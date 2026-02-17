Slalom printre gropi, pe străzile din Chișinău

Europa Libera Moldova, 17 februarie 2026 19:30

Slalom printre gropi, pe străzile din Chișinău

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
19:30
Slalom printre gropi, pe străzile din Chișinău Europa Libera Moldova
Acum o oră
19:20
Senatori americani la Chișinău: Și administrația Trump, și opoziția cred că R. Moldova trebuie sprijinită Europa Libera Moldova
Acum 4 ore
16:50
Tânăr moldovean, arestat în Polonia pentru că a tras frâna unui tren de marfă Europa Libera Moldova
Acum 6 ore
14:40
Evoluția prețurilor, în 2026: BNM spune că vor crește, dar mai puțin decât în 2025 Europa Libera Moldova
14:10
Rămasă fără petrol din Venezuela, Cuba se îneacă în gunoaie, iar turiștii pleacă Europa Libera Moldova
Acum 8 ore
13:10
Echipa Republicii Moldova, nemulțumită de rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de Iarnă Europa Libera Moldova
12:30
Jesse Jackson, lider al mișcării pentru drepturile civile în SUA, a murit la 84 de ani Europa Libera Moldova
12:00
Kosovo împlinește 18 ani în umbra procesului de crime de război de la Haga Europa Libera Moldova
Acum 12 ore
10:40
Plahotniuc a refuzat să depună declarații împotriva lui Dodon Europa Libera Moldova
09:30
Așteptări mici, înainte de noi negocieri de pace între Rusia și Ucraina Europa Libera Moldova
Ieri
14:20
REPORTAJ | Ce se întâmplă la Dereneu după retragerea Poliției din curtea bisericii Europa Libera Moldova
09:00
Președintele României va participa ca observator la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Violeta Stratan: Turcia nu este ceea ce văd moldovenii în vacanțele lor sau în seriale Europa Libera Moldova
10:00
Cum este Turcia adevărată, prin ochii unei moldovence care a trăit acolo 12 ani Europa Libera Moldova
09:50
Rubio îl asigură pe Zelenski de angajamentul SUA, dar avertizează că vor fi necesare concesii „dure” Europa Libera Moldova
09:10
„Cerul este brăzdat de drone”. Pe poziții ucrainene, lângă Kosteantinivka Europa Libera Moldova
14 februarie 2026
18:50
Navalnîi, otrăvit în închisoare cu toxina unei broaște exotice, afirmă țări europene Europa Libera Moldova
13:40
Rubio transmite un mesaj ferm, dar conciliant - Europa răsuflă ușurată Europa Libera Moldova
11:10
Rubio la München: Statele Unite și Europa „aparțin una alteia” Europa Libera Moldova
10:50
Toate privirile îndreptate spre Rubio: München, un test pentru realitatea transatlantică Europa Libera Moldova
10:10
Dincolo de Știri | 100 de zile ale Guvernului Munteanu Europa Libera Moldova
10:00
Negru și Boțan comentează primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu Europa Libera Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a ratat o ocazie să comunice cu cetățenii atunci când a refuzat să prezinte un raport despre primele 100 de zile de activitate a Guvernului. De această părere sunt invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii politici Igor Boțan și Nicolae Negru....
09:10
Salvați de roboți: Cum folosesc soldații ucraineni drone terestre pentru evacuarea răniților Europa Libera Moldova
Dronele aeriene sunt printre cele mai letale arme în lupta Ucrainei cu forțele rusești, dar vehiculele robotizate joacă și ele un rol crucial pe teren. Pe frontul din regiunea Donețk, membrii Brigăzii 117 Mecanizate din Ucraina folosesc drone terestre pentru a livra provizii și a evacua soldații răniți de pe câmpul de luptă....
13 februarie 2026
18:10
Conflictul religios de la Dereneu: primarul, plasat sub control judiciar Europa Libera Moldova
16:30
Merz către SUA: „Haideți să reparăm împreună parteneriatul transatlantic!” Europa Libera Moldova
15:10
„Unirea” navală: Portul românesc Constanța preia Portul Giurgiulești din R. Moldova Europa Libera Moldova
13:00
Marco Rubio, înaintea conferinței de la München: Lumea se află într-un „moment decisiv” Europa Libera Moldova
12:40
Parlamentul a renunțat la amendamentele la legea avocaturii Europa Libera Moldova
La ședința plenară din 12 februarie, președinta comisiei juridice, deputata partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Veronica Roșca, a explicat că inițial proiectul prevedea transpunerea în legislație a directivei Uniunii Europene (UE), care ar permite avocaților moldoveni să practice în țările UE și celor europeni – în R. Moldova, după aderare. Înainte de a doua lectură, în el a fost introdus un amendament, potrivit cărui Ministerul Justiției ar putea desemna câte trei reprezentanți ai socie...
