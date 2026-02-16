Italia pierde unul dintre cele mai romantice simboluri naturale. „Arcul Îndrăgostiților” s-a prăbușit în mare

11:50

Discursul lui Marco Rubio (n.r. la Conferința de Securitate de la Munchen) a fost 90% consistent cu linia administrației din care face parte, dar nu a aprins nimic ce putea aprinde. Asta fie pentru că europenii sunt deja pregătiți de surprize din partea oficialilor de la Washington, fie miza unei rupturi radicale nu se justifica nici […] Articolul ANALIZĂ | Igor Munteanu, despre discursul lui Marco Rubio: SUA nu pot rămâne niște protectori politicoși în fața unui iminent declin al Occidentului apare prima dată în ZIUA.md.