Dincolo de Știri | 100 de zile ale Guvernului Munteanu

Imagini din satelit ale companiei Planet Labs, realizate pe 9 februarie 2026 și obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, arată că pe fostul aerodrom militar „Kricev-6” continuă dezvoltarea activă a unei baze militare. În imagini se pot vedea pentru prima dată posibile mijloace de transport ale sistemului rusesc de rachete „Oreșnik”, precum și echipamente și clădiri noi, care au apărut aici în ultimele luni. Pe 30 decembrie, ministerele apărării din Belarus și Rusia au prezentat imagini video cu...