Școlile din Chișinău vor fi închise miercuri. Elevii vor învăța on-line, din cauza codului galben de ninsori
Ziua, 17 februarie 2026 19:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a propus, cu puțin timp în urmă, ca elevii din Capitală să învețe de la distanță, din cauza ninsorilor abundente prognozate pentru miercuri și joi. Ceban a mai dispus ca „angajații și persoanele care pot să muncească la distanță să rămână la distanță". „Dragi părinți, profesori și elevi, Meteorologii prognozează cod portocaliu […]
Acum 30 minute
19:40
Școlile din Chișinău vor fi închise miercuri. Elevii vor învăța on-line, din cauza codului galben de ninsori # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a propus, cu puțin timp în urmă, ca elevii din Capitală să învețe de la distanță, din cauza ninsorilor abundente prognozate pentru miercuri și joi. Ceban a mai dispus ca „angajații și persoanele care pot să muncească la distanță să rămână la distanță". „Dragi părinți, profesori și elevi, Meteorologii prognozează cod portocaliu […]
Acum 2 ore
18:50
Kremlinul acuză Ucraina de „șantaj energetic” față de Ungaria din cauza opririi livrărilor de petrol prin „Drujba” # Ziua
Autoritățile ruse au acuzat Ucraina că practică „șantaj energetic" față de Ungaria prin blocarea tranzitului petrolului rusesc pe teritoriul său. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Ungaria susține că autoritățile de la Kiev nu reiau în mod deliberat tranzitul, deși conducta „Drujba" este funcțională. „Vedem că are loc un […]
18:30
Cazurile de gripă și infecții respiratorii, în ușoară scădere. Copiii, cei mai expuși la îmbolnăviri # Ziua
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute au înregistrat o scădere săptămâna trecută. Adresările la medicii de familie s-au redus cu 12% în perioada 9 – 15 februarie, față de începutul acestei luni. În total, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada menționată s-au înregistrat aproximativ 4400 de cazuri, majoritatea la copii. De asemenea, săptămâna […]
18:10
VIDEO | O fabrică din R. Moldova a exportat vinuri de 5 milioane de lei în SUA folosind ilegal o marcă franceză # Ziua
O companie din Republica Moldova a exportat din 2020 vinuri în valoare de cinci milioane de lei în Statele Unite folosind o marcă franceză, fără a avea acest drept oferit de titular. Schema a fost deconspirată în cadrul unei anchete a Poliției de Frontieră și a PCCOCS. „Compania din Moldova a fabricat și exportat în […]
Acum 4 ore
17:30
Bugetarii vor începe mai târziu mâine munca, iar lecțiile ar putea fi organizate online, anunță Guvernul, în contextul Codului portocaliu de ninsori # Ziua
Guvernul anunță că programul de lucru al bugetarilor va începe miercuri, 18 februarie, la ora 09:00, în contextul valului de ninsori prognozat de meteorologi. De asemenea, în funcție de posibilitate, unele categorii de muncitori ar putea lucra de la distanță. În același timp, autoritățile publice locale urmează să decidă dacă elevii vor rămâne acasă mâine. „Conform […]
17:10
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță, despre scumpirea luminii, sursa crizei imobiliare și „importul” muncitorilor din Asia # Ziua
După facturile usturătoare la gaz din ianuarie, vine o nouă lovitură pentru consumatori: se anunță scumpirea energiei electrice. Furnizorii cer majorarea tarifelor, iar ANRE urmează să ia o decizie în curând. Între timp, problemele de pe piața imobiliară din Capitală au intrat în vizorul autorităților, care anunță că vor să stimuleze construcția de locuințe în […]
17:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Bulgaria pentru o lege care autorizează serviciile sale de informaţii să infiltreze companii, ONG-uri şi agenţii guvernamentale în numele securităţii naţionale, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Curtea a decis că „reglementările care guvernează utilizarea „agenţilor sub acoperire" nu includ protecţiile minime împotriva acţiunilor […]
16:50
PAS anunță modificări la Legea cetățeniei. Se propune instituirea unui moratoriu pentru tinerii care nu și-au perfectat actele înainte de majorat # Ziua
Tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu timp de doi ani. PAS a înregistrat un proiect în Parlament, în care stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până pe 1 ianuarie 2028. Dacă vor fi adoptate, reglementările vor viza […]
16:40
„Partidul Nostru” a întrebat oficial procurorii dacă au pornit vreun dosar cu privire la achizițiile de gaze, păcură și energie electrică # Ziua
