Încălcări la unitățile de alimentație publică și comerț: ce au descoperit inspectorii
Noi.md, 19 februarie 2026 19:00
Încălcări ale legislației privind controlul tutunului au fost descoperite în mai multe unități de alimentație publică și comerț din Ialoveni, în urma unor controale inopinate desfășurate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău.Acțiunile au fost realizate în colaborare cu ofițerii Inspectoratului de Poliție Ialoveni. În total, au fost verificate 15 unități economice.{{862733}}Inspectorii au
Acum 10 minute
19:00
Un tribunal din Coreea de Sud l-a condamnat pe fostul ministru al Apărării, Kim Yong-Hyun, la 30 de ani de închisoare pentru participarea la o revoltă.„Inculpatul Kim Yong- Hyun este condamnat la 30 de ani de închisoare”, a decis instanța. {{864585}}Instanța l-a găsit vinovat de participare la revoltă, legată de starea de urgență pe care fostul președinte al țării, Yoon Suk-Yeol, a introdu
19:00
19:00
Comitetul special pentru Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU) și consolidarea rolului organizației s-a reunit în ședință plenară în sesiunea 2026.Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Ambasadorul Fu Cong, a afirmat că, în ultimii ani, liderii japonezi au acționat împotriva curentului istoriei, legînd în mod deschis regiunea Taiwan de așa-numite "situații de criză existențială" ale Ja
Acum o oră
18:30
Pe 18 februarie 2026, la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost semnat Contractul colectiv de muncă pentru perioada 2026–2030 – un document strategic care va reglementa, în următorii cinci ani, raporturile de muncă, va consolida garanțiile social-economice și va fortifica mecanismele de protecție a drepturilor și intereselor legitime ale salariaților, membri de s
18:30
Cartele SIM vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Cum comentrează Cernăuțeanu acest lucru # Noi.md
Cartelele SIM vor putea fi procurate doar cu buletinul de identitate. Se întîmplă pe fondul infracțiunilor online din ultima perioadă. Un proiect de decizie în acest sens este la etapa de aprobare.„Eu sper că în cea mai scurtă perioadă va fi aprobat” a spus șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.{{865985}}Un proiect în
18:30
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.Potrivit Inspectoratului Național de Probațiune, 58% dintre cazuri au vizat arestul la domiciliu, iar 35% - protejarea victimelor, majoritatea în dosare de violență în familie, scrie moldova1.md. În cazurile de violență în fami
18:30
Stocurile de gaze naturale ale Republicii Moldova au fost puternic reduse în sezonul rece 2025–2026, potrivit datelor prezentate de Eugen Buzatu, șeful Energocom la ședința Parlamentului.Conform datelor prezentate, la începutul perioadei de extracție (1 noiembrie 2025), în depozite se aflau 1.077,10 mii MWh, echivalentul a 101,23 milioane m³ de gaze. Pe parcursul iernii, ritmul de extracție a
Acum 2 ore
17:30
Vlad Batrîncea și Olga Cebotari s-au întîlnit cu ambasadorul Franței: despre ce au discutat # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, și deputata PSRM, Olga Cebotari, s-au întîlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag.{{863228}}În cadrul întîlnirii au fost discutate relațiile bilaterale, cooperarea dintre forțele politice din Parlament, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, r
17:30
Cleopatra Stratan marchează 20 de ani de carieră: Ce surpriză a pregătit împreună cu tatăl său # Noi.md
Cleopatra Stratan și Pavel Stratan lansează „Anii”, prima piesă extrasă de pe albumul „Scena vieții”, primul material discografic al artistei, ce va fi lansat în această toamnă.Proiectul marchează un moment profund și simbolic: aniversarea a 20 de ani de carieră pentru Cleopatra Stratan – două decenii de amintiri, emoții și evoluție trăite sub lumina reflectoarelor, scrie protv.ro.„Anii”
17:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) salută depunerea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop consolidarea securității judecătorilor și fortificarea mecanismelor de protecție a instanțelor de judecată.Această inițiativă legislativă reprezintă o evoluție firească a demersurilor constante întreprinse de CSM în vederea asigurării unui ca
17:30
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.Pentru a menține drumurile în condiții bune și sigure de circulație, drumarii au continuat, pe parcursul zilei, lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe drumurile din nordul, centru
17:30
Începînd cu 1 ianuarie 2026, angajații sectorului privat din Republica Moldova pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță, conform Regulamentului aprobat de Guvern.Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţilor Economici de Turism din Moldova (ANAT), aceste tichete acoperă pînă la 50% din salariul mediu lunar pe economie și sînt scutite de impozite dacă valoarea lor anuală
Acum 4 ore
17:00
Maia Pîrcălab a fost numită în funcția de membră a Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru un mandat de cinci ani.Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru a fost votat de Parlament, notează Noi.md.{{863262}}Candidatura Maiei Pîrcălab la această funcție a fost propusă de Banca Națională a Moldovei (BNM), după ce mandatul lui Ion B
