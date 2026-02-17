Polonia pregătește un proces împotriva Rusiei și cere despăgubiri după rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial
Ziua, 17 februarie 2026 15:00
Polonia pregătește o acțiune juridică împotriva Rusiei pentru prejudiciile pe care, potrivit Varșoviei, Uniunea Sovietică le-ar fi cauzat Republicii Populare Polone. Premierul polonez Donald Tusk a dispus formarea unui grup de istorici care să evalueze evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial și perioada deceniilor următoare. Informația a fost confirmată pentru Financial Times de directorul Institutului […] Articolul Polonia pregătește un proces împotriva Rusiei și cere despăgubiri după rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:30
Avertizarea de ninsori, revăzută de meteorologi. Codul portocaliu, valabil doar pentru sudul R. Moldova # Ziua
Valul de ninsori puternice, anunțat încă luni de meteorologi, va cuprinde doar sudul R. Moldova. Avertizarea emisă a fost revăzută de Serviciul Hidrometeorologic. Astfel, în urma actualizărilor, codul portocaliu rămâne valabil doar pentru raioanele din sud, pentru Capitală și pentru centrul R. Moldova a fost emis cod galben, iar în nord nu sunt anunțate precipitații. […] Articolul Avertizarea de ninsori, revăzută de meteorologi. Codul portocaliu, valabil doar pentru sudul R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
13:50
Cetățean moldovean arestat în Polonia după ce a oprit un tren. Avea asupra sa documente rusești și echipamente electronice # Ziua
Un cetățean al Republica Moldova, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat în Polonia după ce ar fi tras frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Potrivit autorităților poloneze, asupra acestuia au fost găsite documente rusești și mai multe dispozitive electronice. Incidentul a avut loc la stația feroviară din […] Articolul Cetățean moldovean arestat în Polonia după ce a oprit un tren. Avea asupra sa documente rusești și echipamente electronice apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
FOTO/VIDEO | O mașină, găsită sub gheața lacului Ghidighici. IGSU investighează cum și când a ajuns vehicul în apă # Ziua
O mașină a fost găsită sub gheața lacului Ghidighici în timpul unor filmări efectuate cu drona de un bărbat. În urma imaginilor apărute pe internet, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat o operațiune cu implicarea scafandrilor. IGSU nu exclude că mașina, care se află la aproximativ 200 de metri de mal, s-a prăbușit […] Articolul FOTO/VIDEO | O mașină, găsită sub gheața lacului Ghidighici. IGSU investighează cum și când a ajuns vehicul în apă apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
O angajată a unui centru de plasament, condamnată de instanță după ce a extras 18 mii de lei de pe cardul unei beneficiare a instituției # Ziua
O angajată a unui centru de plasament din Bălți a fost condamnată de instanță la un an și 10 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, după ce a retras de pe cardul unei beneficiare a instituției peste 18 mii de lei. Tânăra de 28 de ani a folosit cardul pentru a-și cumpăra diferite bunuri […] Articolul O angajată a unui centru de plasament, condamnată de instanță după ce a extras 18 mii de lei de pe cardul unei beneficiare a instituției apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
12:50
O nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA începe la Geneva. Discuțiile se desfășoară cu ușile închise # Ziua
La Geneva începe astăzi, 17 februarie, o nouă rundă de negocieri trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite privind reglementarea conflictului. Discuțiile sunt programate să dureze două zile, 17 și 18 februarie, și se desfășoară în format închis pentru presă. Ministerul de Externe al Elveției a anunțat că jurnaliștii vor avea acces doar la imagini […] Articolul O nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina–SUA începe la Geneva. Discuțiile se desfășoară cu ușile închise apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
O fetiță de trei ani cu o tumoare masivă în torace, salvată de medicii de la IMC în urma unei intervenții complicate # Ziua
