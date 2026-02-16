Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni asupra întregului sector energetic al Rusiei, inclusiv asupra energiei nucleare
Ziua, 16 februarie 2026 12:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a solicitat liderului american Donald Trump să extindă sancțiunile împotriva Federației Ruse asupra întregului sector energetic, inclusiv asupra industriei nucleare și a companiei Rosatom. „Sancțiuni totale înseamnă sancțiuni totale. Președintele Trump a făcut pași hotărâți, impunând sancțiuni împotriva «Lukoil» și «Rosneft». Îi suntem recunoscători. El poate impune sancțiuni asupra întregului sector […] Articolul Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni asupra întregului sector energetic al Rusiei, inclusiv asupra energiei nucleare apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
12:40
Un tren regional a deraiat luni dimineață în Alpii elvețieni, după ce o avalanșă a lovit linia ferată în apropiere de localitatea Goppenstein, în cantonul Valais. Potrivit presei locale, mai multe persoane au fost rănite, iar o amplă operațiune de salvare este în desfășurare. Accidentul s-a produs în jurul orei locale 7:00. Trenul plecase la […] Articolul Tren cu 80 de pasageri deraiat în Elveția după o avalanșă. Mai multe persoane au fost rănite apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
ANRE ar putea majora tarifele pentru energia electrică. Furnizorii cer o scumpire de până la 8% # Ziua
În curând este așteptată o majorare a tarifelor pentru energia electrică. ANRE a recepționat demersurile de scumpire transmise de furnizori. Astfel, pentru consumatorii din centrul și sudul R. Moldova, inclusiv din Capitală, conectați la rețelele „Premier Energy”, prețul ar putea crește cu 6,6% la sută și va ajunge la 3,83 de lei/kWh. O majorare de […] Articolul ANRE ar putea majora tarifele pentru energia electrică. Furnizorii cer o scumpire de până la 8% apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 15 minute
12:30
Inconștiență la volan! Un șofer de microbuz, prins de poliție în timp ce circula cu anvelope uzate de vară # Ziua
Poliția atenționează repetat șoferii să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă, după ce, în această dimineață, polițiștii Secției escortă și misiuni speciale din cadrul INSP au oprit o mașină echipată cu anvelope uzate de vară. Acesta a fost înlăturat de la volan, mai anunță poliția. „În condiții de polei sau ninsoare, deplasarea cu anvelope de […] Articolul Inconștiență la volan! Un șofer de microbuz, prins de poliție în timp ce circula cu anvelope uzate de vară apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
12:20
Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni asupra întregului sector energetic al Rusiei, inclusiv asupra energiei nucleare # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a solicitat liderului american Donald Trump să extindă sancțiunile împotriva Federației Ruse asupra întregului sector energetic, inclusiv asupra industriei nucleare și a companiei Rosatom. „Sancțiuni totale înseamnă sancțiuni totale. Președintele Trump a făcut pași hotărâți, impunând sancțiuni împotriva «Lukoil» și «Rosneft». Îi suntem recunoscători. El poate impune sancțiuni asupra întregului sector […] Articolul Zelenski îi cere lui Trump sancțiuni asupra întregului sector energetic al Rusiei, inclusiv asupra energiei nucleare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
11:50
VIDEO | Un bărbat, lovit în plin de o mașină pe o stradă din Bălți. Pietonul traversa strada la roșu # Ziua
Un bărbat a fost lovit în plin de o mașină la o intersecție din orașul Bălți. Impactul a fost destul de puternic, încât pietonul, care traversa strada la culoarea roșie a semaforului, a ajuns pe capota vehiculului, după care a fost aruncat la câțiva metri. Din imaginile video, publicate pe rețelele de socializare, se vede […] Articolul VIDEO | Un bărbat, lovit în plin de o mașină pe o stradă din Bălți. Pietonul traversa strada la roșu apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:40
Barack Obama, nevoit să vină cu clarificări după ce a afirmat că extratereștrii există. Declarația sa a declanșat o isterie online # Ziua
Fostul președinte american Barack Obama a fost nevoit să clarifice declarațiile făcute într-un podcast, după ce un răspuns oferit într-o rundă rapidă de întrebări a generat un val de titluri și reacții în presa internațională. În cadrul unei conversații cu gazda americană Brian Tyler Cohen, Obama a fost întrebat direct: „Extraterestrii sunt reali?”. Fostul lider […] Articolul Barack Obama, nevoit să vină cu clarificări după ce a afirmat că extratereștrii există. Declarația sa a declanșat o isterie online apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Mai mult avioane au decolat, azi-dimineață, cu întârzieri din cauza poleiului și a chiciurii depuse pe aeronave # Ziua