17:00
Guvernul României a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste rîul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni (județul Vaslui – Republica Moldova).Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei /RON/, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani și vizează un coridor rutier esențial pentru cir
16:30
Deputatul Petru Burduja a înregistrat un proiect de lege menit să sprijine agenții economici prin simplificarea radicală și accelerarea procedurii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), inclusiv a sumelor acumulate de peste trei ani.Conform inițiativei, se propune eliminarea limitelor anuale stabilite de Guvern pentru sumele de TVA care urmează să fie rambursate. Acest lucru va perm
16:30
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a ratificat Înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar.Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea servi
16:30
Primii MWh de energie electrică stocată au apărut în statisticile operatorului de sistem. Moldelectrica a început să reflecte în starea sistemului energetic al țării energia electrică provenita din bateriile de stocare.În prezent sînt deja instalate baterii de stocare cu o capacitate de 25 MWh, iar pînă la sfîrșitul anului ar urma sǎ fie instalate cca 200 MWh, de companii private.Energia s
16:30
Interpreta Iuliana Beregoi a venit cu o reacție publică amplă, după ce numele său a fost menționat în scandalul declanșat de declarațiile bloggeriței Daniela Costețchi, care susține că ar fi fost victima unui șantaj de zeci de mii de euro.Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, artista a respins categoric orice implicare.„Sînt nevinovată. Vreau să declar că nu am absolut nicio l
16:00
"Trebuie să reglementăm și modul de transmitere a acestor colete. Categoric nu ne dorim înrăutățirea situației pentru persoanele, care le transmit și care le primesc". Declarația a fost făcută de către șeful poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii "Rezoomat", notează Noi.md."Problema este în contrabandă. De multe ori vedem critici, de ce se fac controale în colete, dar, cu părere de
16:00
Ministrul Energiei a discutat cu directorul Secretariatului Comunității Energetice despre securitatea energetică # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut o întrevedere cu Directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, aflat la Chișinău cu ocazia Forumului Gazelor dedicat liberalizării pieței.Discuțiile au vizat în mod prioritar pregătirea pentru perioada următoare, după încheierea sezonului de încălzire, în contextul provocărilor crescute privind securitatea alimentării cu energie
16:00
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a anunțat deschiderea procesului de recrutare pentru funcții didactice vacante în instituțiile de învățămînt general din țară.În prezent, sînt disponibile 1.365 de posturi, dintre care 1.156 în școli cu predare în limba romînă și 209 în școli cu predare în limba rusă. Dintre acestea, 624 sînt în mediul urban și 741 în mediul rural.Pe
16:00
Igor Dodon: „Este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan” # Noi.md
Malul drept al Nistrului trebuie să revină la achiziționarea de energie electrică de la MGRES, ceea ce va permite reducerea tarifelor.Despre acest lucru a anunțat fostul președinte al Moldovei, președintele Partidului Socialiștilor și liderul fracțiunii parlamentare a acestuia, Igor Dodon.„În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%, conside
15:30
O tînără a ajuns la spital, după ce a fost atacată de o haită de aproximativ 10 cîini vagabonzi, în sectorul Botanica al capitalei, pe strada Cetatea Albă, în seara zilei de ieri, conform martorilor oculari.{{862486}}Conform sursei citate, victima se întorcea acasă cînd cîinii au sărit asupra ei, rupîndu-i hainele și mușcînd-o grav la ambele picioare. Strigătele disperate ale tinerei au atras
15:30
La ediția 2026 a Campionatului Republicii Moldova la lupte greco-romane pentru seniori, reprezentanții carabinierilor au obținut rezultate remarcabile, demonstrînd pregătire, determinare și spirit competitiv.{{865593}}Astfel, Tașcă Constantin, angajat al BDS „Scorpion”, a ocupat locul II în categoria de greutate 82 kg, iar Rusu Cristian, angajat al DR „Centru”, s-a clasat pe locul III în categ
15:30
Ucraina a anunţat ieri retragerea de la Jocurile Paralimpice de iarnă, după decizia CIO de a permite participarea sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile celor două ţări.În plus, imnurile celor două țări se vor putea face auzite la ceremoniile de premiere, scrie adevarul.ro.{{865776}}Ministrul ucrainean al Sportului informează că oficialii şi sportivii ucraineni nu vor participa la Joc
Acum 6 ore
15:00
Calificările pentru competițiile masculine de freestyle la disciplina „halfpipe” la Jocurile Olimpice din 2026 din Livigno, Italia, au fost amînate din cauza ninsorii.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de organizatori.{{865761}}Competițiile trebuiau să înceapă la ora 11:30, ora Moldovei.„Noua dată și ora vor fi anunțate în cursul zilei”, se arată în comunicat.Finala la dis
