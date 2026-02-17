O angajată a unui centru de plasament, condamnată de instanță după ce a extras 18 mii de lei de pe cardul unei beneficiare a instituției

17:00

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferința de Securitate de la Munchen, că statele membre ale Uniunii Europene nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare, în pofida solicitărilor repetate ale președintelui ucrainean. „Sentimentul meu este că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă. Mai este […] Articolul Kaja Kallas: Statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată pentru aderare apare prima dată în ZIUA.md.