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru" a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cerând informații despre existența și stadiul cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Anunțul a fost făcut într-un briefing de presă la Parlament de către deputatul Elena Grițco. „Tarifele la gaze au crescut […]
16:20
FOTO | Înainte de ninsori, serviciile Primăriei Capitalei și-au întețit lucrările de plombare pe străzile Capitalei # Ziua
Echipele de drumari și-au intensificat lucrările de plombare a străzilor și drumurilor din Capitală înainte de avertizările de ninsori anunțate pentru miercuri. Municipalitatea susține că atât timp cât vremea permite, serviciile specializate vor interveni continuu la înlăturarea situațiilor de avariere. „Pe parcursul zilei și până seara târziu, se efectuează intervenții cu asfalt rece, procedură temporară […]
16:00
O mașină a luat foc în curtea unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Cazul s-a produs marți, 17 februarie, în jurul orei 14:30. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a luat foc un autoturism de model Opel Astra în curtea unui bloc de pe strada Varșovia 9. „Apelul la Serviciul 901 a fost […]
Acum 6 ore
15:30
O casă din Sângerei, mistuită în urma a două incendii. Proprietarul, în vârstă de 72 de ani, se află în stare gravă la spital # Ziua
O casă din orașul Sângerei a fost mistuită, noaptea trecută, de un grav incendiu. Patru echipaje de pompieri au luptat cu flăcările timp de mai multe ore. Salvatorii au reușit evacuarea unui copil din locuință, iar proiprietarul casei, în vârstă de 72 de ani, a suferit arsuri de gradul III pe surpafața corpului și se […]
15:00
Polonia pregătește un proces împotriva Rusiei și cere despăgubiri după rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial # Ziua
Polonia pregătește o acțiune juridică împotriva Rusiei pentru prejudiciile pe care, potrivit Varșoviei, Uniunea Sovietică le-ar fi cauzat Republicii Populare Polone. Premierul polonez Donald Tusk a dispus formarea unui grup de istorici care să evalueze evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial și perioada deceniilor următoare. Informația a fost confirmată pentru Financial Times de directorul Institutului […]
14:30
Avertizarea de ninsori, revăzută de meteorologi. Codul portocaliu, valabil doar pentru sudul R. Moldova # Ziua
Valul de ninsori puternice, anunțat încă luni de meteorologi, va cuprinde doar sudul R. Moldova. Avertizarea emisă a fost revăzută de Serviciul Hidrometeorologic. Astfel, în urma actualizărilor, codul portocaliu rămâne valabil doar pentru raioanele din sud, pentru Capitală și pentru centrul R. Moldova a fost emis cod galben, iar în nord nu sunt anunțate precipitații. […]
Acum 8 ore
13:50
Cetățean moldovean arestat în Polonia după ce a oprit un tren. Avea asupra sa documente rusești și echipamente electronice # Ziua
Un cetățean al Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat în Polonia după ce ar fi tras frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Potrivit autorităților poloneze, asupra acestuia au fost găsite documente rusești și mai multe dispozitive electronice. Incidentul a avut loc la stația feroviară din […]
13:50
FOTO/VIDEO | O mașină, găsită sub gheața lacului Ghidighici. IGSU investighează cum și când a ajuns vehicul în apă # Ziua
O mașină a fost găsită sub gheața lacului Ghidighici în timpul unor filmări efectuate cu drona de un bărbat. În urma imaginilor apărute pe internet, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat o operațiune cu implicarea scafandrilor. IGSU nu exclude că mașina, care se află la aproximativ 200 de metri de mal, s-a prăbușit […]
13:20
O angajată a unui centru de plasament, condamnată de instanță după ce a extras 18 mii de lei de pe cardul unei beneficiare a instituției # Ziua
O angajată a unui centru de plasament din Bălți a fost condamnată de instanță la un an și 10 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, după ce a retras de pe cardul unei beneficiare a instituției peste 18 mii de lei. Tânăra de 28 de ani a folosit cardul pentru a-și cumpăra diferite bunuri […]
12:50
O nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA începe la Geneva. Discuțiile se desfășoară cu ușile închise # Ziua
La Geneva începe astăzi, 17 februarie, o nouă rundă de negocieri trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite privind reglementarea conflictului. Discuțiile sunt programate să dureze două zile, 17 și 18 februarie, și se desfășoară în format închis pentru presă. Ministerul de Externe al Elveției a anunțat că jurnaliștii vor avea acces doar la imagini […]
