Kosovo împlinește 18 ani în umbra procesului de crime de război de la Haga
Europa Libera Moldova, 17 februarie 2026 12:00
Premierul Alexandru Munteanu a ratat o ocazie să comunice cu cetățenii atunci când a refuzat să prezinte un raport despre primele 100 de zile de activitate a Guvernului. De această părere sunt invitații permanenți ai podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii politici Igor Boțan și Nicolae Negru....
Salvați de roboți: Cum folosesc soldații ucraineni drone terestre pentru evacuarea răniților # Europa Libera Moldova
Dronele aeriene sunt printre cele mai letale arme în lupta Ucrainei cu forțele rusești, dar vehiculele robotizate joacă și ele un rol crucial pe teren. Pe frontul din regiunea Donețk, membrii Brigăzii 117 Mecanizate din Ucraina folosesc drone terestre pentru a livra provizii și a evacua soldații răniți de pe câmpul de luptă....
La ședința plenară din 12 februarie, președinta comisiei juridice, deputata partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Veronica Roșca, a explicat că inițial proiectul prevedea transpunerea în legislație a directivei Uniunii Europene (UE), care ar permite avocaților moldoveni să practice în țările UE și celor europeni – în R. Moldova, după aderare. Înainte de a doua lectură, în el a fost introdus un amendament, potrivit cărui Ministerul Justiției ar putea desemna câte trei reprezentanți ai socie...
Cum a promis Plahotniuc să facă declarații în propriul dosar și s-a îmbolnăvit # Europa Libera Moldova
Dosarul în care oligarhul Vladimir Plahotniuc este judecat pentru rolul său din furtul miliardului a ajuns în punctul culminant, când inculpatul trebuie să facă declarații. Deși și-a pregătit discursul pentru joi, 12 februarie, audierea a fost amânată la solicitarea sa, pe motiv că are o viroză....
Ambasadoarea UE la Chișinău, despre negocierile de aderare, Transnistria și cuplarea cu Ucraina # Europa Libera Moldova
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, spune în această ediție a podcastului „Pe Agendă” că autoritățile de la Chișinău ar trebui să rămână concentrate pe punerea în practică a reformelor necesare pentru aderarea la UE, cerute în primul rând de cetățenii moldoveni. Diplomata vorbește despre cuplarea R. Moldova cu Ucraina, reintegrarea regiunii transnistrene, dar și despre relația cu opoziția politică de la Chișinău. Iwona Piórko povestește și cum este să învețe limba română ș...
În Belarus au fost detectate vehicule ce ar putea transporta racheta „Oreșnik” # Europa Libera Moldova
Imagini din satelit ale companiei Planet Labs, realizate pe 9 februarie 2026 și obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, arată că pe fostul aerodrom militar „Kricev-6” continuă dezvoltarea activă a unei baze militare. În imagini se pot vedea pentru prima dată posibile mijloace de transport ale sistemului rusesc de rachete „Oreșnik”, precum și echipamente și clădiri noi, care au apărut aici în ultimele luni. Pe 30 decembrie, ministerele apărării din Belarus și Rusia au prezentat imagini video cu...
Sute de lebede iernează an de an pe Nistru, la Sănătăuca, Florești. Localnicii le dau de mâncare, în special atunci când apa râului îngheață. Specialiștii nu recomandă, însă, să hrănim păsările sălbatice, deoarece asta le poate „domestici”....
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea # Europa Libera Moldova
Dumitru Leontiev s-a născut și a crescut la Tiraspol, în „republica moldovenească nistreană”, regiune a Republicii Moldova aflată sub controlul unor autorități autoproclamate fidele Federației Ruse. În cel mai recent episod din podcastul „Laboratorul social”, Dumitru povestește că la școală a studiat istoria Rusiei din manuale editate la Moscova, dar și așa-numita „istorie a plaiului natal”, care se vrea o istorie a regiunii din stânga Nistrului. Recunoaște însă că nici el, nici colegii săi nu a...
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea # Europa Libera Moldova
A crescut cu istoria Rusiei și posturi de televiziune rusești. Pe când era student, inspirat de comedianți populari pe care îi vedea la TV, a înțeles că vrea să facă stand-up. Azi face asta la Chișinău, glumind inclusiv pe seama narativelor false ale propagandei de la Moscova....
Pentru a izola orașele din Donbas, trupele rusești lovesc constant liniile logistice ucrainene cu drone kamikaze. Scenariul se repetă la Kosteantinivka, nu departe de Pokrovsk. Patrule militare ucrainene au ieșit la vânătoare de drone rusești ca să apere un drum strategic din zonă. În ciuda pericolului, circulația pe șosea nu s-a oprit; mulți civili părăsesc orașul pe jos....
