Pot tinerii să facă un atac de cord? Simptome și cum să reduci riscul

Pâinea este un aliment cotidian, familiar și reconfortant. Tocmai din acest motiv riscă să devină invizibilă: o punem în farfurie fără să ne mai gândim prea mult la ea sau, dimpotrivă, o eliminăm complet de teama de a nu exagera. Când vine vorba despre copii, modul corect de a introduce acest aliment – așa cum [...]