O fetiță de doar trei ani cu o tumoare masivă în torace, ce îi comprima aproape integral plămânul drept, a fost salvată de medicii de la Institutul Mamei și Copilului în urma unei intervenții chirurgicale complexe. Copila a fost adusă la IMC cu tuse uscată persistentă, stare de oboseală și dificultăți de respirație, simptome […] Articolul O fetiță de trei ani cu o tumoare masivă în torace, salvată de medicii de la IMC în urma unei intervenții complicate apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Autoritățile vor să stimuleze construcția de locuințe în raioanele din jurul Chișinăului! Radu Marian: „Suntem în discuții cu dezvoltatorii” # Ziua
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de imobile vândute comparativ cu anii precedenți. Declarația aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit parlamentarului PAS, autoritățile vor veni cu măsuri menite […] Articolul Autoritățile vor să stimuleze construcția de locuințe în raioanele din jurul Chișinăului! Radu Marian: „Suntem în discuții cu dezvoltatorii” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Aplicația de mesagerie Telegram ar putea fi blocată integral pe teritoriul Rusiei începând cu 1 aprilie, potrivit canalului de Telegram Baza, care citează surse „din mai multe instituții”. Potrivit acestor informații, Roskomnadzor (RKN) ar urma să demareze o blocare totală a serviciului, similară măsurilor aplicate anterior platformelor Instagram și Facebook. Restricția ar viza întreg teritoriul […] Articolul Telegram ar putea fi blocat complet în Rusia din 1 aprilie. Roskomnadzor nu confirmă apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Explozii puternice lângă frontiera moldo-ucraineană. Bubuituri în urma atacurilor cu drone auzite în raionul Soroca # Ziua
O deflagrație puternică produsă într-o localitate din Ucraina, aproape de frontiera cu R. Moldova, a fost auzită de localnicii mai multor sate din raionul Soroca. Imagini video cu posibile drone distruse în urma atacurilor rusești au fost publicate pe rețelele de socializare. „Astăzi, Poliția a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca […] Articolul Explozii puternice lângă frontiera moldo-ucraineană. Bubuituri în urma atacurilor cu drone auzite în raionul Soroca apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
11:10
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Pagube majore și zeci de mii de oameni fără apă și căldură în Odesa # Ziua
Rusia a lansat noaptea trecută un atac combinat de amploare asupra infrastructurii civile, energetice și logistice din mai multe regiuni ale Ucrainei. Potrivit Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, cel puțin nouă persoane au fost rănite, iar o femeie a murit în regiunea Sumî. Potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Rusia a folosit […] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Pagube majore și zeci de mii de oameni fără apă și căldură în Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Vin ninsorile puternice! Autoritățile îndeamnă oamenii să evite deplasările neesențiale în următoarele două zile # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de avertizare în contextul Codului portocaliu și galben de ninsori, care intră în vigoare în această seară. Pe cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. […] Articolul Vin ninsorile puternice! Autoritățile îndeamnă oamenii să evite deplasările neesențiale în următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Atacatorul de la meciul de hochei din SUA, identificat ca persoană transgender. Bărbatul a deschis focul asupra propriei familii # Ziua
Autoritățile din orașul Pawtucket au identificat atacatorul care a ucis două persoane și a rănit grav alte trei în timpul unui meci de hochei între licee drept Robert Dorgan, în vârstă de 56 de ani. Potrivit poliției, acesta folosea și numele Roberta Esposito, transmite The New York Post. Tragedia s-a produs luni după-amiază la arena […] Articolul Atacatorul de la meciul de hochei din SUA, identificat ca persoană transgender. Bărbatul a deschis focul asupra propriei familii apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Vlad Plahotniuc a refuzat să facă declarații la CSJ în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul PSRM, Igor Dodon # Ziua
Vlad Plahotniuc a fost adus azi-dimineață la Curtea Supremă de Justiție pentru a depune mărturii în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul socialiștilor, Igor Dodon. În urma unei decizii anterioare a CSJ, politicianul a fost adus silit în sala de judecată, ședința fiind organizată fără prezența jurnaliniștilor. Potrivit presei, la începutul ședinței Vlad Plahotniuc […] Articolul Vlad Plahotniuc a refuzat să facă declarații la CSJ în dosarul „Kuliok” în care este vizat liderul PSRM, Igor Dodon apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski: Întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa Washingtonului # Ziua
