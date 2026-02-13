Rețetă simplă: mousse de avocado, gata în câteva minute
ZdGust, 13 februarie 2026 09:20
Vă propunem idee interesantă de a prepara un mousse de avocado cu iaurt, pornind de la o rețetă a revistei Fooby, un magazine editat de unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Elveția. Ingrediente pentru 4 porții de mousse de avocado 2 fructe de avocado bine coapte, tăiate bucăți 4 linguri de iaurt, [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
09:20
Vă propunem idee interesantă de a prepara un mousse de avocado cu iaurt, pornind de la o rețetă a revistei Fooby, un magazine editat de unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Elveția. Ingrediente pentru 4 porții de mousse de avocado 2 fructe de avocado bine coapte, tăiate bucăți 4 linguri de iaurt, [...]
Acum 24 ore
16:40
Nutriționiștii recomandă 9 gustări de seară care susțin un somn mai bun, echilibrul glicemiei și relaxarea fără senzația de greutate, notează MediaFax. Gustările de seară nu trebuie să îți afecteze obiectivele de sănătate. Specialiștii spun că alegerea potrivită poate îmbunătăți calitatea somnului. Opțiunile echilibrate pot stabiliza glicemia și susține relaxarea peste noapte, potrivit TastingTable. Cireșe amare [...]
15:30
Deși aromele intense ale alimentelor prăjite sau bine rumenite sunt preferate de mulți dintre consumatori, experții avertizează că mâncarea arsă poate conține substanțe care pot afecta sănătatea. În special în sezonul rece, când mesele copioase și preparate la temperaturi ridicate devin mai frecvente, este important să înțelegem ce se întâmplă în farfurie și în organism [...]
14:00
Norvegia introduce o taxă turistică de 3% în vara acestui an pentru a combate supraturismul, scrie TravelandTourWorld. Măsura vizează indirect Suedia, Polonia, România, Spania, Germania și peste 40 de alte țări europene. Oficialii spun că decizia are scopul de a proteja peisajele naturale și de a reduce presiunea asupra comunităților. Noua taxă se va aplica pentru toate [...]
13:10
Pubertatea la băieți nu înseamnă doar voce mai groasă și creștere în înălțime. Medicul Iurie Arian, urolog-androlog, specialist în medicină sexuală, atrage atenția că pubertatea înseamnă dezvoltare hormonală și testiculară, dar și baza viitorului reproductiv. Când începe de regulă pubertatea la băieți? Pubertatea la băieți începe în mod normal între 9 și 14 ani. Primul [...]
12:30
Expoziție despre siguranța copiilor în era digitală, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei # ZdGust
Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește, în perioada 10 – 28 februarie, expoziția tematică „Părinți & copii în era digitală”, organizată de Centrul Internațional „La Strada Moldova” în cadrul campaniei naționale „Hai să utilizăm Inteligența Artificială (IA) în siguranță”. Cele 14 fotografii expuse ilustrează relația dintre adultul de încredere și copil în explorarea lumii [...]
12:00
Mitul „paharului de vin pentru sănătate”. Ce spune un medic despre efectele reale ale alcoolului # ZdGust
Irina Televca, medic generalist terapeut stabilită la Viena, avertizează că perspectiva medicală asupra consumului de alcool s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut ideea că un pahar de vin roșu pe zi ar fi benefic pentru inima era acceptată, datele științifice actuale indică faptul că nu există o cantitate sigură de alcool. „Am [...]
10:30
„Aș vrea să fac mezeluri ca în Italia, dar în R. Moldova”. Un tânăr revenit din Italia dezvoltă o afacere prosperă în Vadul-Rașcov # ZdGust
Denis Pruteanu, un antreprenor de 26 de ani, dezvoltă la Vadul-Rașcov o afacere în domeniul creșterii animalelor și pregătește lansarea unei unități de procesare a cărnii, contribuind astfel la crearea mai multor locuri de muncă în localitate. Extinderea afacerii a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană prin programul „Măsuri de Promovare a [...]
Ieri
09:20
La finalul anului 2025, în R. Moldova erau 761 de copii cu statut adoptabil, dintre care majoritatea nu corespund așteptărilor potențialilor adoptatori – sunt adolescenți, fac parte din grupuri de frați sau au dizabilități severe. În 2025, doar 82 de copii au fost adoptați: 79 prin procedura națională și 3 – prin cea internațională. Experții [...]
