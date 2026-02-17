NATO va înființa un centru de comandă în Laponia, în apropierea Cercului polar arctic

10:50

Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne al R.Moldova a fost reținut în weekend de către autoritățile din Ucraina, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor din cadrul MAI, ar fi vorba despre un angajat SPF „Cișmichioi, din cadrul Direcției SUD a IGPF. Acesta ar fi fost capturat de către organele de drept ale Ucrainei în timp ce […]