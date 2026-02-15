Rubio îl asigură pe Zelenski de angajamentul SUA, dar avertizează că vor fi necesare concesii „dure”
Europa Libera Moldova, 15 februarie 2026 09:50
Rubio îl asigură pe Zelenski de angajamentul SUA, dar avertizează că vor fi necesare concesii „dure”
Ambasadoarea UE la Chișinău, despre negocierile de aderare, Transnistria și cuplarea cu Ucraina # Europa Libera Moldova
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, spune în această ediție a podcastului „Pe Agendă” că autoritățile de la Chișinău ar trebui să rămână concentrate pe punerea în practică a reformelor necesare pentru aderarea la UE, cerute în primul rând de cetățenii moldoveni. Diplomata vorbește despre cuplarea R. Moldova cu Ucraina, reintegrarea regiunii transnistrene, dar și despre relația cu opoziția politică de la Chișinău. Iwona Piórko povestește și cum este să învețe limba română ș...
În Belarus au fost detectate vehicule ce ar putea transporta racheta „Oreșnik” # Europa Libera Moldova
Imagini din satelit ale companiei Planet Labs, realizate pe 9 februarie 2026 și obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, arată că pe fostul aerodrom militar „Kricev-6” continuă dezvoltarea activă a unei baze militare. În imagini se pot vedea pentru prima dată posibile mijloace de transport ale sistemului rusesc de rachete „Oreșnik”, precum și echipamente și clădiri noi, care au apărut aici în ultimele luni. Pe 30 decembrie, ministerele apărării din Belarus și Rusia au prezentat imagini video cu...
Sute de lebede iernează an de an pe Nistru, la Sănătăuca, Florești. Localnicii le dau de mâncare, în special atunci când apa râului îngheață. Specialiștii nu recomandă, însă, să hrănim păsările sălbatice, deoarece asta le poate „domestici”....
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea # Europa Libera Moldova
Dumitru Leontiev s-a născut și a crescut la Tiraspol, în „republica moldovenească nistreană”, regiune a Republicii Moldova aflată sub controlul unor autorități autoproclamate fidele Federației Ruse. În cel mai recent episod din podcastul „Laboratorul social”, Dumitru povestește că la școală a studiat istoria Rusiei din manuale editate la Moscova, dar și așa-numita „istorie a plaiului natal”, care se vrea o istorie a regiunii din stânga Nistrului. Recunoaște însă că nici el, nici colegii săi nu a...
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea # Europa Libera Moldova
A crescut cu istoria Rusiei și posturi de televiziune rusești. Pe când era student, inspirat de comedianți populari pe care îi vedea la TV, a înțeles că vrea să facă stand-up. Azi face asta la Chișinău, glumind inclusiv pe seama narativelor false ale propagandei de la Moscova....
Pentru a izola orașele din Donbas, trupele rusești lovesc constant liniile logistice ucrainene cu drone kamikaze. Scenariul se repetă la Kosteantinivka, nu departe de Pokrovsk. Patrule militare ucrainene au ieșit la vânătoare de drone rusești ca să apere un drum strategic din zonă. În ciuda pericolului, circulația pe șosea nu s-a oprit; mulți civili părăsesc orașul pe jos....
„Au fost uciși chiar aici”: Un pensionar din Donbas trăiește cu durerea pierderii familiei # Europa Libera Moldova
Un bărbat în vârstă din Ucraina încearcă să-și refacă viața după ce soția și fiul său au fost uciși într-un atac cu drone rusești, în iunie 2025. Mikola Meleșko dormea în momentul loviturii care le-a distrus casa. Astăzi trăiește în singura încăpere rămasă întreagă și spune că speră să fie primit de o familie, pentru că nu poate trăi singur cu această pierdere....
Fără a aștepta măcar încheierea Olimpiadei „sale”, Rusia a început operațiunea de În februarie 2014, în Crimeea au apărut oameni înarmați, în uniforme fără însemne, care au ocupat clădirea Parlamentului Crimeei, aeroportul din Simferopol, trecerea cu feribotul peste Strâmtoarea Kerci, alte obiective strategice și au blocat acțiunile forțelor armate ucrainene. • Autoritățile ruse au refuzat inițial să recunoască faptul că acești oameni înarmați erau militari ai armatei ruse. Ulterior, președintel...
„Unirea care divizează”. Negru și Boțan explică ce urmăresc socialiștii cu campania anti-unionistă # Europa Libera Moldova
Socialiștii au pornit o campanie anti-unionistă ca să-și „marcheze teritoriul” pe segmentul pro-rus de electorat și să arate că sunt principalii apărători ai statalității Republicii Moldova. De această părere sunt invitații podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru....