11 februarie 2026
16:40
Când ajungi acasă după o zi lungă și frigiderul pare aproape gol, tentația de a comanda ceva rapid e mare. Totuși, o masă gustoasă și sățioasă nu înseamnă neapărat ore petrecute în bucătărie sau ingrediente sofisticate. Cu câteva produse de bază și 10–15 minute la dispoziție, poți pregăti rețete simple, hrănitoare și pline de savoare, [...]
15:50
Pe măsură ce oamenii de știință descoperă tot mai multe despre riscurile asociate poluării aerului din interior – inclusiv efectele asupra tensiunii arteriale și somnului – utilizarea unui purificator de aer peste noapte poate părea o soluție simplă, notează Health. Dar ce efect are, de fapt, un purificator folosit în fiecare noapte asupra acestor aspecte [...]
14:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că gheața de pe râuri, lacuri și iazuri poate fi periculoasă între 11 și 13 februarie, din cauza oscilațiilor de temperatură, și recomandă evitarea deplasărilor și a activităților pe suprafețele înghețate. IGSU recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incidentelor pe corpurile acvatice în perioada rece a [...]
13:40
Deși riscul de atac de cord crește odată cu vârsta, tinerii nu sunt imunizați împotriva acestuia. Atacurile de cord pot apărea la orice vârstă, inclusiv în jurul vârstei de 20 sau 30 de ani, scrie Health. Un atac de cord este o urgență medicală care apare atunci când fluxul de sânge către inimă este redus [...]
12:30
Franța continuă să strălucească drept destinația turistică supremă la nivel global în 2025, menținându-și poziția de cea mai vizitată țară din lume. Într-un an marcat de redresarea turismului internațional după pandemie, Franța a depășit competitori europeni importanți precum Ungaria, Germania, Italia, România, Bulgaria și Spania în atragerea turiștilor internaționali. Deși turismul viticol, istoria bogată și [...]
11:50
Opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică au fost dotate cu mijloace de transport pentru a facilita deplasarea specialiștilor în raioanele Hîncești, Fălești, Glodeni, Leova, Rîșcani, Ștefan Vodă, Telenești și Șoldănești, unde sunt înregistrați peste 2900 de copii cu cerințe educaționale speciale și dizabilități, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Automobilele, marca Dacia Duster, în valoare [...]
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că în perioada 2 februarie – 10 februarie 2026, pe teritoriul țării au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale. Două focare de pestă porcină africană (PPA): un focar la porc domestic, în raionul Hîncești, localitatea Fîrlădeni; un focar la porc domestic, în raionul Hîncești, localitatea Lăpușna. [...]
10:00
OpenAI a început să testeze afișarea reclamelor în ChatGPT, cel mai popular chatbot de inteligență artificială din lume, marcând o schimbare majoră pentru un produs care a funcționat în mare parte fără publicitate de la lansarea sa, în 2022, transmite Euronews. Compania susține că reclamele vor fi clar etichetate, nu vor influența răspunsurile generate de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Cum susținem imunitatea la final de iarnă: rolul alimentației. Recomandările nutriționistei # ZdGust
La final de iarnă, când oboseala se acumulează și răcelile par să nu se mai termine, mulți dintre noi caută soluții rapide pentru „întărirea imunității”. Nutriționista Tania Fântână atrage însă atenția că sănătatea sistemului imunitar nu depinde de suplimente-minune, ci de alimentație echilibrată și obiceiuri zilnice constante, care susțin organismul pe termen lung, notează G4Food. [...]
13:00
„Mă doare burta”, propoziția care sperie părinții: 7 cauze frecvente ale durerilor abdominale la copii și semnele care fac diferența # ZdGust
Durerea de burtă este una dintre cele mai frecvente plângeri la copii, de la preșcolari la adolescenți. De cele mai multe ori nu indică o problemă gravă, dar există situații în care poate semnala o afecțiune ce necesită evaluare medicală. Ghidurile pediatrice identifică șapte cauze principale, de la constipație și infecții, până la stres emoțional [...]
12:10
Republica Moldova debutează marți, 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, prin participarea în proba individuală masculină de biatlon pe distanța de 20 km, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Primii sportivi care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă sunt biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev. [...]
10:40
Studiu/ Animalele de companie: beneficii emoționale, dar efecte mixte asupra sănătății mintale a copiilor # ZdGust
Întrebarea dacă un animal de companie poate influența pozitiv sănătatea mintală a copiilor este tot mai des întâlnită. În Spania, peste jumătate dintre gospodării au cel puțin un animal, iar legătura emoțională pe care copiii o pot dezvolta cu acestea este adesea considerată benefică, arată The Conversation. Atașamentul față de animale poate sprijini reglarea emoțională, dezvoltarea [...]
