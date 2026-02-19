O tînără, spitalizată, după ce a fost sfîșiată de o haită de maidanezi, la Botanica
Noi.md, 19 februarie 2026 15:30
O tînără a ajuns la spital, după ce a fost atacată de o haită de aproximativ 10 cîini vagabonzi, în sectorul Botanica al capitalei, pe strada Cetatea Albă, în seara zilei de ieri, conform martorilor oculari.{{862486}}Conform sursei citate, victima se întorcea acasă cînd cîinii au sărit asupra ei, rupîndu-i hainele și mușcînd-o grav la ambele picioare. Strigătele disperate ale tinerei au atras
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
15:30
O tînără a ajuns la spital, după ce a fost atacată de o haită de aproximativ 10 cîini vagabonzi, în sectorul Botanica al capitalei, pe strada Cetatea Albă, în seara zilei de ieri, conform martorilor oculari.{{862486}}Conform sursei citate, victima se întorcea acasă cînd cîinii au sărit asupra ei, rupîndu-i hainele și mușcînd-o grav la ambele picioare. Strigătele disperate ale tinerei au atras
15:30
La ediția 2026 a Campionatului Republicii Moldova la lupte greco-romane pentru seniori, reprezentanții carabinierilor au obținut rezultate remarcabile, demonstrînd pregătire, determinare și spirit competitiv.{{865593}}Astfel, Tașcă Constantin, angajat al BDS „Scorpion”, a ocupat locul II în categoria de greutate 82 kg, iar Rusu Cristian, angajat al DR „Centru”, s-a clasat pe locul III în categ
15:30
Ucraina a anunţat ieri retragerea de la Jocurile Paralimpice de iarnă, după decizia CIO de a permite participarea sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile celor două ţări.În plus, imnurile celor două țări se vor putea face auzite la ceremoniile de premiere, scrie adevarul.ro.{{865776}}Ministrul ucrainean al Sportului informează că oficialii şi sportivii ucraineni nu vor participa la Joc
Acum o oră
15:00
Calificările pentru competițiile masculine de freestyle la disciplina „halfpipe” la Jocurile Olimpice din 2026 din Livigno, Italia, au fost amînate din cauza ninsorii.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de organizatori.{{865761}}Competițiile trebuiau să înceapă la ora 11:30, ora Moldovei.„Noua dată și ora vor fi anunțate în cursul zilei”, se arată în comunicat.Finala la dis
15:00
SA „Apă-Canal Chișinău” informează că avaria produsă la rețeaua de apeduct cu diametrul de 500 mm, la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din municipiul Chișinău, a fost remediată în timp record, iar furnizarea apei către consumatorii afectați a fost reluată.După cum a precizat ”Apă-Canal Chișinău”, imediat după constatarea defecțiunii, echipele au intervenit în regim urgent. În
15:00
Anunțul lui Ceban privind lansarea achiziției pentru finalizarea lucrărilor în cadrul Stației de epurare # Noi.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea procedurii de achiziție publică pentru finalizarea lucrărilor din cadrul Proiectului de reabilitare a Stației de epurare a apelor uzate din capitală.Potrivit edilului, reluarea acestui proiect a fost posibilă după mai mulți ani de eforturi, în condițiile în care contractul inițial, semnat anterior preluării mandatului său
15:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu o atenționare importantă pentru contribuabili, notează Noi.md.Pe 19 februarie 2026, în intervalul orelor 17:00-21:00, vor fi desfășurate lucrări de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Declarația electronică – persoane juridice” și anume: plasarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (Forma TMA26).