12:30
O fetiță de trei ani cu o tumoare masivă în torace, salvată de medicii de la IMC în urma unei intervenții complicate # Ziua
O fetiță de doar trei ani cu o tumoare masivă în torace, ce îi comprima aproape integral plămânul drept, a fost salvată de medicii de la Institutul Mamei și Copilului în urma unei intervenții chirurgicale complexe. Copila a fost adusă la IMC cu tuse uscată persistentă, stare de oboseală și dificultăți de respirație, simptome […]
12:00
Autoritățile vor să stimuleze construcția de locuințe în raioanele din jurul Chișinăului! Radu Marian: „Suntem în discuții cu dezvoltatorii” # Ziua
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de imobile vândute comparativ cu anii precedenți. Declarația aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit parlamentarului PAS, autoritățile vor veni cu măsuri menite […]
Acum 12 ore
11:50
Aplicația de mesagerie Telegram ar putea fi blocată integral pe teritoriul Rusiei începând cu 1 aprilie, potrivit canalului de Telegram Baza, care citează surse „din mai multe instituții". Potrivit acestor informații, Roskomnadzor (RKN) ar urma să demareze o blocare totală a serviciului, similară măsurilor aplicate anterior platformelor Instagram și Facebook. Restricția ar viza întreg teritoriul […]
11:30
Explozii puternice lângă frontiera moldo-ucraineană. Bubuituri în urma atacurilor cu drone auzite în raionul Soroca # Ziua
O deflagrație puternică produsă într-o localitate din Ucraina, aproape de frontiera cu R. Moldova, a fost auzită de localnicii mai multor sate din raionul Soroca. Imagini video cu posibile drone distruse în urma atacurilor rusești au fost publicate pe rețelele de socializare. „Astăzi, Poliția a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca […]
11:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Pagube majore și zeci de mii de oameni fără apă și căldură în Odesa # Ziua
Rusia a lansat noaptea trecută un atac combinat de amploare asupra infrastructurii civile, energetice și logistice din mai multe regiuni ale Ucrainei. Potrivit Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, cel puțin nouă persoane au fost rănite, iar o femeie a murit în regiunea Sumî. Potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Rusia a folosit […]
10:50
Vin ninsorile puternice! Autoritățile îndeamnă oamenii să evite deplasările neesențiale în următoarele două zile # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de avertizare în contextul Codului portocaliu și galben de ninsori, care intră în vigoare în această seară. Pe cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. […]
10:40
Atacatorul de la meciul de hochei din SUA, identificat ca persoană transgender. Bărbatul a deschis focul asupra propriei familii # Ziua
Autoritățile din orașul Pawtucket au identificat atacatorul care a ucis două persoane și a rănit grav alte trei în timpul unui meci de hochei între licee drept Robert Dorgan, în vârstă de 56 de ani. Potrivit poliției, acesta folosea și numele Roberta Esposito, transmite The New York Post. Tragedia s-a produs luni după-amiază la arena […]
10:30
Vlad Plahotniuc a refuzat să facă declarații la CSJ în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul PSRM, Igor Dodon # Ziua
Vlad Plahotniuc a fost adus azi-dimineață la Curtea Supremă de Justiție pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok" în care este vizat liderul socialiștilor, Igor Dodon. În urma unei decizii anterioare a CSJ, politicianul a fost adus silit în sala de judecată, ședința fiind organizată fără prezența jurnaliniștilor. Potrivit presei, la începutul ședinței Vlad Plahotniuc […]
10:10
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski: Întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa Washingtonului # Ziua
Întâlnirea dintre Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. „A fost o întrevedere convenită în prealabil. Inițiativa acestei întrevederi a venit din partea americanilor. Și asta pentru că din punctul de vedere […]
09:50
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească Rusia pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia le-a recomandat cetățenilor polonezi aflați în Rusia să părăsească teritoriul acestei țări prin „mijloace comerciale și private disponibile", cu excepția situațiilor în care circumstanțe personale, familiale sau profesionale impun rămânerea în Federația Rusă. Recomandarea este motivată de continuarea
09:20