Întâlnirea dintre Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. „A fost o întrevedere convenită în prealabil. Inițiativa acestei întrevederi a venit din partea americanilor. Și asta pentru că din punctul de vedere […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski: Întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa Washingtonului apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească Rusia pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe de la Varșovia le-a recomandat cetățenilor polonezi aflați în Rusia să părăsească teritoriul acestei țări prin „mijloace comerciale și private disponibile”, cu excepția situațiilor în care circumstanțe personale, familiale sau profesionale impun rămânerea în Federația Rusă. Recomandarea este motivată de continuarea războiului din Ucraina și de faptul că Moscova a inclus Polonia […] Articolul Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească Rusia pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Dmitri Constantinov, ascuns în stânga Nistrului în urma unei condamnări la închisoare, a publicat un video în care vine cu justificări # Ziua
Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, dat în căutare în urma unei condamnări la 12 ani de închisoare de acum două luni, a publicat pe rețelele de socializare primul său video după dispariție în care se justifică și califică decizia instanței „nedreaptă”. Ministrul de Interne a declarat anterior că Dmitri Constantinov […] Articolul Dmitri Constantinov, ascuns în stânga Nistrului în urma unei condamnări la închisoare, a publicat un video în care vine cu justificări apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
08:50
VIDEO | Drone ucrainene au atacat una dintre cele mai mari rafinării din sudul Rusiei și orașe din Tatarstan # Ziua
În noaptea de 17 februarie, drone ucrainene au atacat regiunea Krasnodar din Federația Rusă, vizând rafinăria Iliski, una dintre cele mai mari rafinării din sudul țării. În urma loviturii, la instalație a izbucnit un incendiu, potrivit autorităților locale. Statul Major operativ al regiunii a anunțat că a fost avariat un rezervor cu produse petroliere, iar […] Articolul VIDEO | Drone ucrainene au atacat una dintre cele mai mari rafinării din sudul Rusiei și orașe din Tatarstan apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Două persoane au fost ucise, iar alte trei se află în stare critică în urma unui atac armat produs în timpul unui meci de hochei desfășurat la arena Dennis M. Lynch din orașul Pawtucket, statul Rhode Island. Suspectul este, de asemenea, mort, au anunțat autoritățile, citate de CBS News. Potrivit poliției, trei dintre victime sunt […] Articolul VIDEO | Atac armat la un meci de hochei în SUA. Doi morți și trei răniți grav apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:30
Italia pierde unul dintre cele mai romantice simboluri naturale. „Arcul Îndrăgostiților” s-a prăbușit în mare # Ziua
Celebrul „Arco degli Innamorati” (Arcul Îndrăgostiților), formațiunea stâncoasă emblematică din Sant’Andrea, în localitatea Melendugno, regiunea Puglia, s-a prăbușit în Marea Adriatică chiar de Ziua Îndrăgostiților, în urma furtunilor puternice și a ploilor abundente care au afectat sudul Italiei. Arcul natural, parte a ansamblului de stânci de la Sant’Andrea și unul dintre cele mai cunoscute repere […] Articolul Italia pierde unul dintre cele mai romantice simboluri naturale. „Arcul Îndrăgostiților” s-a prăbușit în mare apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Întreprinderile mari sunt obligate, până în 1 aprilie, să contracteze gaze naturale pe piața concurențială # Ziua
Începând din 1 aprilie, întreprinderile mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că, potrivit noilor prevederi legale, consumatorii non-casnici mari și mijlocii au obligația de a-și selecta un furnizor pe piața concurențială și de a încheia un contract valabil până la termenul stabilit. La […] Articolul Întreprinderile mari sunt obligate, până în 1 aprilie, să contracteze gaze naturale pe piața concurențială apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Accident grav pe centura orașului Comrat. Șase persoane, printre care un copil, au ajuns la spital # Ziua
