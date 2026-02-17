Școlile din Chișinău vor fi închise miercuri. Elevii vor învăța on-line, din cauza codului galben de ninsori 

14:00

Alocația de stat pentru copiii moldoveni cu cetățenie română nu va fi pierdută chiar dacă părinții au rămas fără carte de identitate românească, dau asigurări autoritățile de la București, în contextul în care peste 100 000 de cărți de identitate românești, deținute de moldoveni, și-au pierdut valabilitatea în urma unei modificări legislative aplicate din 2023.