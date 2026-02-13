Parlamentul a renunțat la amendamentele la legea avocaturii

10:10

Dumitru Leontiev s-a născut și a crescut la Tiraspol, în „republica moldovenească nistreană”, regiune a Republicii Moldova aflată sub controlul unor autorități autoproclamate fidele Federației Ruse. În cel mai recent episod din podcastul „Laboratorul social”, Dumitru povestește că la școală a studiat istoria Rusiei din manuale editate la Moscova, dar și așa-numita „istorie a plaiului natal”, care se vrea o istorie a regiunii din stânga Nistrului. Recunoaște însă că nici el, nici colegii săi nu a...