Un șofer care a ieșit pe contrasens a provocat un grav accident rutier pe drumul de ocolire al orașului Comrat, parte a traseului național M3. În urma impactului, șase persoane, inclusiv un copil de șase ani, au fost transportate cu diferite traumatisme la Spitalul din Comrat. Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, un șofer în vârstă de […] Articolul Accident grav pe centura orașului Comrat. Șase persoane, printre care un copil, au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul în 3 martie. În cursă s-au înscris trei candidați, care își pot organiza campaniile de promovare până în 1 martie. Pentru funcția de rector candidează Otilia Dandara, prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul, șeful Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi, […] Articolul Alegerea noului rector al USM va avea loc în 3 martie. În cursă s-au înscris trei candidați apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
O mașină s-a prăbușit, astăzi, într-o groapă săpată pe o stradă pentru a efectua lucrări la rețelele termice. Accidentul a avut loc într-o curte de pe strada Milescu Spătaru din sectorul Ciocana al Capitalei. Primăria Chișinău precizează că intervențiile în zona respectivă sunt realizate de „Termoelectrica”, instituție responsabilă de întreținerea și reparația rețelelor termice magistrale. […] Articolul O mașină s-a prăbușit într-o groapă în care se efectuau lucrări la rețelele termice apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
„Drumul s-a transformat într-o mocirlă”. Protest în satul Tocuz, raionul Căușeni, din cauza drumurilor impracticabile # Ziua
Locuitorii satului Tocuz, raionul Căușeni, au protestat față de de starea proastă a drumurilor din raion și cer autorităților să repare drumul de aproape 10 kilometri care fac legătura între localitate și traseul central. Oamenii afirmă că porțiunea de drum nu a văzut niciodată asfaltată, iar din cauza ploilor, drumul a devenit o mocirlă. An […] Articolul „Drumul s-a transformat într-o mocirlă”. Protest în satul Tocuz, raionul Căușeni, din cauza drumurilor impracticabile apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Raportul de evaluare a lui Alexandru Machidon nu a fost aprobat de completul Comisiei de evaluare a procurorilor. Urmează alte deliberări # Ziua
Completul Comisiei de evaluare a procurorilor nu a întrunit un vot unanim pentru aprobarea raportului de integritate etică și financiară în cazul șefului interimar al Procuraturii Generale, Alexandru Machidon. În aceste condiții, timp de 30 de zile urmează componența Comisiei să se expună asupra raportului și să ia o decizie. „Membrii Completului de evaluare A […] Articolul Raportul de evaluare a lui Alexandru Machidon nu a fost aprobat de completul Comisiei de evaluare a procurorilor. Urmează alte deliberări apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Zelenski insistă, în ajunul negocierilor de la Geneva: Mai întâi garanții de securitate, apoi eventuale compromisuri # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insistă că orice discuție despre compromisuri în războiul cu Rusia trebuie precedată de garanții ferme de securitate pentru Ucraina, subliniind că experiențele din trecut au subminat încrederea societății ucrainene în promisiunile internaționale. Liderul de la Kiev a invocat precedentul Memorandumului de la Budapesta, prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear […] Articolul Zelenski insistă, în ajunul negocierilor de la Geneva: Mai întâi garanții de securitate, apoi eventuale compromisuri apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Usatîi, împotriva restricționării accesului copiilor la rețelele de socializare: „Va provoca efect exact invers” # Ziua
Ideea de a restricționa accesul la rețelele socializare pentru copiii sub 16 ani este una de-a dreptul aberantă, susține deputatul Renato Ustaîi, care crede că „în maximum două săptămâni, aceștia vor găsi soluția de a ocoli interdicția”. „Există soluții pentru siguranța în rețelele socializare. Interzicerea pentru copiii sub 16 ani este lipsită de sens – […] Articolul Usatîi, împotriva restricționării accesului copiilor la rețelele de socializare: „Va provoca efect exact invers” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Ninsori puternice sunt anunțate în următoarele zile. Serviciul Meteorologic a emis cod portocaliu pentru sudul și centrul R. Moldova, unde de marți seara este așteptat un val de ninsori puternice. În unele regiuni se vor înregistra și până la 35 de litri pe metru pătrat, ceea ce mai mult de jumătate din norma lunară. Avertizarea […] Articolul Ninsori puternice peste R. Moldova. Meteorologii au emis cod portocaliu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Iurie Gorea, fostul șef al Biroului Vamal Centru, a fost trimis pe banca acuzaților în dosarul în care este acuzat de luare de mită # Ziua
Fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, reținut în luna mai 2025 într-un dosar de corupție, a fost trimis pe banca acuzaților. Cauza urmează să fie examinată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, iar prima ședință este programată pentru 4 martie, scrie telegraph.md. Amintim că, la mijlocul lunii mai, șeful Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, care […] Articolul Iurie Gorea, fostul șef al Biroului Vamal Centru, a fost trimis pe banca acuzaților în dosarul în care este acuzat de luare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:00
SUA și Ungaria consolidează cooperarea în energie nucleară. Marco Rubio: Succesul lui Viktor Orban este în interesul nostru național # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat luni, la Budapesta, că administrația Donald Trump este „profund angajată” în susținerea succesului premierului ungar Viktor Orban, afirmând că acest lucru este în interesul național al Statelor Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune, după semnarea unui acord de cooperare în […] Articolul SUA și Ungaria consolidează cooperarea în energie nucleară. Marco Rubio: Succesul lui Viktor Orban este în interesul nostru național apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a acuzat Rusia că a efectuat lovituri deliberate asupra ambasadei Azerbaidjanului din Kiev. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. Aliyev a afirmat că forțele ruse au atacat de trei ori obiective aparținând misiunii diplomatice azere în Ucraina. „După primul […] Articolul Ilham Aliyev a acuzat Rusia de lovituri deliberate asupra ambasadei Azerbaidjanului din Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
VIDEO | Primăria susține că „are bani pentru dezvoltarea Chișinăului”: Ceban: „Bugetul pentru 2026 e mai mare cu jumătate de miliard” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că bani în buget pentru dezvoltarea Capitalei sunt, deși bugetul încă nu a fost aprobat. Potrivit lui, comparativ cu anul 2025, bugetul municipiului Chișinău în acest an este mai mare cu jumătate de miliard. (…) Sume destinate diferitelor proiecte de infrastructură, servicii și programe. Condamnăm speculațiile potrivit cărora primăria nu […] Articolul VIDEO | Primăria susține că „are bani pentru dezvoltarea Chișinăului”: Ceban: „Bugetul pentru 2026 e mai mare cu jumătate de miliard” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Ce se întâmplă cu alocațiile pentru copii oferite de statul român în cazul anulării buletinului? Ministerul Muncii de la București oferă explicații # Ziua
Alocația de stat pentru copiii moldoveni cu cetățenie română nu va fi pierdută chiar dacă părinții au rămas fără carte de identitate românească, dau asigurări autoritățile de la București, în contextul în care peste 100 000 de cărți de identitate românești, deținute de moldoveni, și-au pierdut valabilitatea în urma unei modificări legislative aplicate din 2023. […] Articolul Ce se întâmplă cu alocațiile pentru copii oferite de statul român în cazul anulării buletinului? Ministerul Muncii de la București oferă explicații apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Ion Ceban critică reforma administrației publice locale a Guvernului: Este un nou truc electoral # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, critică repetat reforma administrației publice locale, inițiată de Guvern, și care ar urma să fie adoptată în vara acestui an. Edilul susține că în spatele inițiativei ar sta interese politice și că reforma APL ar fi „un nou truc electoral”. „În premieră spun că, în jur de 30 de localități, în […] Articolul Ion Ceban critică reforma administrației publice locale a Guvernului: Este un nou truc electoral apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
„Consiliul Păcii” va aloca 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, la prima reuniune a „celui mai important organism internațional din istorie” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că statele membre ale Consiliului pentru Pace s-au angajat să aloce peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, precum și mii de persoane pentru o forță de stabilizare autorizată de ONU. Angajamentele vor fi prezentate oficial joi, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului. Potrivit lui […] Articolul „Consiliul Păcii” va aloca 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, la prima reuniune a „celui mai important organism internațional din istorie” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Un bărbat a murit, după ce ambulanța care se îndrepta să-i acord ajutor medical a rămas blocată în zăpadă și noroi # Ziua