15:00
În urma condițiilor meteorologice grele înregistrate în ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit prompt pentru a acorda sprijin participanților la trafic.Potrivit Poliției, echipajele de patrulare au acționat în mai multe situații pentru deblocarea automobilelor rămase împotmolite, inclusiv pentru asigurarea deplasării în siguranță a ambulanțelor aflate în misiuni.{{865724}}Reamintim c
15:00
Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor de laborator realizate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției.Potrivit autorităților sanitare, persoana infectată s-a adresat pentru asistență medicală prezentînd slăb
15:00
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au pus la grea încercare echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU), care au deservit peste 2.000 de solicitări, confruntîndu-se în repetate rînduri cu drumuri blocate și acces dificil către pacienți.Dintre aceste cazuri, 894 de persoane (721 adulți și 173 copii) au fost transportate la spitale pentru îngrijiri
15:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat cererile depuse de furnizorii de energie electrică și a subliniat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică trebuie să examineze atent datele înainte de a lua o decizie.„ANRE trebuie foarte atent să analizeze cifrele și să ne spună dacă este temei pentru așa ceva sau nu. Am auzit ce a spus domnul ministru. O să fie azi aici și în
Acum 2 ore
14:30
În ultimele zile, carabinierii din cadrul Inspectoratului General al MAI au intervenit prompt în mai multe cazuri, garantînd siguranța cetățenilor și respectarea legii.Astfel, pe bulevardul Dacia din Chișinău, un tînăr de 22 de ani a fost surprins consumînd substanțe interzise. Pe numele său a fost întocmit un proces-verbal conform articolului 85 alin. (1) din Codul Contravențional al RM.P
14:30
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a declarat în cadrul unei ședințe a Parlamentului că este necesară o abordare complexă a problemei narcomaniei în Moldova.„Săptămîna trecută s-a hotărît organizarea unei audieri pe tema combaterii drogurilor și a criminalității legate de droguri, care va avea loc pe 26 februarie. Este corect, dar fenomenul narcomaniei este mult mai larg”, a subliniat el.O
14:30
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și proiectele realizate, cu sprijinul Guvernului, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor chișinăuienilor, au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii localităților din capitală.Prim-ministrul a menționat că doar prin cooperare vor fi ident
14:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, în ultimele 24 de ore, serviciile municipale au intervenit continuu pentru a gestiona efectele condițiilor meteorologice grele.În același timp, edilul a făcut apel către autorități, propunînd mobilizarea personalului și a tehnicii din capitală pentru a sprijini alte regiuni ale țării afectate de ninsori.{{865831}}„Dragi cetățeni, în
14:00
Cînepa industrială scapă de eticheta birocratică și revine în cîmp. Guvernul pregătește o schimbare majoră care promite să transforme una dintre cele mai discutabile culturi într-un cîștig real pentru agricultură și industria verde.Fermierii nu vor mai fi nevoiți să alerge după semnături la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru a putea semăna cînepă. Autorizațiile vor fi eli
14:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat lansarea procesului de elaborare a unui proiect de ordin pentru instituirea unor restricții temporare privind modificarea programului de transport rutier interraional.Măsura este motivată de necesitatea reglementării mai stricte a orarului curselor, în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. f) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014.
14:00
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest Magistrații au hotărît astăzi prelungirea arestului acestuia cu încă 30 de zile, notează Noi.md.Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarînd că „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”, dar nu a mai revenit în țară.{{854767}}Timp de peste un an s-a aflat pe teritoriu
Acum 4 ore
13:30
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, au fost operate modificări ale sistemului de Autorizație Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorisation – ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet digitalizat.Noile prevederi vor fi aplicate începînd cu 2
13:30
În timpul executării serviciului pe bd. Constantin Negruzzi din municipiul Chișinău, carabinierii au identificat o minoră în vîrstă de 17 ani, aflată în căutare.În urma verificărilor, s-a constatat că aceasta a părăsit în mod samavolnic Centrul de Plasament „Casa Gavroche”, notează Noi.md.Tînăra a fost preluată în siguranță și predată reprezentanților Centrului de Plasament, conform proced
13:30
Compania Moldovagaz îndeamnă consumatorii care au datorii pentru gazul natural consumat să își îndeplinească fără întîrziere obligațiile de plată pentru a evita aplicarea măsurilor de recuperare silită și cheltuieli suplimentare.După cum se menționează în comunicatul său, în temeiul Hotărîrii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 04 august 2025, prin care înce
13:00
O schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului, în valoare de peste 7.000.000 lei, a fost descoperită la Chișinău de către procurorii Procuraturei pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) , în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS).Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate (în lei și va