Vremea complicată de azi-dimineață a întârziat decolarea mai multor avioane de pe Aeroportul Internațional Chișinău. Administrația aerogării anunță că modificări ale programului vor mai fi înregistrate pe parcursul zile și îndeamnă pasagerii să verifice din timp tabloul online al aeroportului sau pagina oficială. „Vă informăm că aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii de degivrare […] Articolul Mai mult avioane au decolat, azi-dimineață, cu întârzieri din cauza poleiului și a chiciurii depuse pe aeronave apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
O nouă amânare a audierilor lui Vlad Plahotniuc în instanță. Inculpatul se simte rău, anunță avocatul # Ziua
Audierile lui Vlad Plahotniuc în dosarul privind frauda bancară au fost amânate din nou. Inculpatul nu s-a prezentat la ședința de azi din motive de sănătate, acest lucru, potrivit avocatului, fiind confirmat printr-un proces-verbal al administrației Penitenciarului nr. 13. Totuși, procurorii au insistat să fie prezentat un certificat al medicului instituției, care să confirme că […] Articolul O nouă amânare a audierilor lui Vlad Plahotniuc în instanță. Inculpatul se simte rău, anunță avocatul apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:40
Tripla Alianţă Cibernetică, anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din „Triunghiul Odesa” România-Ucraina-R. Moldova # Ziua
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen. Potrivit unui comunicat al MAE de […] Articolul Tripla Alianţă Cibernetică, anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din „Triunghiul Odesa” România-Ucraina-R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Moment dramatic la un circ din România. Un acrobat spaniol, în stare gravă după o cădere de la patru metri # Ziua
Un acrobat spaniol, în vârstă de 39 de ani, a fost grav rănit sâmbătă seară, după ce a căzut de la aproximativ patru metri în timpul unui număr executat pe „Roata Morții”, în cadrul unui spectacol susținut la Craiova. Artistul a început reprezentația în interiorul roții aflate în mișcare, apoi s-a urcat deasupra structurii metalice […] Articolul Moment dramatic la un circ din România. Un acrobat spaniol, în stare gravă după o cădere de la patru metri apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
ANALIZĂ | Igor Munteanu: „Demolarea globală este deja în curs, nu o putem opri, dar putem decide dacă vom fi parte din ruine sau parte din reconstrucție” # Ziua
Conferința MSC-2026 (Munich Security Conference – 2026) nu s-a încheiat cu un scor final pe marginea unui nou echilibru geopolitic. Până și moto-ul conferinței “wrecking-ball politics”: politica buldozerului sugerează nu ajustări, nu corecții marginale, ci demolări deliberate. Demolarea iluziilor înainte de toate și, evident, discuțiile purtate zilele trecute la Munchen ne obliga la *Realpolitiek”, ceea […] Articolul ANALIZĂ | Igor Munteanu: „Demolarea globală este deja în curs, nu o putem opri, dar putem decide dacă vom fi parte din ruine sau parte din reconstrucție” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Meteorologii prognozează un nou val de ninsori pentru miercuri. Un ciclon mediteranean va aduce precipitații însemnate în aproape toate regiunile R. Moldova. Cele mai mari cantități sunt anunțate pentru raioanele de sud și centru, acolo unde, conform platformelor meteo internaționale, stratul de zăpadă va varia între 10 și 20 de centimetri. Dacă astăzi și […] Articolul Un ciclon sudic va aduce un nou val de ninsori. Miercuri va ninge în toate regiunile apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
„Armistițiul energetic”, în centrul negocierilor de la Geneva între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA # Ziua
În cadrul negocierilor cu participarea Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, care vor avea loc în perioada 17–18 februarie la Geneva, va fi abordată chestiunea unui armistițiu energetic. Informația a fost relatată de agenția rusă TASS, care citează o sursă occidentală. „Problema unui armistițiu energetic va fi, fără îndoială, ridicată”, a declarat agenția de știri citând […] Articolul „Armistițiul energetic”, în centrul negocierilor de la Geneva între delegațiile Ucrainei, Rusiei și SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
08:30
Peste 40 de mii de gospodării au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor și a vântului # Ziua
Peste 40 de mii de gospodării, cele mai multe din regiunea de nord, au rămas, noaptea trecută, fără energie electrică din cauza ploilor, ninsorilor și vântului. Întreprinderea RED-Nord a raportat aproximativ 35 de mii de gospodării deconectate de la curent, dintre care 1600 rămân și acum fără energie electrică. Este vorba despre cosnumatori din raioanele […] Articolul Peste 40 de mii de gospodării au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor și a vântului apare prima dată în ZIUA.md.
