Elevii LGBTQI+, cu dizabilități și de etnie romă, cei mai discriminați în școlile din R. Moldova
Europa Libera Moldova, 19 februarie 2026 09:10
Violeta Stratan: Turcia nu este ceea ce văd moldovenii în vacanțele lor sau în seriale # Europa Libera Moldova
A plecat în Turcia în 2013 cu o bursă de doctorat la Universitatea Marmara din Istanbul. A avut un an ca să învețe limba înainte de a începe cercetarea propriu-zisă. Dar și așa, nu-și imagina că va ajunge să susțină o teză de doctorat în turcă, povestește Violeta Stratan în ultimul episod din podcastul „Laboratorul social”. Mai ales că tema de cercetare – cum a reflectat presa americană și cea rusească ocuparea Crimeii în 2014 de către Rusia – presupunea analizarea multor materiale în engleză și...
Cum este Turcia adevărată, prin ochii unei moldovence care a trăit acolo 12 ani # Europa Libera Moldova
Violeta Stratan a plecat în Turcia cu o bursă pentru 4 ani, dar a rămas 12. Deși o fascina cultura turcă, i-a fost greu să se integreze. În timp, a descoperit o țară foarte diversă, cu oameni calzi, și și-a făcut acolo nu doar doctoratul, ci și o familie. A revenit acasă, dar îi este dor de Turcia....
Forțele rusești pregătesc o ofensiva asupra orașului Kosteantinvka din estul Ucrainei, urmând „scenariul de la Pokrovsk”, afirmă analiști ucraineni și occidentali. Rușii încearcă să domine spațiul aerian, folosind un număr mare de drone pentru a distruge logistica și apărarea ucraineană. Cum contracarează forțele Kievului aceste amenințări?...
Premierul Alexandru Munteanu a ratat o ocazie să comunice cu cetățenii atunci când a refuzat să prezinte un raport despre primele 100 de zile de activitate a Guvernului. De această părere sunt invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii politici Igor Boțan și Nicolae Negru....
Salvați de roboți: Cum folosesc soldații ucraineni drone terestre pentru evacuarea răniților # Europa Libera Moldova
Dronele aeriene sunt printre cele mai letale arme în lupta Ucrainei cu forțele rusești, dar vehiculele robotizate joacă și ele un rol crucial pe teren. Pe frontul din regiunea Donețk, membrii Brigăzii 117 Mecanizate din Ucraina folosesc drone terestre pentru a livra provizii și a evacua soldații răniți de pe câmpul de luptă....
La ședința plenară din 12 februarie, președinta comisiei juridice, deputata partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Veronica Roșca, a explicat că inițial proiectul prevedea transpunerea în legislație a directivei Uniunii Europene (UE), care ar permite avocaților moldoveni să practice în țările UE și celor europeni – în R. Moldova, după aderare. Înainte de a doua lectură, în el a fost introdus un amendament, potrivit cărui Ministerul Justiției ar putea desemna câte trei reprezentanți ai socie...
Cum a promis Plahotniuc să facă declarații în propriul dosar și s-a îmbolnăvit # Europa Libera Moldova
Dosarul în care oligarhul Vladimir Plahotniuc este judecat pentru rolul său din furtul miliardului a ajuns în punctul culminant, când inculpatul trebuie să facă declarații. Deși și-a pregătit discursul pentru joi, 12 februarie, audierea a fost amânată la solicitarea sa, pe motiv că are o viroză....
Ambasadoarea UE la Chișinău, despre negocierile de aderare, Transnistria și cuplarea cu Ucraina # Europa Libera Moldova
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, spune în această ediție a podcastului „Pe Agendă” că autoritățile de la Chișinău ar trebui să rămână concentrate pe punerea în practică a reformelor necesare pentru aderarea la UE, cerute în primul rând de cetățenii moldoveni. Diplomata vorbește despre cuplarea R. Moldova cu Ucraina, reintegrarea regiunii transnistrene, dar și despre relația cu opoziția politică de la Chișinău. Iwona Piórko povestește și cum este să învețe limba română ș...
