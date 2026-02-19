Încălcări la unitățile de alimentație publică și comerț: ce au descoperit inspectorii

12:30

Peste 150 de tineri judocani din 18 cluburi sportive din țară au participat la Campionatul Național de judo rezervat sportivilor sub 21 de ani.Evenimentul a reunit cei mai talentați practicanți ai acestui sport, care au luptat pentru titlul național la categoriile lor de greutate, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și ambiție.{{865593}}Potrivit Ministerului Educației, la masculin, t