (lambou cornean) și cu intervenție minimă — până nu demult suna mai degrabă ca un vis frumos decât ca o practică reală.Acum o astfel de tehnologie este lansată și la Chișinău: în Centrul oftalmologic „Microchirurgia ochiului” este inițiată metoda SMILE Pro, considerată una dintre cele mai blânde forme de corecție cu laser a vede
11:30
În urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026, în zona Centru–Sud a Republicii Moldova au fost înregistrate deconectări de energie electrică.„Premier Energy Distribution” a raportat 1 558 de deconectări de energie electrică ale consumatorilor în șase raioane ale țării.În raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: or. Vulcănești, s. Etulia, Alexandru Ioan Cuza,
11:30
Recunoașterea declinului sau o șansă la renaștere? De ce partidul politic „Alianța Moldovenii” se opune fuzionării primăriilor # Noi.md
Partidul politic „Alianța Moldovenii” (PPAM) a devenit una dintre primele forțe politice din țară care a răspuns prompt apelului Guvernului la dialog cu partidele extraparlamentare. Tema discuției a fost reforma de rezonanță privind amalgamarea primăriilor — un pas care ar putea schimba radical harta administrativă a Republicii Moldova.{{864636}}Pentru a-și prezenta în detaliu poziția și a evi
11:00
Cernăuțeanu, despre acuzațiile de șantaj care vizează familia Beregoi: „Toți sîntem egali în fața legii” # Noi.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a comentat public cazul de presupus șantaj semnalat de bloggerița Daniela Costețchi, în contextul în care în spațiul public au fost vehiculate informații privind o posibilă implicare a familiei interpretei Iuliana Beregoi. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.Cernăuțeanu a evitat să confirme s
11:00
Ancheta în cazul crimei de la ferma din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, capătă proporții alarmante. Numărul victimelor atribuite suspectului a crescut la șase, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Rezoomat”.Potrivit acestuia, trei crime sunt deja stabilite cu certitudine, iar în alte trei cazuri investigațiile sunt în desfă
10:30
În aceste momente, Partidul Politic „Alianța Moldovenii” (PPAM) desfășoară o conferință de presă în care își prezintă poziția față de reforma privind amalgamarea primăriilor, promovată de Guvern, și semnalează riscuri majore pentru administrația locală și viitorul satelor din Republica Moldova.„Alianța Moldovenii” anunță că a fost una dintre primele formațiuni extraparlamentare care a răspuns
Acum 6 ore
10:00
În aceste zile, Muzeul de Istorie și Etnografie din raionul Căușeni găzduiește o expoziție de fotografii vechi.Aceste fotografii au fost adunate de la familiile căușenenilor și din arhivele raionale și includ imagini alb-negru datînd din anul 1917.Ele sînt expuse pe un perete de carton la intrarea în muzeu pentru a fi accesibile vizitatorilor. Pe 18 februarie, un grup de elevi de la Liceul
10:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rîndul comunității ucrainene din Republica Moldova, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina, pentru anul 2026, notează Noi.md.Documentul stabilește un cadru coerent de intervenție pentru susținerea și valorificarea limbii ucrainene în sistemul educațional, în conformitat
09:30
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 85 de misiuni, notează Noi.md.Acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate de condițiile meteo.
09:30
Poliția Națională informează că, în urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore și pe fondul ameliorării condițiilor meteorologice, toate traseele anunțate anterior ca fiind blocate au devenit din nou accesibile circulației.Potrivit autorităților, echipele din teren au intervenit pentru degajarea carosabilului și restabilirea traficului rutier în condiții de siguranță. În prezent, ci
09:30
Produsele care conțin uleiuri sau grăsimi vegetale nu pot fi vîndute sub denumirea de „brînză”, avertizează specialiștii Agenției pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Chiar dacă imită aspectul, gustul și consistența acesteia, pot fi vîndute, dar trebuie etichetate corect. Decizia rămîne la cumpărători.Pentru un kilogram de brînză autentică, oamenii spun că scot din buzunar în jur de 80 de lei.