07:00
După ploile și ninsorile de noaptea trecută, autoritățile Capitalei anunță că s-a intervenit din oră în oră, iar drumurile sunt practicabile. În aceste condiții, edilul Ion Ceban susține că nu s-a recurs la restricții, iar școlile și instituțiile vor activa în regim normal. „Toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, se lucrează și la […] Articolul Străzile din Capitală sunt practicabile, anunță primarul Ion Ceban: Școlile vor activa apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
22:20
Primăria Capitalei ar putea anunța noi restricții în contextul avertizărilor meteo: Deciziile vor fi anunțate dimineața # Ziua
Primăria Capitalei ar putea anunța noi restricții, inclusiv posibile suspendări ale activității școlilor, în contextul vremii complicate. Edilul Ion Ceban susține că serviciile municipale vor analiza situația pe parcursul nopții și în cazul unor condiții dificile ce ar putea fi provocate de polei, dimineața vor fi luate deciziile de rigoare. „Toată ziua a plouat, iar […] Articolul Primăria Capitalei ar putea anunța noi restricții în contextul avertizărilor meteo: Deciziile vor fi anunțate dimineața apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferința de Securitate de la Munchen, că statele membre ale Uniunii Europene nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare, în pofida solicitărilor repetate ale președintelui ucrainean. „Sentimentul meu este că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă. Mai este […] Articolul Kaja Kallas: Statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată pentru aderare apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Republica Moldova și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă. Biatlonista Alina Stremous a fost ultima reprezentantă # Ziua
Republica Moldova și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia. Ultima reprezentantă a competiției a fost sportiva Alina Stremous, care a participat la cursa de biatlon, proba sprint pe distanța de 7,5 kilometri, care s-a desfășurat în condiții meteo dificile. Alina Stremous a fost a 17-a la start. După trei ratări la tragere, ea […] Articolul Republica Moldova și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă. Biatlonista Alina Stremous a fost ultima reprezentantă apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | Un bărbat beat, blocat pe gheața unui lac din Bălți. La fața locului au ajuns salvatorii și polițiștii # Ziua
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas blocat pe gheața periculoasă a unui lac din orașul Bălți. Acesta se afla la o distanță de câteva zeci de metri de mal și nu se putea deplasa din cauza gheții subțiri. Locuitorii au sesizat imediat serviciile speciale, iar la fața locului au ajuns echipaje ale […] Articolul VIDEO | Un bărbat beat, blocat pe gheața unui lac din Bălți. La fața locului au ajuns salvatorii și polițiștii apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
O gospodărie agricolă din Peresecina, cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi fost provocat de panouri fotovoltaice # Ziua
Acoperișul unui atelier agricol din satul Peresecina, raionul Orhei, a fost parțial distrus în urma unui incendiu. Flăcările ar fi izbucnit din cauza unor panouri solare de pe acoperișul clădirii. Incendiul a mistuit 25% din acoperiș, iar, potrivit ofițerului de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, la fața locului au intervenit cinci echipaje ale pompierilor, transmite […] Articolul O gospodărie agricolă din Peresecina, cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi fost provocat de panouri fotovoltaice apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Moscova reacționează la acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui Aleksei Navalnîi: Propagandă ordinară # Ziua
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmațiile potrivit cărora Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o toxină rară asociată broaștelor, catalogându-le drept propagandă occidentală. „Când vor fi disponibile rezultatele testelor și vor fi făcute publice formulele substanțelor, vom comenta în consecință. Până atunci, toate aceste afirmații nu […] Articolul Moscova reacționează la acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui Aleksei Navalnîi: Propagandă ordinară apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Nicușor Dan anunță că va participa la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump: România va fi observator # Ziua