Dmitri Constantinov, ascuns în stânga Nistrului în urma unei condamnări la închisoare, a publicat un video în care vine cu justificări # Ziua
Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, dat în căutare în urma unei condamnări la 12 ani de închisoare de acum două luni, a publicat pe rețelele de socializare primul său video după dispariție în care se justifică și califică decizia instanței „nedreaptă”. Ministrul de Interne a declarat anterior că Dmitri Constantinov […] Articolul Dmitri Constantinov, ascuns în stânga Nistrului în urma unei condamnări la închisoare, a publicat un video în care vine cu justificări apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Drone ucrainene au atacat una dintre cele mai mari rafinării din sudul Rusiei și orașe din Tatarstan # Ziua
În noaptea de 17 februarie, drone ucrainene au atacat regiunea Krasnodar din Federația Rusă, vizând rafinăria Iliski, una dintre cele mai mari rafinării din sudul țării. În urma loviturii, la instalație a izbucnit un incendiu, potrivit autorităților locale. Statul Major operativ al regiunii a anunțat că a fost avariat un rezervor cu produse petroliere, iar […] Articolul VIDEO | Drone ucrainene au atacat una dintre cele mai mari rafinării din sudul Rusiei și orașe din Tatarstan apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Două persoane au fost ucise, iar alte trei se află în stare critică în urma unui atac armat produs în timpul unui meci de hochei desfășurat la arena Dennis M. Lynch din orașul Pawtucket, statul Rhode Island. Suspectul este, de asemenea, mort, au anunțat autoritățile, citate de CBS News. Potrivit poliției, trei dintre victime sunt […] Articolul VIDEO | Atac armat la un meci de hochei în SUA. Doi morți și trei răniți grav apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:30
Italia pierde unul dintre cele mai romantice simboluri naturale. „Arcul Îndrăgostiților” s-a prăbușit în mare # Ziua
Celebrul „Arco degli Innamorati” (Arcul Îndrăgostiților), formațiunea stâncoasă emblematică din Sant’Andrea, în localitatea Melendugno, regiunea Puglia, s-a prăbușit în Marea Adriatică chiar de Ziua Îndrăgostiților, în urma furtunilor puternice și a ploilor abundente care au afectat sudul Italiei. Arcul natural, parte a ansamblului de stânci de la Sant’Andrea și unul dintre cele mai cunoscute repere […] Articolul Italia pierde unul dintre cele mai romantice simboluri naturale. „Arcul Îndrăgostiților” s-a prăbușit în mare apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Întreprinderile mari sunt obligate, până în 1 aprilie, să contracteze gaze naturale pe piața concurențială # Ziua
Începând din 1 aprilie, întreprinderile mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că, potrivit noilor prevederi legale, consumatorii non-casnici mari și mijlocii au obligația de a-și selecta un furnizor pe piața concurențială și de a încheia un contract valabil până la termenul stabilit. La […] Articolul Întreprinderile mari sunt obligate, până în 1 aprilie, să contracteze gaze naturale pe piața concurențială apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Accident grav pe centura orașului Comrat. Șase persoane, printre care un copil, au ajuns la spital # Ziua
Un șofer care a ieșit pe contrasens a provocat un grav accident rutier pe drumul de ocolire al orașului Comrat, parte a traseului național M3. În urma impactului, șase persoane, inclusiv un copil de șase ani, au fost transportate cu diferite traumatisme la Spitalul din Comrat. Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, un șofer în vârstă de […] Articolul Accident grav pe centura orașului Comrat. Șase persoane, printre care un copil, au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul în 3 martie. În cursă s-au înscris trei candidați, care își pot organiza campaniile de promovare până în 1 martie. Pentru funcția de rector candidează Otilia Dandara, prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul, șeful Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi, […] Articolul Alegerea noului rector al USM va avea loc în 3 martie. În cursă s-au înscris trei candidați apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
O mașină s-a prăbușit, astăzi, într-o groapă săpată pe o stradă pentru a efectua lucrări la rețelele termice. Accidentul a avut loc într-o curte de pe strada Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al Capitalei. Primăria Chișinău precizează că intervențiile în zona respectivă sunt realizate de „Termoelectrica”, instituție responsabilă de întreținerea și reparația rețelelor termice magistrale. […] Articolul O mașină s-a prăbușit într-o groapă în care se efectuau lucrări la rețelele termice apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