09:00
În capitală, echipele de intervenție și-au continuat activitatea și pe parcursul nopții, cu un efectiv de 250 de utilaje, pentru a curăța infrastructura rutieră, şi la această oră se lucrează.Un număr mare de forțe a fost antrenat la curățarea de omăt a acceselor și teritoriilor școlilor și grădinițelor din capitală, notează Noi.md.{{865756}}Totodată, pentru mai multă eficiență, drumarii a
09:00
Alexandru Bot: Refuzul lui Vladimir Plahotniuc de a depune declarații ține de riscul autoincriminării # Noi.md
Expertul în justiție Alexandru Bot consideră că refuzul lui Vladimir Plahotniuc de a depune mărturie într-un proces de corupție în care este vizat și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, reprezintă o strategie juridică menită să evite autoincriminarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.Potrivit lui Bot, situația creată în instanță refl
08:30
În premieră, autoritățile au prevăzut în 2026 fonduri pentru achiziționarea utilajelor noi destinate întreținerii drumurilor pe timp de iarnă, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la Jurnal TV.El a precizat că noile echipamente vor fi procurate în perioada 2026–2027, ca parte a procesului de modernizare a tehnicii utilizate în sezonul rece.„O să
08:30
Regulile privind deținerea armelor în circuitul civil ar trebui înăsprite, iar accesul cetățenilor la pistoale ar trebui limitat, în contextul incidentelor armate din ultima perioadă care au provocat îngrijorare în spațiul public, susține șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.„După părerea mea personală, acest compartiment trebuie restricționat”, a declarat Cernăuțeanu, r
Acum 8 ore
08:00
Astăzi, oamenii legii, începînd cu ora 06:00, petrec acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație, formată din polițiștii moldoveni și organele de aplicare a legii din Ucraina, notează Noi.md.Poliția precizează că acțiunile au loc pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de serviciile speciale
08:00
Cernăuțeanu: Există suspiciuni că Pînzari și Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană # Noi.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că există bănuieli potrivit cărora fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, ambii condamnați la închisoare, s-ar putea afla în regiunea transnistreană. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.Cer
07:30
Astăzi, în Republica Moldova, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer variabil. Pe parcursul zilei, vremea va fi în general fără precipitații esențiale.Pe drumuri se va semnala polei. În sudul țării, dimineața și pe parcursul zilei, izolat, este posibilă formarea ceții slabe.Vîntul va sufla din sud-vest.În timpul zilei, în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 0 și +2°C, î
07:30
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 februarie pe teritoriul pieței din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, care se află la intersecția străzilor Cuza-Vodă și Independenței.Mai multe imagini foto și video au fost trimise la adresa redacției de către cititorii Noi.md.Potrivit informațiilor preliminare, focul ar fi cuprins sectorul destinat comercializării produselor din pește.
07:30
La ora 07:00, punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, cu excepția PTF Cișmichioi–Dolinskoe, unde circulația rămîne afectată. Potrivit informațiilor oficiale, fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, iar drumurile de acces spre punctele de trecere sînt practicabile.Autoritățile au anunțat ridicarea restricțiilor privind circulația camioanel
07:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 2 bani, iar dolarului american – circa 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1687 lei pentru un euro (+2,27 bani) și 17,0430 lei pentru un dolar (+1,
07:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că toate drumurile publice naționale sînt deschise circulației, iar traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat în condiții de siguranță.Potrivit autorităților, în ultimele ore, 230 de utilaje specializate și 155 de muncitori au intervenit în teren pentru lucrări de deszăpezire și combatere a lunecușului. Echipele au acționat pe p
07:00
Banari, despre conflictul de la biserica din Dereneu: „Este vorba despre presiune morală, culturală și intelectuală” # Noi.md
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari a comentat în cadrul emisiunii «Федорова Show» tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași. Potrivit acestuia, pierderea memoriei istorice duce la pierderea viitorului.Analistul și-a exprimat opinia cu privire la formarea în țară a unui nou regim politico-cultural care, potrivit afirmațiilor sale, presupune exercitare
07:00
Lipsa de reacție a mediului universitar în fața deciziilor controversate din educație are o explicație simplă: dependența financiară.Declarația a fost făcută de Tatiana Iovv la emisiunea „Gonța Media”, în contextul discuțiilor despre închiderea Universității din Cahul și reacțiile slabe din spațiul public.{{857692}} „Mediul academic este dependent de acele resurse financiare… doar cei care
06:30
Sociologul și strategul politic Ian Lisnevschi avertizează asupra unei „iluzii periculoase” care, în opinia sa, reapare periodic în orice sistem politic: percepția că banii publici ar aparține guvernului. Într-o postare publică, acesta subliniază că, într-un stat democratic, executivul nu este proprietarul bugetului, ci doar administratorul fondurilor colectate de la cetățeni.„Există un princi
06:30
Fundația EcoDava: Peste 1 100 de depozite de deșeuri active în țară. Criza gunoiștilor se agravează # Noi.md
Fundația Ecologică EcoDava avertizează că problema gunoiștilor neautorizate din Republica Moldova a ajuns la un nivel critic, după 15 ani de monitorizare a situației.Potrivit organizației, criza deșeurilor nu mai este una locală, ci națională, cu impact direct asupra mediului și sănătății populației.Conform datelor prezentate, în Republica Moldova există peste 1 100 de depozite de deșeuri
06:30
Ghenadie Djuromschi: „Infecțiile care au un impact negativ asupra fertilității au devenit mult mai frecvente” # Noi.md
În prezent, au devenit mult mai frecvente infecțiile care au un impact negativ asupra fertilității și funcției reproductive.Despre acest lucru a menționat medicul ginecolog-oncolog, Ghenadie Djuromschi, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.Potrivit acestuia, este vorba despre infecții cronice, virale.Medicul a menți
06:30
În Moldova, pînă la 75% dintre alegători pot fi considerați electorat antisistem – oameni care sînt gata să susțină un politician care se opune fundamentelor politice existente.Despre acest lucru a declarat sociologul Ian Lisnevschi în cadrul emisiunii „Главное”.{{845210}}Potrivit acestuia, problema principală constă în faptul că o parte semnificativă a acestor cetățeni nu vede în forțele
Acum 12 ore
05:30
Egiptul anunță eliminarea vizei pentru americani, canadieni, britanici și cetățenii UE.Modificarea face parte din eforturile de a atrage mai mulți turiști străini.Pînă acum, călătorii din aceste țări erau obligați să solicite o viză la sosire. Costul era de 25 de dolari, plătiți în numerar, după aterizarea pe un aeroport egiptean, conform mediafax.roGuvernul egiptean extinde scutirile