România va participa la Consiliul Păcii organizat de președintele american Donald Trump, săptămâna viitoare, la Washington. Anunțul a fost făcut de liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan. Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele României susține că va participa personal la reuniune, „răzpunzând invitației președintelui Donald Trump”. Nicușor Dan susține că România va avea calitatea […] Articolul Nicușor Dan anunță că va participa la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump: România va fi observator apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Un militar beat a aruncat o grenadă în plină stradă în Cernăuți. Trei persoane au fost rănite # Ziua
Trei persoane au fost rănite pe o stradă din centrul orașului Cernăuți, după ce un militar în stare de ebrietate a provocat un conflict și a aruncat o grenadă. În urma exploziei, o persoană a fost transportată de urgență la spital, iar celelalte două au primit îngrijiri medicale de la medicii de pe ambulanță. De […] Articolul Un militar beat a aruncat o grenadă în plină stradă în Cernăuți. Trei persoane au fost rănite apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Victimele războiului din Afganistan, comemorate la Chișinău. 37 de ani de la încheierea retragerii trupelor sovietice din țara islamică # Ziua
Victimele războiului din Afganistan sunt comemorate, astăzi, la Chişinău, dar și în alte localități, în ziua în care se împlinesc 37 de ani de la încheierea retragerii trupelor sovietice din țara islamică. Conflictul militar a durat timp de 10 ani, între 1979 și 1989, la care au fost obligați să lupte peste 12 mii de tineri din […] Articolul Victimele războiului din Afganistan, comemorate la Chișinău. 37 de ani de la încheierea retragerii trupelor sovietice din țara islamică apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Un taximetrist din Capitală, amenințat cu arma de un cetățean străin. Bărbatul a fost reținut de „Fulger” # Ziua
Un taximetrist din Capitală a fost amenințat cu arma, sâmbătă dimineață, de un cetățean străin. Șoferul a fost cel care a sesizat imediat Poliția, precizând că a fost amenințat de pasager în urma unui conflict verbal. Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi […] Articolul Un taximetrist din Capitală, amenințat cu arma de un cetățean străin. Bărbatul a fost reținut de „Fulger” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:30
O femeie din R. Moldova, stabilită în Italia, a ajuns să locuiască într-un beci, după ce chiriașa apartamentului ei a refuzat să elibereze locuința # Ziua
O femeie, în vârstă de 51 de ani, din Republica Moldova, stabilită în Italia de mai bine de 10 ani, a ajuns să locuiască într-un beci, fără utilități, după ce chiriașa sa nu a mai părăsit apartamentul la expirarea contractului. Potrivit Il Resto del Carlino, citată de rotalianul.com, cazul a fost înregistrat în comuna Novellara din provincia Reggio Emilia, într-un bloc unde […] Articolul O femeie din R. Moldova, stabilită în Italia, a ajuns să locuiască într-un beci, după ce chiriașa apartamentului ei a refuzat să elibereze locuința apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Fostul ministru al Energiei de la Kiev, Gherman Galușcenko, reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina # Ziua
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost reținut în timp ce încerca să părăsească teritoriul țării, pe fondul deschiderii unui dosar penal ce vizează fapte de corupție în sectorul energetic. Potrivit publicației „Ukrainska Pravda”, Galușcenko ar fi încercat, în cursul nopții precedente, să plece din Ucraina cu trenul. Fostul oficial ar fi […] Articolul Fostul ministru al Energiei de la Kiev, Gherman Galușcenko, reținut în timp ce încerca să părăsească Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
ANALIZĂ | Igor Munteanu, despre discursul lui Marco Rubio: SUA nu pot rămâne niște protectori politicoși în fața unui iminent declin al Occidentului # Ziua
Discursul lui Marco Rubio (n.r. la Conferința de Securitate de la Munchen) a fost 90% consistent cu linia administrației din care face parte, dar nu a aprins nimic ce putea aprinde. Asta fie pentru că europenii sunt deja pregătiți de surprize din partea oficialilor de la Washington, fie miza unei rupturi radicale nu se justifica nici […] Articolul ANALIZĂ | Igor Munteanu, despre discursul lui Marco Rubio: SUA nu pot rămâne niște protectori politicoși în fața unui iminent declin al Occidentului apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