10:00
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # ZdGust
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de [...]
9 februarie 2026
17:40
Comisia Europeană adoptă noi reguli pentru stoparea distrugerii hainelor și încălțămintei nevândute # ZdGust
Comisia Europeană a adoptat luni, 9 februarie, noi măsuri în cadrul Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR) pentru a preveni distrugerea articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor și încălțămintei nevândute. Noile reguli vor contribui la reducerea deșeurilor, la diminuarea impactului asupra mediului și la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru companiile care adoptă modele [...]
16:40
Ea lucrează la NATO, el la Banca Europeană de Investiții: povestea unui cuplu de moldoveni stabiliți la Luxemburg # ZdGust
Stabiliți la Luxemburg de mai bine de zece ani, Diana Tănase-Gorbei și Andrei Tănase au reușit să transforme un drum început departe de casă într-o poveste de familie și de succes profesional. Părinți a doi copii, cei doi moldoveni lucrează astăzi în instituții-cheie la nivel internațional: Diana, la Agenția NATO de Suport și Achiziții, iar [...]
14:40
Nurlan Saburov: prima declarație publică a comediantului după ce a fost interzis în Rusia pentru 50 de ani # ZdGust
Comediantul Nurlan Saburov, cetățean al Kazahstanului, a făcut prima declarație după ce i-a fost interzisă intrarea în Rusia pentru următorii 50 de ani. Într-un story pe Instagram, el a mulțumit țării pentru „oportunitatea de dezvoltare creativă” și pentru „audiența sa numeroasă și multiculturală”. În aceeași postare, el a adăugat că și-a început cariera acum aproape 15 [...]
14:30
„Moldova rămâne cu tine mult timp după plecare”. Cum este promovată Republica Moldova într-o broșură distribuită la bordul aeronavelor Wizz Air # ZdGust
Republica Moldova este prezentată drept o destinație autentică, creativă și plină de căldură umană în una din edițiile revistei Wizz Air, distribuită la bordul aeronavelor care zboară din Chișinău către destinații europene. Sub sloganul „From Moldova to the whole world”, materialul invită pasagerii să descopere o țară mică ca suprafață, dar bogată în istorie, gusturi, stil [...]
14:30
Topul vânzărilor lunii ianuarie în Librăriile Cartier: prezența dominantă a Tatianei Țîbuleac # ZdGust
Editura Cartier a anunțat topul celor mai vândute cărți în luna ianuarie 2026, în librăriile sale. În fruntea clasamentului se află „Tu și alte femei” de Dumitru Crudu. Topul evidențiază prezența dominantă a Tatianei Țîbuleac, cu trei titluri în lista celor mai vândute cărți. Lista completă a celor mai vândute titluri include: Tu și alte femei [...]
13:50
Pâinea este adesea pusă pe lista alimentelor de evitat atunci când vine vorba despre controlul glicemiei, iar multe persoane aleg să o elimine complet din alimentație. Specialiștii în nutriție atrag însă atenția că lucrurile nu sunt atât de simple. O pâine aleasă corect poate fi o sursă bună de fibre, poate oferi sațietate și se [...]
12:30
Bad Bunny face istorie la Super Bowl: show integral în spaniolă, invitați surpriză și o nuntă reală pe scenă # ZdGust
Bad Bunny a livrat o prestație istorică și plină de semnificații la Super Bowl LX Halftime Show, unde a devenit primul artist latino care a susținut întregul său set în limba spaniolă, marcând un moment important pentru diversitatea culturală pe una dintre cele mai urmărite scene din lume. Spectacolul, organizat la Levi’s Stadium din Santa [...]
11:30
Bigorexia, tulburarea de imagine corporală tot mai frecventă în rândul tinerilor: ce este și ce o alimentează # ZdGust
Părinții sunt, în general, familiarizați cu tulburările de alimentație precum anorexia, însă specialiștii avertizează asupra unei probleme mai puțin cunoscute, aflate în creștere, mai ales în rândul băieților: dismorfia musculară, cunoscută și sub numele de bigorexie, notează HuffPost. Bigorexia este o tulburare psihologică din spectrul dismorfiei corporale, caracterizată printr-o percepție distorsionată asupra propriului corp. Persoanele [...]
