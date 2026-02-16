Premierul Albaniei propune protejarea miniștrilor anchetați penal. Opoziția: „Nu este nimic altceva decât o încercare a lui Rama de a se proteja”

09:20

Peste 40 de mii de consumatori din Republica Moldova au rămas fără energie electrică, după ninsorile și vântul puternic din noaptea de 15 spre 16 februarie. În această dimineață, aproximativ 1 600 de gospodării din nordul țării încă nu sunt reconectate la rețea. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că, la ora 07:00, au fost […] Articolul Mii de gospodării fără energie după ninsorile din weekend apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.