13:00
PSRM în CMC: Bugetul va fi aprobat doar cu includerea surselor financiare pentru compensații # Noi.md
Președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, a declarat în cadrul conferinței de presă de astăzi că fracțiunea solicită convocarea ședinței consiliului pentru marți, 24 februarie, pentru a soluționa problemele acumulate privind aprobarea bugetului municipal, impozitul pe bunurile imobile și transparența procesului decizional. Alexandr Odințov a acuzat admini
13:00
Comerțul online sub supraveghere: ce riscă companiile care încalcă drepturile utilizatorilor # Noi.md
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) a emis o avertizare de maximă urgență către toate platformele de comerț electronic din țară.Astfel, potrivit CNPC, respectarea datelor cu caracter personal nu mai este opțională, ci o condiție esențială pentru activitatea pe piață.{{857938}}Decizia vine ca răspuns la sancțiuni recente aplicate la nivelul Uniunii Europene, în special g
12:30
Peste 150 de tineri judocani din 18 cluburi sportive din țară au participat la Campionatul Național de judo rezervat sportivilor sub 21 de ani.Evenimentul a reunit cei mai talentați practicanți ai acestui sport, care au luptat pentru titlul național la categoriile lor de greutate, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și ambiție.{{865593}}Potrivit Ministerului Educației, la masculin, t
12:30
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat pînă la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are drept
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 19 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 20 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,40 lei/litru (+4 ban), iar al motorinei standard – 20,19 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
12:30
Activitatea aeronautică la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău se desfășoară în parametri normali, în ciuda condițiilor meteo complicate din ultimele 24 de ore.Administrația aerogării anunță că aeroportul a rămas deschis și operațional datorită intervențiilor continue ale echipelor de pe aerodrom și din terminal.Potrivit reprezentanților aeroportului, suprafețele de mișcare – pi
12:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, va găzdui joi, la Washington, o primă reuniune a nou creatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia va anunţa că statele membre s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile de reconstrucţie şi umanitare din Gaza, a anunţat miercuri Casa Albă, transmite news.ro, preluat de moldpres.Purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Karoline Leavitt,
12:00
Scîntei în Parlament: audieri cerute pe explozia prețurilor la locuințe și reforma administrativă # Noi.md
Tensiuni în plenul Parlamentului, unde deputații au dezbătut situația de pe piața imobiliară și reforma administrativ-teritorială. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței de astăzi, în contextul solicitărilor opoziției de a fi audiați ministrul Economiei și prim-ministrul.Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vlad Batrîncea, a cerut audierea ministrului Economiei, Eugen Os
12:00
Noi tensiuni au fost înregistrate în ședința de astăzi a Parlamentului, unde opoziția a solicitat audierea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, precum și a directorului Administrației de Stat a Drumurilor, Ștefan Popa, pe tema stării infrastructurii rutiere.Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Grigore Novac, a declarat în plen că degradarea drumuri
12:00
Deputatul Ion Chicu a prezentat în plenul Parlamentului o moțiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, invocînd situația din cadrul instituției și lipsa unor explicații publice privind mai multe incidente grave înregistrate în ultimii ani.Moțiunea a fost inițiată de fracțiunea „Alternativa” și este susținută de Partidul Nostru, precum și de fracțiunea Blocului Comuniș
12:00
Ninsorile abundente din ultimele ore au pus la grea încercare serviciile municipale din capitală.Potrivit Primăriei, echipele de intervenție au activat și pe parcursul nopții de joi, mobilizînd 250 de utilaje pentru curățarea infrastructurii rutiere și a cartierelor din capitală, în urma ninsorilor abundente din ziua de miercuri. Totodată, un număr considerabil de utilaje mecanizate a fost ant
Acum 6 ore
11:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI.În cadrul investigațiilor, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 de ani care, în ultim
11:30
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorilor anticorupție și al procurorilor Procuraturii de Circumscripție Centru, pronunțînd condamnarea a patru persoane în dosarul privind sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale.Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, inculpații au fost achitați pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de
11:30
O procedură la ochi care durează doar câteva secunde, fără „flap” (lambou cornean) și cu intervenție minimă — până nu demult suna mai degrabă ca un vis frumos decât ca o practică reală.Acum o astfel de tehnologie este lansată și la Chișinău: în Centrul oftalmologic „Microchirurgia ochiului” este inițiată metoda SMILE Pro, considerată una dintre cele mai blânde forme de corecție cu laser a vede
11:30
În urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026, în zona Centru–Sud a Republicii Moldova au fost înregistrate deconectări de energie electrică.„Premier Energy Distribution” a raportat 1 558 de deconectări de energie electrică ale consumatorilor în șase raioane ale țării.În raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: or. Vulcănești, s. Etulia, Alexandru Ioan Cuza,
11:30
Recunoașterea declinului sau o șansă la renaștere? De ce partidul politic „Alianța Moldovenii” se opune fuzionării primăriilor # Noi.md
Partidul politic „Alianța Moldovenii” (PPAM) a devenit una dintre primele forțe politice din țară care a răspuns prompt apelului Guvernului la dialog cu partidele extraparlamentare. Tema discuției a fost reforma de rezonanță privind amalgamarea primăriilor — un pas care ar putea schimba radical harta administrativă a Republicii Moldova.{{864636}}Pentru a-și prezenta în detaliu poziția și a evi
11:00
Cernăuțeanu, despre acuzațiile de șantaj care vizează familia Beregoi: „Toți sîntem egali în fața legii” # Noi.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a comentat public cazul de presupus șantaj semnalat de bloggerița Daniela Costețchi, în contextul în care în spațiul public au fost vehiculate informații privind o posibilă implicare a familiei interpretei Iuliana Beregoi. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.Cernăuțeanu a evitat să confirme s
11:00
Ancheta în cazul crimei de la ferma din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, capătă proporții alarmante. Numărul victimelor atribuite suspectului a crescut la șase, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Rezoomat”.Potrivit acestuia, trei crime sunt deja stabilite cu certitudine, iar în alte trei cazuri investigațiile sunt în desfă
10:30
În aceste momente, Partidul Politic „Alianța Moldovenii” (PPAM) desfășoară o conferință de presă în care își prezintă poziția față de reforma privind amalgamarea primăriilor, promovată de Guvern, și semnalează riscuri majore pentru administrația locală și viitorul satelor din Republica Moldova.„Alianța Moldovenii” anunță că a fost una dintre primele formațiuni extraparlamentare care a răspuns
10:00
În aceste zile, Muzeul de Istorie și Etnografie din raionul Căușeni găzduiește o expoziție de fotografii vechi.Aceste fotografii au fost adunate de la familiile căușenenilor și din arhivele raionale și includ imagini alb-negru datînd din anul 1917.Ele sînt expuse pe un perete de carton la intrarea în muzeu pentru a fi accesibile vizitatorilor. Pe 18 februarie, un grup de elevi de la Liceul
10:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rîndul comunității ucrainene din Republica Moldova, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina, pentru anul 2026, notează Noi.md.Documentul stabilește un cadru coerent de intervenție pentru susținerea și valorificarea limbii ucrainene în sistemul educațional, în conformitat
Acum 8 ore
09:30
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 85 de misiuni, notează Noi.md.Acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate de condițiile meteo.
09:30
Poliția Națională informează că, în urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore și pe fondul ameliorării condițiilor meteorologice, toate traseele anunțate anterior ca fiind blocate au devenit din nou accesibile circulației.Potrivit autorităților, echipele din teren au intervenit pentru degajarea carosabilului și restabilirea traficului rutier în condiții de siguranță. În prezent, ci
09:30
Produsele care conțin uleiuri sau grăsimi vegetale nu pot fi vîndute sub denumirea de „brînză”, avertizează specialiștii Agenției pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Chiar dacă imită aspectul, gustul și consistența acesteia, pot fi vîndute, dar trebuie etichetate corect. Decizia rămîne la cumpărători.Pentru un kilogram de brînză autentică, oamenii spun că scot din buzunar în jur de 80 de lei.
09:00
În capitală, echipele de intervenție și-au continuat activitatea și pe parcursul nopții, cu un efectiv de 250 de utilaje, pentru a curăța infrastructura rutieră, şi la această oră se lucrează.Un număr mare de forțe a fost antrenat la curățarea de omăt a acceselor și teritoriilor școlilor și grădinițelor din capitală, notează Noi.md.{{865756}}Totodată, pentru mai multă eficiență, drumarii a
09:00
Alexandru Bot: Refuzul lui Vladimir Plahotniuc de a depune declarații ține de riscul autoincriminării # Noi.md
Expertul în justiție Alexandru Bot consideră că refuzul lui Vladimir Plahotniuc de a depune mărturie într-un proces de corupție în care este vizat și fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, reprezintă o strategie juridică menită să evite autoincriminarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.Potrivit lui Bot, situația creată în instanță refl
08:30
În premieră, autoritățile au prevăzut în 2026 fonduri pentru achiziționarea utilajelor noi destinate întreținerii drumurilor pe timp de iarnă, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la Jurnal TV.El a precizat că noile echipamente vor fi procurate în perioada 2026–2027, ca parte a procesului de modernizare a tehnicii utilizate în sezonul rece.„O să
08:30
Regulile privind deținerea armelor în circuitul civil ar trebui înăsprite, iar accesul cetățenilor la pistoale ar trebui limitat, în contextul incidentelor armate din ultima perioadă care au provocat îngrijorare în spațiul public, susține șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.„După părerea mea personală, acest compartiment trebuie restricționat”, a declarat Cernăuțeanu, r
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.