După Conferința de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Marco Rubio își continuă duminică turneul în Europa cu vizite oficiale în Slovacia și Ungaria, la o zi după apelul său adresat europenilor de a „apăra civilizația occidentală”. Sâmbătă, la München, într-un discurs rostit în cadrul Conferinței de Securitate, Rubio i-a îndemnat pe europeni să […] Articolul După Conferința de la Munchen, Marco Rubio merge în vizite oficiale în Slovacia și Ungaria apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
O nouă peliculă, filmată pe străzile din Capitală. Mai multe troleibuze vor fi redirecționate în timpul filmărilor scenelor # Ziua
Autoritățile municipale anunță că o nouă peliculă a unui studio TV va fi filmată în următoarele zile pe străzile din centrul Capitalei. Astfel, azi, până la ora 12.00, mai multe troleibuze vor fi redirecționate și își vor schimba itinerarul în timpul filmărilor scenelor. Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău, în 15 februarie, echipa de filmare va […] Articolul O nouă peliculă, filmată pe străzile din Capitală. Mai multe troleibuze vor fi redirecționate în timpul filmărilor scenelor apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Sfârșit de săptămână cu vreme complicată. Pe drumuri va fi ceață, iar spre seară sunt anunțate lapoviță și ninsori # Ziua
Codul galben de vreme instabilă a început cu ceață în aproape toate regiunile. Pe drumurile naționale vizibilitatea este redusă, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență. De asemenea, conducătorii auto sunt atenționați să fie pregătiți pentru condiții și mai complicate de circulație pentru seara de azi și luni dimineața, când sunt prognozate cantități mari […] Articolul Sfârșit de săptămână cu vreme complicată. Pe drumuri va fi ceață, iar spre seară sunt anunțate lapoviță și ninsori apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului sec de carne înainte de Postul Paștelui # Ziua
Toți creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului sec de carne, perioadă ce reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui. Tot azi, 15 februarie, ortodocșii de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale creștinătății, marcată la 40 de zile după Nașterea Domnului. Duminica Înfricoșatei Judecăți sau Duminica […] Articolul Creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului sec de carne înainte de Postul Paștelui apare prima dată în ZIUA.md.
14 februarie 2026
17:00
Vreme instabilă este anunțată pentru duminică. Meteorologii au emis cod galben de schimbare bruscă a vremii, fiind prognozate ploi și ninsori în cantități mari. Avertizarea va fi valabilă de duminică dimineața până luni, la ora 09.00. Astfel, mai întâi, vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare. […] Articolul Ploi și ninsori în cantități mari, anunțate pentru duminică. Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Aliații Marii Britanii acuză Kremlinul: Navalnîi ar fi murit otrăvit cu toxina „broaștei săgeată” # Ziua
Aleksei Navalnîi, liderul opoziției ruse, ar fi murit în detenție după ce a fost otrăvit cu epibatidină, o toxină asociată broaștelor „dart frog” (broaște săgeată) din Ecuador, susțin Regatul Unit și mai mulți aliați europeni. Potrivit acestora, substanța – descrisă ca neurotoxină încadrată la arme chimice – ar fi fost folosită într-un act „barbar” care […] Articolul Aliații Marii Britanii acuză Kremlinul: Navalnîi ar fi murit otrăvit cu toxina „broaștei săgeată” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Februarie mai aduce un val de vreme rece. Săptămâna viitoare vor fi până la minus 10 grade în raioanele de nord # Ziua
Săptămâna viitoare aduce în R. Moldova un nou val de aer rece cu temperaturi de până la minus 10 grade pe timp de noapte. Este vorba de un aer polar ce va coborî dinspre Scandinavia și, pe lângă valori scăzute, va aduce lapoviță și ninsori, în special în nordul R. Moldova. Dacă azi și mâine […] Articolul Februarie mai aduce un val de vreme rece. Săptămâna viitoare vor fi până la minus 10 grade în raioanele de nord apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Guvernul României anunță investiții importante în Portul Internațional Giurgiulești, în contextul finalizării tranzacției de cumpărare # Ziua
Guvernul de la București anunță că pregătește investiții importante la Portul Internațional Giurgiulești, în contextul tranzacției în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea portului de către Compania Naţională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. „Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme […] Articolul Guvernul României anunță investiții importante în Portul Internațional Giurgiulești, în contextul finalizării tranzacției de cumpărare apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Securitatea energetică, discutată la o reuniune a miniștrilor de externe de la Chișinău, București și Kiev, organizată la Munchen # Ziua