10:00
Relația Chișinău-Kiev: de la simbolism și solidaritate la „o logică pragmatică” economică Europa Libera Moldova
12 februarie 2026
18:50
Cum a promis Plahotniuc să facă declarații în propriul dosar și s-a îmbolnăvit Europa Libera Moldova
Dosarul în care oligarhul Vladimir Plahotniuc este judecat pentru rolul său din furtul miliardului a ajuns în punctul culminant, când inculpatul trebuie să facă declarații. Deși și-a pregătit discursul pentru joi, 12 februarie, audierea a fost amânată la solicitarea sa, pe motiv că are o viroză....
18:10
Noi tarife la căldură: mai mici la Chișinău, dar mari, chiar și micșorate, la Comrat   Europa Libera Moldova
17:00
Rusia mai face un pas spre „internetul suveran”, blocând WhatsApp, Telegram, Youtube și presa internațională Europa Libera Moldova
11:20
IOC l-a descalificat pe skeletonistul ucrainean Heraskevici din cauza căștii cu imaginea sportivilor decedați Europa Libera Moldova
10:20
Zelenski: Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului și implementarea unor garanții de securitate Europa Libera Moldova
10:20
„Tot împreună”. Ce va spune Rubio la München la un an după discursul „provocator” al lui Vance Europa Libera Moldova
11 februarie 2026
18:10
Ambasadoarea UE la Chișinău, despre negocierile de aderare, Transnistria și cuplarea cu Ucraina Europa Libera Moldova
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, spune în această ediție a podcastului „Pe Agendă” că autoritățile de la Chișinău ar trebui să rămână concentrate pe punerea în practică a reformelor necesare pentru aderarea la UE, cerute în primul rând de cetățenii moldoveni. Diplomata vorbește despre cuplarea R. Moldova cu Ucraina, reintegrarea regiunii transnistrene, dar și despre relația cu opoziția politică de la Chișinău. Iwona Piórko povestește și cum este să învețe limba română ș...
18:10
Ambasadoarea UE la Chișinău: De lucru „mai aveți mult”, iar timp a rămas puțin Europa Libera Moldova
16:20
Președinta Maia Sandu îi îndeamnă pe găgăuzi să-și păstreze limba maternă și să învețe româna Europa Libera Moldova
15:00
Plahotniuc va fi adus silit în instanță pentru a depune mărturii în procesul lui Dodon Europa Libera Moldova
13:20
Rubio se îndreaptă spre conferința de securitate la München, apoi spre Bratislava și Budapesta Europa Libera Moldova
13:20
Thorbjørn Jagland, cel care a botezat Moldova „stat capturat”, anchetat pentru legăturile cu pedofilul Epstein Europa Libera Moldova
12:00
Conflictul religios de la Dereneu a degenerat: primarul și alte cinci persoane, reținute Europa Libera Moldova
10:20
În Belarus au fost detectate vehicule ce ar putea transporta racheta „Oreșnik” Europa Libera Moldova
Imagini din satelit ale companiei Planet Labs, realizate pe 9 februarie 2026 și obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, arată că pe fostul aerodrom militar „Kricev-6” continuă dezvoltarea activă a unei baze militare. În imagini se pot vedea pentru prima dată posibile mijloace de transport ale sistemului rusesc de rachete „Oreșnik”, precum și echipamente și clădiri noi, care au apărut aici în ultimele luni. Pe 30 decembrie, ministerele apărării din Belarus și Rusia au prezentat imagini video cu...
10 februarie 2026
17:50
De ce fermierii din nordul Moldovei recoltează sfecla de zahăr în toiul iernii Europa Libera Moldova
12:50
Plahotniuc, așteptat să depună declarații în procesul lui Dodon pe 11 februarie și în propriul dosar, pe 12 Europa Libera Moldova
12:40
Premierul Munteanu, la Kiev: „Alături de Ucraina ca vecini și prieteni” Europa Libera Moldova
11:50
SUA încheie un acord nuclear cu Armenia, iar Vance îl sprijină electoral pe Pașinian Europa Libera Moldova
10:00
R. Moldova este percepută ca un pic mai coruptă decât anul trecut (Transparency International) Europa Libera Moldova
09:30
Sportiv ucrainean, împiedicat să poarte la Cortina o cască în memoria sportivilor uciși în război. Zelenski îi ia apărarea Europa Libera Moldova
9 februarie 2026
18:00
Cine sunt sportivii naturalizați care reprezintă R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.