Parlamentul a renunțat la amendamentele la legea avocaturii
Europa Libera Moldova, 13 februarie 2026 12:40
Parlamentul a renunțat la amendamentele la legea avocaturii
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 5 minute
13:00
Acum 30 minute
Acum 4 ore
10:00
Acum 24 ore
18:50
18:10
17:00
Ieri
11:20
10:20
10:20
11 februarie 2026
18:10
18:10
16:20
15:00
13:20
13:20
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
10:20
10 februarie 2026
17:50
12:50
12:40
11:50
10:00
09:30
9 februarie 2026
18:00
17:30
13:20
Sute de lebede iernează an de an pe Nistru, la Sănătăuca, Florești. Localnicii le dau de mâncare, în special atunci când apa râului îngheață. Specialiștii nu recomandă, însă, să hrănim păsările sălbatice, deoarece asta le poate „domestici”....
11:40
09:10
8 februarie 2026
10:10
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea # Europa Libera Moldova
Dumitru Leontiev s-a născut și a crescut la Tiraspol, în „republica moldovenească nistreană”, regiune a Republicii Moldova aflată sub controlul unor autorități autoproclamate fidele Federației Ruse. În cel mai recent episod din podcastul „Laboratorul social”, Dumitru povestește că la școală a studiat istoria Rusiei din manuale editate la Moscova, dar și așa-numita „istorie a plaiului natal”, care se vrea o istorie a regiunii din stânga Nistrului. Recunoaște însă că nici el, nici colegii săi nu a...
10:00
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea # Europa Libera Moldova
A crescut cu istoria Rusiei și posturi de televiziune rusești. Pe când era student, inspirat de comedianți populari pe care îi vedea la TV, a înțeles că vrea să facă stand-up. Azi face asta la Chișinău, glumind inclusiv pe seama narativelor false ale propagandei de la Moscova....
09:30
Pentru a izola orașele din Donbas, trupele rusești lovesc constant liniile logistice ucrainene cu drone kamikaze. Scenariul se repetă la Kosteantinivka, nu departe de Pokrovsk. Patrule militare ucrainene au ieșit la vânătoare de drone rusești ca să apere un drum strategic din zonă. În ciuda pericolului, circulația pe șosea nu s-a oprit; mulți civili părăsesc orașul pe jos....
08:30
„Au fost uciși chiar aici”: Un pensionar din Donbas trăiește cu durerea pierderii familiei # Europa Libera Moldova
Un bărbat în vârstă din Ucraina încearcă să-și refacă viața după ce soția și fiul său au fost uciși într-un atac cu drone rusești, în iunie 2025. Mikola Meleșko dormea în momentul loviturii care le-a distrus casa. Astăzi trăiește în singura încăpere rămasă întreagă și spune că speră să fie primit de o familie, pentru că nu poate trăi singur cu această pierdere....
7 februarie 2026
10:40
Fără a aștepta măcar încheierea Olimpiadei „sale”, Rusia a început operațiunea de În februarie 2014, în Crimeea au apărut oameni înarmați, în uniforme fără însemne, care au ocupat clădirea Parlamentului Crimeei, aeroportul din Simferopol, trecerea cu feribotul peste Strâmtoarea Kerci, alte obiective strategice și au blocat acțiunile forțelor armate ucrainene. • Autoritățile ruse au refuzat inițial să recunoască faptul că acești oameni înarmați erau militari ai armatei ruse. Ulterior, președintel...
10:00
„Unirea care divizează”. Negru și Boțan explică ce urmăresc socialiștii cu campania anti-unionistă # Europa Libera Moldova
Socialiștii au pornit o campanie anti-unionistă ca să-și „marcheze teritoriul” pe segmentul pro-rus de electorat și să arate că sunt principalii apărători ai statalității Republicii Moldova. De această părere sunt invitații podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru....
6 februarie 2026
18:20
18:20
17:30
17:20
La nordul R. Moldova, în plină iarnă, continuă ... recoltarea sfeclei de zahăr - în condiții extreme: pe ger, zăpadă și polei. Fermierii speră să mai scoată din pământul înghețat în jur de 120.000 de tone de rădăcini dulci, care vor fi prelucrate la fabricile de zahăr din Cupcini și Drochia....
14:20
13:30
Scene emoționante, la întoarcerea soldaților ucraineni acasă, după un schimb de prizonieri # Europa Libera Moldova
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de sute de prizonieri, pe 5 februarie, după negocieri de pace de două zile mediate de Statele Unite. Negocierile de la Abu Dhabi s-au încheiat însă fără alte progrese palpabile. Serviciul ucrainean al Europei Libere a filmat momentele emoționante ale reîntâlnirilor între soldați și cei dragi....
13:00
12:30
11:30
11:10
08:40
5 februarie 2026
13:50
12:10
Raiduri care aduc frigul: Rusia bombardează repetat o importantă termocentrală din Kiev # Europa Libera Moldova
Diplomații străini au vizitat centrala termică Darniția din Kiev pe 4 februarie, după ultimul atac rus asupra instalației. În aceeași zi, au apărut fotografii din Rusia care arătau că orașul Belgorod din vestul țării se confruntă cu pene de curent după atacurile ucrainene....
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.