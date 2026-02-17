„Partidul Nostru” a întrebat oficial procurorii dacă au pornit vreun dosar cu privire la achizițiile de gaze, păcură și energie electrică

12:30

Poliția atenționează repetat șoferii să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă, după ce, în această dimineață, polițiștii Secției escortă și misiuni speciale din cadrul INSP au oprit o mașină echipată cu anvelope uzate de vară. Acesta a fost înlăturat de la volan, mai anunță poliția. „În condiții de polei sau ninsoare, deplasarea cu anvelope de […]