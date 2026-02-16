Raportul de evaluare a lui Alexandru Machidon nu a fost aprobat de completul Comisiei de evaluare a procurorilor. Urmează alte deliberări

16:10

Săptămâna viitoare aduce în R. Moldova un nou val de aer rece cu temperaturi de până la minus 10 grade pe timp de noapte. Este vorba de un aer polar ce va coborî dinspre Scandinavia și, pe lângă valori scăzute, va aduce lapoviță și ninsori, în special în nordul R. Moldova. Dacă azi și mâine […]