„Drumul s-a transformat într-o mocirlă”. Protest în satul Tocuz, raionul Căușeni, din cauza drumurilor impracticabile # Ziua
Locuitorii satului Tocuz, raionul Căușeni, au protestat față de de starea proastă a drumurilor din raion și cer autorităților să repare drumul de aproape 10 kilometri care fac legătura între localitate și traseul central. Oamenii afirmă că porțiunea de drum nu a văzut niciodată asfaltată, iar din cauza ploilor, drumul a devenit o mocirlă. An […] Articolul „Drumul s-a transformat într-o mocirlă”. Protest în satul Tocuz, raionul Căușeni, din cauza drumurilor impracticabile apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Raportul de evaluare a lui Alexandru Machidon nu a fost aprobat de completul Comisiei de evaluare a procurorilor. Urmează alte deliberări # Ziua
Completul Comisiei de evaluare a procurorilor nu a întrunit un vot unanim pentru aprobarea raportului de integritate etică și financiară în cazul șefului interimar al Procuraturii Generale, Alexandru Machidon. În aceste condiții, timp de 30 de zile urmează componența Comisiei să se expună asupra raportului și să ia o decizie. „Membrii Completului de evaluare A […] Articolul Raportul de evaluare a lui Alexandru Machidon nu a fost aprobat de completul Comisiei de evaluare a procurorilor. Urmează alte deliberări apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Zelenski insistă, în ajunul negocierilor de la Geneva: Mai întâi garanții de securitate, apoi eventuale compromisuri # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insistă că orice discuție despre compromisuri în războiul cu Rusia trebuie precedată de garanții ferme de securitate pentru Ucraina, subliniind că experiențele din trecut au subminat încrederea societății ucrainene în promisiunile internaționale. Liderul de la Kiev a invocat precedentul Memorandumului de la Budapesta, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear […] Articolul Zelenski insistă, în ajunul negocierilor de la Geneva: Mai întâi garanții de securitate, apoi eventuale compromisuri apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Usatîi, împotriva restricționării accesului copiilor la rețelele de socializare: „Va provoca efect exact invers” # Ziua
Ideea de a restricționa accesul la rețelele socializare pentru copiii sub 16 ani este una de-a dreptul aberantă, susține deputatul Renato Ustaîi, care crede că „în maximum două săptămâni, aceștia vor găsi soluția de a ocoli interdicția”. „Există soluții pentru siguranța în rețelele socializare. Interzicerea pentru copiii sub 16 ani este lipsită de sens – […] Articolul Usatîi, împotriva restricționării accesului copiilor la rețelele de socializare: „Va provoca efect exact invers” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Ninsori puternice sunt anunțate în următoarele zile. Serviciul Meteorologic a emis cod portocaliu pentru sudul și centrul R. Moldova, unde de marți seara este așteptat un val de ninsori puternice. În unele regiuni se vor înregistra și până la 35 de litri pe metru pătrat, ceea ce mai mult de jumătate din norma lunară. Avertizarea […] Articolul Ninsori puternice peste R. Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Iurie Gorea, fostul șef al Biroului Vamal Centru, a fost trimis pe banca acuzaților în dosarul în care este acuzat de luare de mită # Ziua
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, reținut în luna mai 2025 într-un dosar de corupție, a fost trimis pe banca acuzaților. Cauza urmează să fie examinată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, iar prima ședință este programată pentru 4 martie, scrie telegraph.md. Amintim că, la mijlocul lunii mai, șeful Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, care […] Articolul Iurie Gorea, fostul șef al Biroului Vamal Centru, a fost trimis pe banca acuzaților în dosarul în care este acuzat de luare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
