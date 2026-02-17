Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski: Întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa Washingtonului 

13:30

Victimele războiului din Afganistan sunt comemorate, astăzi, la Chişinău, dar și în alte localități, în ziua în care se împlinesc 37 de ani de la încheierea retragerii trupelor sovietice din țara islamică. Conflictul militar a durat timp de 10 ani, între 1979 și 1989, la care au fost obligați să lupte peste 12 mii de tineri din […]