11:30
„Din Moldova către întreaga lume”. Cum este promovată Republica Moldova într-o broșură distribuită la bordul aeronavelor WizzAir # ZdGust
Republica Moldova este prezentată drept o destinație autentică, creativă și plină de căldură umană în una din edițiile revistei Wizz Air, distribuită la bordul aeronavelor care zboară din Chișinău către destinații europene. Sub sloganul „From Moldova to the whole world”, materialul invită pasagerii să descopere o țară mică ca suprafață, dar bogată în istorie, gusturi, stil [...]
10:20
De la traume la siguranță emoțională: cum pot părinții crea relații sănătoase cu copiii lor # ZdGust
Pentru orice părinte responsabil este important să aibă o relație bună cu copiii săi. Iată recomandările cele mai importante pentru construirea unei relații sănătoase, inclusiv pentru părinții care au crescut în familii toxice, notează HotNews. Părintele, primul model Aceste relații timpurii influențează și modul în care un copil se percepe pe sine și pe ceilalți. De [...]
09:50
Platforma similară cu Netflix care oferă acces gratuit la filme, reportaje, știri și emisiuni. Poți viziona de pe computer sau din aplicația mobilă # ZdGust
ARTE.tv este o platformă europeană de streaming cu mii de programe disponibile în mai multe limbi. Începând din 2015, ARTE.tv oferă conținut independent de înaltă calitate, care reflectă diversitatea și complexitatea vieții din Europa și nu numai. De la documentare puternice și ficțiune îndrăzneață, la muzică, spectacole și știri, ARTE.tv transformă viața în emoții. Versiunea [...]
8 februarie 2026
11:50
Trezitul devreme poate fi o provocare, mai ales pentru cei obișnuiți să funcționeze mai bine seara. Totuși, cu o abordare corectă și obiceiuri sănătoase, îți poți ajusta programul pentru a începe diminețile cu energie. Descoperă, potrivit BBC GoodFood, cum să-ți reglezi ritmul circadian și să adopți o rutină care să te ajute să te simți mai odihnit [...]
09:50
Acest mic dejun oferă energie de durată și un gust echilibrat. Brânza cottage adaugă cremozitate și crește aportul de proteine, fără a domina aroma preparatului. Ciupercile, ardeiul gras, ceapa și kale-ul sotat completează perfect compoziția, transformând acest mic dejun într-o masă hrănitoare și gustoasă, notează EatingWell. Poate fi savurat cald, proaspăt scos din cuptor sau [...]
7 februarie 2026
14:00
Pe măsură ce îmbătrânești, apar schimbări interne, ceva mai subtile, care îți afectează sănătatea – cum ar fi deteriorarea celulelor din cauza stresului oxidativ, pierderea densității osoase și rigidizarea vaselor de sânge. Totuși, potrivit eatingwell.com, nu este niciodată prea devreme să includem în alimentația noastră alimente care sprijină îmbătrânirea sănătoasă. Astfel de alimente susțin aspecte ale [...]
11:50
Trupa „Emforia”, simpatia publicului la Eurovision Moldova: „Tot ce am făcut și continuăm să facem pornește din pasiune și din dorința sinceră de a urca pe scenă și de a cânta” # ZdGust
„Emforia” a apărut din nevoia de a avea o voce comună și un spațiu în care să fim cu adevărat noi”, spun cei cinci tineri muzicieni care formează trupa. Talentați și plini de energie, aceștia creează muzică inspirată din trăirile personale, din relațiile cu cei din jur și din dorința de a depăși barierele societății. [...]
09:50
Aceste batoane cu piersici și ovăz sunt fragede, ușor caramelizate pe margini și parfumate cu scorțișoară și cardamom. Fructele zemoase sunt încapsulate între două straturi de ovăz aromat, rezultând un preparat hrănitor care poate înlocui cu succes micul dejun clasic. Prepară-le cu o seară înainte, porționează-le individual și savurează-le dimineața alături de un iaurt pentru [...]
6 februarie 2026
22:10
VIDEO | La 3 ani, Teodor Copăceanu din Chișinău a impresionat juriul de la Românii au Talent: „DA din toată inima. Mergi mai departe!” # ZdGust
Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său, transmite ProTV.ro. De la vârsta de aproximativ un an și jumătate a început să simtă ritmul muzicii, iar pasiunea lui pentru cântat s-a dezvoltat firesc. Talentul [...]
22:00
VIDEO | Larisa Dascăl din Chișinău a cântat la ferestrău la Românii au Talent. „Ai dat grație acestui obiect care este destul de agresiv” # ZdGust
Larisa Dascăl are 45 de ani și este actriță. Este originară din Chișinău, dar de trei ani locuiește la Vatra Dornei, în România, scrie ProTV.ro. Larisa cântă la patru instrumente: vioară, chitară, pian și ferăstrău muzical. De asemenea, creează decorațiuni exterioare din lemn pentru case. Larisa Dascăl este căsătorită de 22 de ani cu cunoscutul [...]