15:00
SA „Apă-Canal Chișinău” informează că avaria produsă la rețeaua de apeduct cu diametrul de 500 mm, la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din municipiul Chișinău, a fost remediată în timp record, iar furnizarea apei către consumatorii afectați a fost reluată.După cum a precizat ”Apă-Canal Chișinău”, imediat după constatarea defecțiunii, echipele au intervenit în regim urgent. În
15:00
Anunțul lui Ceban privind lansarea achiziției pentru finalizarea lucrărilor în cadrul Stației de epurare # Noi.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea procedurii de achiziție publică pentru finalizarea lucrărilor din cadrul Proiectului de reabilitare a Stației de epurare a apelor uzate din capitală.Potrivit edilului, reluarea acestui proiect a fost posibilă după mai mulți ani de eforturi, în condițiile în care contractul inițial, semnat anterior preluării mandatului său
15:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu o atenționare importantă pentru contribuabili, notează Noi.md.Pe 19 februarie 2026, în intervalul orelor 17:00-21:00, vor fi desfășurate lucrări de mentenanță în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Declarația electronică – persoane juridice” și anume: plasarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor (Forma TMA26).
15:00
În urma condițiilor meteorologice grele înregistrate în ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit prompt pentru a acorda sprijin participanților la trafic.Potrivit Poliției, echipajele de patrulare au acționat în mai multe situații pentru deblocarea automobilelor rămase împotmolite, inclusiv pentru asigurarea deplasării în siguranță a ambulanțelor aflate în misiuni.{{865724}}Reamintim c
15:00
Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor de laborator realizate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției.Potrivit autorităților sanitare, persoana infectată s-a adresat pentru asistență medicală prezentînd slăb
15:00
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au pus la grea încercare echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU), care au deservit peste 2.000 de solicitări, confruntîndu-se în repetate rînduri cu drumuri blocate și acces dificil către pacienți.Dintre aceste cazuri, 894 de persoane (721 adulți și 173 copii) au fost transportate la spitale pentru îngrijiri
15:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat cererile depuse de furnizorii de energie electrică și a subliniat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică trebuie să examineze atent datele înainte de a lua o decizie.„ANRE trebuie foarte atent să analizeze cifrele și să ne spună dacă este temei pentru așa ceva sau nu. Am auzit ce a spus domnul ministru. O să fie azi aici și în
14:30
În ultimele zile, carabinierii din cadrul Inspectoratului General al MAI au intervenit prompt în mai multe cazuri, garantînd siguranța cetățenilor și respectarea legii.Astfel, pe bulevardul Dacia din Chișinău, un tînăr de 22 de ani a fost surprins consumînd substanțe interzise. Pe numele său a fost întocmit un proces-verbal conform articolului 85 alin. (1) din Codul Contravențional al RM.P
14:30
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a declarat în cadrul unei ședințe a Parlamentului că este necesară o abordare complexă a problemei narcomaniei în Moldova.„Săptămîna trecută s-a hotărît organizarea unei audieri pe tema combaterii drogurilor și a criminalității legate de droguri, care va avea loc pe 26 februarie. Este corect, dar fenomenul narcomaniei este mult mai larg”, a subliniat el.O
14:30
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și proiectele realizate, cu sprijinul Guvernului, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor chișinăuienilor, au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii localităților din capitală.Prim-ministrul a menționat că doar prin cooperare vor fi ident
14:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, în ultimele 24 de ore, serviciile municipale au intervenit continuu pentru a gestiona efectele condițiilor meteorologice grele.În același timp, edilul a făcut apel către autorități, propunînd mobilizarea personalului și a tehnicii din capitală pentru a sprijini alte regiuni ale țării afectate de ninsori.{{865831}}„Dragi cetățeni, în
14:00
Cînepa industrială scapă de eticheta birocratică și revine în cîmp. Guvernul pregătește o schimbare majoră care promite să transforme una dintre cele mai discutabile culturi într-un cîștig real pentru agricultură și industria verde.Fermierii nu vor mai fi nevoiți să alerge după semnături la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru a putea semăna cînepă. Autorizațiile vor fi eli
14:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat lansarea procesului de elaborare a unui proiect de ordin pentru instituirea unor restricții temporare privind modificarea programului de transport rutier interraional.Măsura este motivată de necesitatea reglementării mai stricte a orarului curselor, în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. f) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014.