SUA și Ungaria consolidează cooperarea în energie nucleară. Marco Rubio: Succesul lui Viktor Orban este în interesul nostru național # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat luni, la Budapesta, că administrația Donald Trump este „profund angajată” în susținerea succesului premierului ungar Viktor Orban, afirmând că acest lucru este în interesul național al Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune, după semnarea unui acord de cooperare în […] Articolul SUA și Ungaria consolidează cooperarea în energie nucleară. Marco Rubio: Succesul lui Viktor Orban este în interesul nostru național apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a acuzat Rusia că a efectuat lovituri deliberate asupra ambasadei Azerbaidjanului din Kiev. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. Aliyev a afirmat că forțele ruse au atacat de trei ori obiective aparținând misiunii diplomatice azere în Ucraina. „După primul […] Articolul Ilham Aliyev a acuzat Rusia de lovituri deliberate asupra ambasadei Azerbaidjanului din Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
VIDEO | Primăria susține că „are bani pentru dezvoltarea Chișinăului”: Ceban: „Bugetul pentru 2026 e mai mare cu jumătate de miliard” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că bani în buget pentru dezvoltarea Capitalei sunt, deși bugetul încă nu a fost aprobat. Potrivit lui, comparativ cu anul 2025, bugetul municipiului Chișinău în acest an este mai mare cu jumătate de miliard. (…) Sume destinate diferitelor proiecte de infrastructură, servicii și programe. Condamnăm speculațiile potrivit cărora primăria nu […] Articolul VIDEO | Primăria susține că „are bani pentru dezvoltarea Chișinăului”: Ceban: „Bugetul pentru 2026 e mai mare cu jumătate de miliard” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Ce se întâmplă cu alocațiile pentru copii oferite de statul român în cazul anulării buletinului? Ministerul Muncii de la București oferă explicații # Ziua
Alocația de stat pentru copiii moldoveni cu cetățenie română nu va fi pierdută chiar dacă părinții au rămas fără carte de identitate românească, dau asigurări autoritățile de la București, în contextul în care peste 100 000 de cărți de identitate românești, deținute de moldoveni, și-au pierdut valabilitatea în urma unei modificări legislative aplicate din 2023. […] Articolul Ce se întâmplă cu alocațiile pentru copii oferite de statul român în cazul anulării buletinului? Ministerul Muncii de la București oferă explicații apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Ion Ceban critică reforma administrației publice locale a Guvernului: Este un nou truc electoral # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică repetat reforma administrației publice locale, inițiată de Guvern, și care ar urma să fie adoptată în vara acestui an. Edilul susține că în spatele inițiativei ar sta interese politice și că reforma APL ar fi „un nou truc electoral”. „În premieră spun că, în jur de 30 de localități, în […] Articolul Ion Ceban critică reforma administrației publice locale a Guvernului: Este un nou truc electoral apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
„Consiliul Păcii” va aloca 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, la prima reuniune a „celui mai important organism internațional din istorie” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că statele membre ale Consiliului pentru Pace s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, precum și mii de persoane pentru o forță de stabilizare autorizată de ONU. Angajamentele vor fi prezentate oficial joi, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului. Potrivit lui […] Articolul „Consiliul Păcii” va aloca 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, la prima reuniune a „celui mai important organism internațional din istorie” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Un bărbat a murit, după ce ambulanța care se îndrepta să-i acord ajutor medical a rămas blocată în zăpadă și noroi # Ziua
Un bărbat de 55 de ani a murit, după ce ambulanța care se îndrepta să-i acorde ajutor medical la domiciliu s-a împotmolit pe un drum din localitatea Jora de Jos, raionul Orhei. Potrivit Puls Media, care citează surse din poliție, tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:12. Din cauza drumului necurățat, ambulanța […] Articolul Un bărbat a murit, după ce ambulanța care se îndrepta să-i acord ajutor medical a rămas blocată în zăpadă și noroi apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Un tren regional a deraiat luni dimineață în Alpii elvețieni, după ce o avalanșă a lovit linia ferată în apropiere de localitatea Goppenstein, în cantonul Valais. Potrivit presei locale, mai multe persoane au fost rănite, iar o amplă operațiune de salvare este în desfășurare. Accidentul s-a produs în jurul orei locale 7:00. Trenul plecase la […] Articolul Tren cu 80 de pasageri deraiat în Elveția după o avalanșă. Mai multe persoane au fost rănite apare prima dată în ZIUA.md.