16:00
Pentru a menține zonele în care pregătești și servești mâncarea igienice și sigure, este important să te ocupi constant de curățenie și dezinfectare—chiar dacă nu sunt tocmai activitățile tale preferate, notează thespruceeat.com. Dacă vrei să adopți obiceiuri noi de curățenie în acest an, iată cinci zone pe care ar trebui să le dezinfectezi zilnic: 1. Ușa frigiderului [...]
14:50
Grăsimile esențiale, cum sunt acizii grași Omega 3, sunt importante pentru buna funcționare a organismului uman, iar consumul regulat al acestora poate sprijini sănătatea cardiovasculară, funcția cognitivă și sistemul imunitar. Nutriționista Victoria Ursu accentuează importanța alegerii unor surse de Omega 3 calitative pentru a beneficia de toate efectele terapeutice. Organismul uman reprezintă un sistem complex, [...]
13:30
Te simți adesea agitat, ai probleme cu somnul sau suferi de dureri de cap după ce consumi cafea? Acestea ar putea fi semne ale unei sensibilități la cofeină. Află cum să recunoști simptomele, potrivit Health, ce factori influențează această sensibilitate și cum să îți ajustezi dieta pentru a o controla. Cofeina este un stimulent natural regăsit în [...]
10:10
Cartele SIM PrePay, doar cu buletinul: când ar putea intra în vigoare noile reguli și ce a stat la baza propunerii # ZdGust
Autoritățile propun introducerea obligativității prezentării unui act de identitate la achiziționarea cartelelor SIM preplătite, invocând riscuri de securitate și necesitatea combaterii mai eficiente a criminalității. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inițiat, începând cu 3 februarie 2026, procesul de elaborare a unui proiect de lege care vizează modificarea cadrului normativ național privind identificarea [...]
09:10
Spălarea hainelor la 30 sau 40 de grade Celsius a devenit o practică obișnuită în multe locuințe, în special datorită programelor „eco”, economisirii de energie și detergenților care promit rezultate bune chiar și la temperaturi scăzute. Totuși, specialiștii în microbiologie atrag atenția că rufele pot fi curate la vedere și miros plăcut, fără a fi [...]
5 februarie 2026
16:20
Refluxul acid, cunoscut și sub denumirea de arsuri la stomac, este o problemă digestivă comună care afectează milioane de oameni. Dacă te confrunți cu simptome de reflux după o cană de cafea sau un pahar de băutură acidulată, s-ar putea să ai nevoie de o revizuire a obișnuințelor de consum. Nutriționistul Kerry Torrens explică care [...]
15:10
Mușețelul, una dintre cele mai vechi plante medicinale ale Europei, este apreciat de mii de ani pentru efectele sale calmante, antiinflamatoare și digestive, fiind folosit atât ca remediu natural, cât și în îngrijirea pielii și a părului, notează cookist.it. Bogată în săruri minerale – în special calciu, potasiu, mangan, sodiu și fluor – mușețelul conține [...]
13:50
A reciti de zece ori aceeași lecție nu ajută. Memoria nu funcționează prin acumulare pasivă, ci prin activare, conexiuni și pauze bine dozate. Hotnews propune cinci strategii de studiu susținute de cercetările despre memorie și învățare – explicate pe înțelesul părinților și adaptate la ce pot face concret acasă pentru a-și ajuta copiii. În perioadele [...]
12:30
„El a plecat, dar a dăruit viață altcuiva”. Un transplant hepatic i-a oferit o nouă șansă unui tată a trei copii # ZdGust
Un bărbat de 45 de ani, tată a trei copii, a fost salvat datorită unui transplant hepatic realizat la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Donatorul a fost o persoană aflată în moarte cerebrală, iar prelevarea ficatului a fost efectuată la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în colaborare cu Agenția de Transplant, care a asigurat coordonarea [...]
11:30
Alimentația joacă un rol esențial în susținerea sănătății inimii încă din copilărie. O dietă echilibrată, bogată în nutrienți esențiali, contribuie la menținerea unui nivel optim al colesterolului, la buna funcționare a vaselor de sânge și la dezvoltarea armonioasă a organismului. Cardiologa pediatră Natalia Gavriliuc propune un top 10 alimente prietenoase cu inima, ușor de integrat [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.