Un bărbat de 55 de ani a murit, după ce ambulanța care se îndrepta să-i acorde ajutor medical la domiciliu s-a împotmolit pe un drum din localitatea Jora de Jos, raionul Orhei. Potrivit Puls Media, care citează surse din poliție, tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:12. Din cauza drumului necurățat, ambulanța […] Articolul Un bărbat a murit, după ce ambulanța care se îndrepta să-i acord ajutor medical a rămas blocată în zăpadă și noroi apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Un tren regional a deraiat luni dimineață în Alpii elvețieni, după ce o avalanșă a lovit linia ferată în apropiere de localitatea Goppenstein, în cantonul Valais. Potrivit presei locale, mai multe persoane au fost rănite, iar o amplă operațiune de salvare este în desfășurare. Accidentul s-a produs în jurul orei locale 7:00. Trenul plecase la […] Articolul Tren cu 80 de pasageri deraiat în Elveția după o avalanșă. Mai multe persoane au fost rănite apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
ANRE ar putea majora tarifele pentru energia electrică. Furnizorii cer o scumpire de până la 8% # Ziua
În curând este așteptată o majorare a tarifelor pentru energia electrică. ANRE a recepționat demersurile de scumpire transmise de furnizori. Astfel, pentru consumatorii din centrul și sudul R. Moldova, inclusiv din Capitală, conectați la rețelele „Premier Energy”, prețul ar putea crește cu 6,6% la sută și va ajunge la 3,83 de lei/kWh. O majorare de […] Articolul ANRE ar putea majora tarifele pentru energia electrică. Furnizorii cer o scumpire de până la 8% apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Inconștiență la volan! Un șofer de microbuz, prins de poliție în timp ce circula cu anvelope uzate de vară # Ziua
Poliția atenționează repetat șoferii să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă, după ce, în această dimineață, polițiștii Secției escortă și misiuni speciale din cadrul INSP au oprit o mașină echipată cu anvelope uzate de vară. Acesta a fost înlăturat de la volan, mai anunță poliția. „În condiții de polei sau ninsoare, deplasarea cu anvelope de […] Articolul Inconștiență la volan! Un șofer de microbuz, prins de poliție în timp ce circula cu anvelope uzate de vară apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni asupra întregului sector energetic al Rusiei, inclusiv asupra energiei nucleare # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a solicitat liderului american Donald Trump să extindă sancțiunile împotriva Federației Ruse asupra întregului sector energetic, inclusiv asupra industriei nucleare și a companiei Rosatom. „Sancțiuni totale înseamnă sancțiuni totale. Președintele Trump a făcut pași hotărâți, impunând sancțiuni împotriva «Lukoil» și «Rosneft». Îi suntem recunoscători. El poate impune sancțiuni asupra întregului sector […] Articolul Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni asupra întregului sector energetic al Rusiei, inclusiv asupra energiei nucleare apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Un bărbat, lovit în plin de o mașină pe o stradă din Bălți. Pietonul traversa strada la roșu # Ziua
Un bărbat a fost lovit în plin de o mașină la o intersecție din orașul Bălți. Impactul a fost destul de puternic, încât pietonul, care traversa strada la culoarea roșie a semaforului, a ajuns pe capota vehiculului, după care a fost aruncat la câțiva metri. Din imaginile video, publicate pe rețelele de socializare, se vede […] Articolul VIDEO | Un bărbat, lovit în plin de o mașină pe o stradă din Bălți. Pietonul traversa strada la roșu apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Barack Obama, nevoit să vină cu clarificări după ce a afirmat că extratereștrii există. Declarația sa a declanșat o isterie online # Ziua
Fostul președinte american Barack Obama a fost nevoit să clarifice declarațiile făcute într-un podcast, după ce un răspuns oferit într-o rundă rapidă de întrebări a generat un val de titluri și reacții în presa internațională. În cadrul unei conversații cu gazda americană Brian Tyler Cohen, Obama a fost întrebat direct: „Extraterestrii sunt reali?”. Fostul lider […] Articolul Barack Obama, nevoit să vină cu clarificări după ce a afirmat că extratereștrii există. Declarația sa a declanșat o isterie online apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Mai mult avioane au decolat, azi-dimineață, cu întârzieri din cauza poleiului și a chiciurii depuse pe aeronave # Ziua
