Conflictul religios de la Dereneu a degenerat: primarul și alte cinci persoane, reținute
Europa Libera Moldova, 11 februarie 2026 12:00
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea # Europa Libera Moldova
Dumitru Leontiev s-a născut și a crescut la Tiraspol, în „republica moldovenească nistreană”, regiune a Republicii Moldova aflată sub controlul unor autorități autoproclamate fidele Federației Ruse. În cel mai recent episod din podcastul „Laboratorul social”, Dumitru povestește că la școală a studiat istoria Rusiei din manuale editate la Moscova, dar și așa-numita „istorie a plaiului natal”, care se vrea o istorie a regiunii din stânga Nistrului. Recunoaște însă că nici el, nici colegii săi nu a...
A crescut cu istoria Rusiei și posturi de televiziune rusești. Pe când era student, inspirat de comedianți populari pe care îi vedea la TV, a înțeles că vrea să facă stand-up. Azi face asta la Chișinău, glumind inclusiv pe seama narativelor false ale propagandei de la Moscova....
Pentru a izola orașele din Donbas, trupele rusești lovesc constant liniile logistice ucrainene cu drone kamikaze. Scenariul se repetă la Kosteantinivka, nu departe de Pokrovsk. Patrule militare ucrainene au ieșit la vânătoare de drone rusești ca să apere un drum strategic din zonă. În ciuda pericolului, circulația pe șosea nu s-a oprit; mulți civili părăsesc orașul pe jos....
„Au fost uciși chiar aici”: Un pensionar din Donbas trăiește cu durerea pierderii familiei # Europa Libera Moldova
Un bărbat în vârstă din Ucraina încearcă să-și refacă viața după ce soția și fiul său au fost uciși într-un atac cu drone rusești, în iunie 2025. Mikola Meleșko dormea în momentul loviturii care le-a distrus casa. Astăzi trăiește în singura încăpere rămasă întreagă și spune că speră să fie primit de o familie, pentru că nu poate trăi singur cu această pierdere....
7 februarie 2026
Fără a aștepta măcar încheierea Olimpiadei „sale”, Rusia a început operațiunea de În februarie 2014, în Crimeea au apărut oameni înarmați, în uniforme fără însemne, care au ocupat clădirea Parlamentului Crimeei, aeroportul din Simferopol, trecerea cu feribotul peste Strâmtoarea Kerci, alte obiective strategice și au blocat acțiunile forțelor armate ucrainene. • Autoritățile ruse au refuzat inițial să recunoască faptul că acești oameni înarmați erau militari ai armatei ruse. Ulterior, președintel...
„Unirea care divizează”. Negru și Boțan explică ce urmăresc socialiștii cu campania anti-unionistă # Europa Libera Moldova
Socialiștii au pornit o campanie anti-unionistă ca să-și „marcheze teritoriul” pe segmentul pro-rus de electorat și să arate că sunt principalii apărători ai statalității Republicii Moldova. De această părere sunt invitații podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru....
6 februarie 2026
La nordul R. Moldova, în plină iarnă, continuă ... recoltarea sfeclei de zahăr - în condiții extreme: pe ger, zăpadă și polei. Fermierii speră să mai scoată din pământul înghețat în jur de 120.000 de tone de rădăcini dulci, care vor fi prelucrate la fabricile de zahăr din Cupcini și Drochia....
Scene emoționante, la întoarcerea soldaților ucraineni acasă, după un schimb de prizonieri # Europa Libera Moldova
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de sute de prizonieri, pe 5 februarie, după negocieri de pace de două zile mediate de Statele Unite. Negocierile de la Abu Dhabi s-au încheiat însă fără alte progrese palpabile. Serviciul ucrainean al Europei Libere a filmat momentele emoționante ale reîntâlnirilor între soldați și cei dragi....
Raiduri care aduc frigul: Rusia bombardează repetat o importantă termocentrală din Kiev # Europa Libera Moldova
Diplomații străini au vizitat centrala termică Darniția din Kiev pe 4 februarie, după ultimul atac rus asupra instalației. În aceeași zi, au apărut fotografii din Rusia care arătau că orașul Belgorod din vestul țării se confruntă cu pene de curent după atacurile ucrainene....
4 februarie 2026
Odesa: Un DJ și muzică de încălzire pe litoral, după o noapte de alerte aeriene # Europa Libera Moldova
Un DJ din Odesa a mixat muzică în zori pe malul Mării Negre pentru a-i susține pe locuitorii care nu au încălzire și curent electric, în toiul iernii, din cauza atacuri rusești continue. Spectacolul a fost un moment binevenit de relaxare și reziliență pentru cei care îndură frigul și raidurile aeriene nocturne....
Octogenarul Leonid Postică vine pe jos la liceul „Petre Ștefănucă” din Ialoveni, unde lucrează de patru decenii. A predat mai întâi biologia și arta plastică, iar la 70 de ani a decis să rămână doar cu desenul. Pentru șase ore pe săptămână, primește 3.000 de lei, un salariu neatractiv pentru tineri....
Șefii legislativelor din cele trei țări baltice au participat pe 3 februarie la o ședință solemnă a Parlamentului moldovean. În discursurile lor, ei au spus că au venit la Chișinău pentru a „transmite un mesaj puternic” în sprijinul aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, alături de Ucraina....
Zi de doliu în Dnipropetrovsk pentru minerii uciși de un atac rusesc cu drone # Europa Libera Moldova
Un atac rusesc cu drone asupra unui autobuz a ucis 12 mineri care ieșeau din tură și a rănit alți 16 pe 1 februarie. Administrația regiunii Dnipropetrovsk a declarat ziua de 2 februarie zi de doliu. Atacurile rusești au vizat infrastructura energetică și obiective civile ale Ucrainei, distrugând rețeaua electrică în mai multe regiuni....