14:00
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest Magistrații au hotărît astăzi prelungirea arestului acestuia cu încă 30 de zile, notează Noi.md.Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarînd că „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”, dar nu a mai revenit în țară.{{854767}}Timp de peste un an s-a aflat pe teritoriu
13:30
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, au fost operate modificări ale sistemului de Autorizație Electronică de Călătorie (Electronic Travel Authorisation – ETA), în contextul tranziției către un serviciu complet digitalizat.Noile prevederi vor fi aplicate începînd cu 2
13:30
În timpul executării serviciului pe bd. Constantin Negruzzi din municipiul Chișinău, carabinierii au identificat o minoră în vîrstă de 17 ani, aflată în căutare.În urma verificărilor, s-a constatat că aceasta a părăsit în mod samavolnic Centrul de Plasament „Casa Gavroche”, notează Noi.md.Tînăra a fost preluată în siguranță și predată reprezentanților Centrului de Plasament, conform proced
13:30
Compania Moldovagaz îndeamnă consumatorii care au datorii pentru gazul natural consumat să își îndeplinească fără întîrziere obligațiile de plată pentru a evita aplicarea măsurilor de recuperare silită și cheltuieli suplimentare.După cum se menționează în comunicatul său, în temeiul Hotărîrii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 04 august 2025, prin care înce
Acum 8 ore
13:00
O schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului, în valoare de peste 7.000.000 lei, a fost descoperită la Chișinău de către procurorii Procuraturei pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) , în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS).Mai exact, compania primea banii pentru aceste servicii prestate (în lei și va
13:00
PSRM în CMC: Bugetul va fi aprobat doar cu includerea surselor financiare pentru compensații # Noi.md
Președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, a declarat în cadrul conferinței de presă de astăzi că fracțiunea solicită convocarea ședinței consiliului pentru marți, 24 februarie, pentru a soluționa problemele acumulate privind aprobarea bugetului municipal, impozitul pe bunurile imobile și transparența procesului decizional. Alexandr Odințov a acuzat admini
13:00
Comerțul online sub supraveghere: ce riscă companiile care încalcă drepturile utilizatorilor # Noi.md
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) a emis o avertizare de maximă urgență către toate platformele de comerț electronic din țară.Astfel, potrivit CNPC, respectarea datelor cu caracter personal nu mai este opțională, ci o condiție esențială pentru activitatea pe piață.{{857938}}Decizia vine ca răspuns la sancțiuni recente aplicate la nivelul Uniunii Europene, în special g
12:30
Peste 150 de tineri judocani din 18 cluburi sportive din țară au participat la Campionatul Național de judo rezervat sportivilor sub 21 de ani.Evenimentul a reunit cei mai talentați practicanți ai acestui sport, care au luptat pentru titlul național la categoriile lor de greutate, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și ambiție.{{865593}}Potrivit Ministerului Educației, la masculin, t
12:30
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat pînă la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament.Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are drept
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 19 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 20 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,40 lei/litru (+4 ban), iar al motorinei standard – 20,19 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
12:30
Activitatea aeronautică la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău se desfășoară în parametri normali, în ciuda condițiilor meteo complicate din ultimele 24 de ore.Administrația aerogării anunță că aeroportul a rămas deschis și operațional datorită intervențiilor continue ale echipelor de pe aerodrom și din terminal.Potrivit reprezentanților aeroportului, suprafețele de mișcare – pi