Vremea complicată de azi-dimineață a întârziat decolarea mai multor avioane de pe Aeroportul Internațional Chișinău. Administrația aerogării anunță că modificări ale programului vor mai fi înregistrate pe parcursul zile și îndeamnă pasagerii să verifice din timp tabloul online al aeroportului sau pagina oficială. „Vă informăm că aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii de degivrare […] Articolul Mai mult avioane au decolat, azi-dimineață, cu întârzieri din cauza poleiului și a chiciurii depuse pe aeronave apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
O nouă amânare a audierilor lui Vlad Plahotniuc în instanță. Inculpatul se simte rău, anunță avocatul # Ziua
Audierile lui Vlad Plahotniuc în dosarul privind frauda bancară au fost amânate din nou. Inculpatul nu s-a prezentat la ședința de azi din motive de sănătate, acest lucru, potrivit avocatului, fiind confirmat printr-un proces-verbal al administrației Penitenciarului nr. 13. Totuși, procurorii au insistat să fie prezentat un certificat al medicului instituției, care să confirme că […] Articolul O nouă amânare a audierilor lui Vlad Plahotniuc în instanță. Inculpatul se simte rău, anunță avocatul apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Tripla Alianţă Cibernetică, anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din „Triunghiul Odesa” România-Ucraina-R. Moldova # Ziua
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen. Potrivit unui comunicat al MAE de […] Articolul Tripla Alianţă Cibernetică, anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din „Triunghiul Odesa” România-Ucraina-R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Moment dramatic la un circ din România. Un acrobat spaniol, în stare gravă după o cădere de la patru metri # Ziua
Un acrobat spaniol, în vârstă de 39 de ani, a fost grav rănit sâmbătă seară, după ce a căzut de la aproximativ patru metri în timpul unui număr executat pe „Roata Morții”, în cadrul unui spectacol susținut la Craiova. Artistul a început reprezentația în interiorul roții aflate în mișcare, apoi s-a urcat deasupra structurii metalice […] Articolul Moment dramatic la un circ din România. Un acrobat spaniol, în stare gravă după o cădere de la patru metri apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
ANALIZĂ | Igor Munteanu: „Demolarea globală este deja în curs, nu o putem opri, dar putem decide dacă vom fi parte din ruine sau parte din reconstrucție” # Ziua
Conferința MSC-2026 (Munich Security Conference – 2026) nu s-a încheiat cu un scor final pe marginea unui nou echilibru geopolitic. Până și moto-ul conferinței “wrecking-ball politics”: politica buldozerului sugerează nu ajustări, nu corecții marginale, ci demolări deliberate. Demolarea iluziilor înainte de toate și, evident, discuțiile purtate zilele trecute la Munchen ne obliga la *Realpolitiek”, ceea […] Articolul ANALIZĂ | Igor Munteanu: „Demolarea globală este deja în curs, nu o putem opri, dar putem decide dacă vom fi parte din ruine sau parte din reconstrucție” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Meteorologii prognozează un nou val de ninsori pentru miercuri. Un ciclon mediteranean va aduce precipitații însemnate în aproape toate regiunile R. Moldova. Cele mai mari cantități sunt anunțate pentru raioanele de sud și centru, acolo unde, conform platformelor meteo internaționale, stratul de zăpadă va varia între 10 și 20 de centimetri. Dacă astăzi și […] Articolul Un ciclon sudic va aduce un nou val de ninsori. Miercuri va ninge în toate regiunile apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
„Armistițiul energetic”, în centrul negocierilor de la Geneva între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA # Ziua
În cadrul negocierilor cu participarea Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, care vor avea loc în perioada 17–18 februarie la Geneva, va fi abordată chestiunea unui armistițiu energetic. Informația a fost relatată de agenția rusă TASS, care citează o sursă occidentală. „Problema unui armistițiu energetic va fi, fără îndoială, ridicată”, a declarat agenția de știri citând […] Articolul „Armistițiul energetic”, în centrul negocierilor de la Geneva între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA apare prima dată în ZIUA.md.
