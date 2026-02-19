Politică în sport: Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă

09:30

Produsele care conțin uleiuri sau grăsimi vegetale nu pot fi vîndute sub denumirea de „brînză”, avertizează specialiștii Agenției pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Chiar dacă imită aspectul, gustul și consistența acesteia, pot fi vîndute, dar trebuie etichetate corect. Decizia rămîne la cumpărători.Pentru un kilogram de brînză autentică, oamenii spun că scot din buzunar în jur de 80 de lei.