Miniștrii de Externe de la Chișinău, București și Kiev au organizat o nouă reuniune în formatul „Triunghiul Odesa” unde subiectul principal al discuțiilor a fost securitate energetică regională. Întrunirea dintre Mihai Popșoi, Oana Țoiu și Andrei Sibiga au avut loc în Germania, în contextul Conferinței de la Munchen. Oficialii au apreciat progresele înregistrate în domeniul […] Articolul Securitatea energetică, discutată la o reuniune a miniștrilor de externe de la Chișinău, București și Kiev, organizată la Munchen apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Veacuri în robie. 182 de ani de la începutul eliberării romilor # Ziua
Jumătatea secolului al XIX-lea a pus punct robiei în spațiul nostru prin primele legi de eliberare a romilor. Chiar dacă acțiuni episodice au început încă după 1820, de exemplu prin posibilitatea răscumpărării în urma căsătoriei dintre țigani și români, oficial, în acte primul pas se face în februarie 1844. La îndemnul mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache, […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Veacuri în robie. 182 de ani de la începutul eliberării romilor apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Droguri într-un club din Chișinău. Peste 100 de tineri, verificați în urma unei ample razii a polițiștilor într-un local de agrement # Ziua
Polițiștii și mascații de la Fulger au descins, vineri seara, într-un club din Chișinău în cadrul unei ample razii antidrog. În timpul operațiunii au fost verificate peste 100 de persoane și ridicate stupefiante de diferite tipuri, cum ar fi marijuana, hașiș, ecstasy, cocaină și droguri sintetice. Polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit în club, unde, potrivit […] Articolul Droguri într-un club din Chișinău. Peste 100 de tineri, verificați în urma unei ample razii a polițiștilor într-un local de agrement apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Secretarul american Marco Rubio a declarat la Munchen că SUA sunt pregătite să „reinstaureze” ordinea mondială # Ziua
Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la „reinstaurarea” ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineață secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. „Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa poate supraviețui”, a spus Rubio în discursul său, adăugând că SUA ”vor fi mereu […] Articolul Secretarul american Marco Rubio a declarat la Munchen că SUA sunt pregătite să „reinstaureze” ordinea mondială apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Un deputat al Adunării Populare de la Comrat a urcat fără permis la volan. Carnetul i-a fost ridicat în decembrie pentru șofat în stare de ebrietate # Ziua
Un deputat al Adunării Populare din Găgăuzia va fi anchetat de polițiști, după ce a urcat la volanul mașinii de serviciu fără a avea permis. Carnetul auto i-a fost ridicat alesului încă în decembrie, atunci când a fost prins beat la volan de către inspectori. „Pe cazul dat au fost inițiate procedurile legale corespunzătoare, iar […] Articolul Un deputat al Adunării Populare de la Comrat a urcat fără permis la volan. Carnetul i-a fost ridicat în decembrie pentru șofat în stare de ebrietate apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Moment istoric pentru românii din Italia. Camera Deputaților de la Roma a aprobat un acord ce încheie procesul de recunoaștere a Bisericii Ortodoxe Române # Ziua
Acord fundamental pentru prezența ortodoxiei românești în Italia. Camera Deputaților din Parlamentul de la Roma a aprobat, cu o majoritate covârșitoare, de 268 de voturi pentru și niciunul împotrivă, proiectul de lege ce reglementează raporturile dintre Statul Italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Astfel, Biserica Ortodoxă Română primește un pas decisiv spre recunoașterea oficială în […] Articolul Moment istoric pentru românii din Italia. Camera Deputaților de la Roma a aprobat un acord ce încheie procesul de recunoaștere a Bisericii Ortodoxe Române apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
VIDEO | Primarul Capitalei anunță un plan de intervenții pe străzile Chișinăului, distruse în urma ninsorilor și gerului # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță un plan de intervenții pe străzile și drumurile Chișinăului, distruse în urma ninsorilor, poleiului și gerului din această iarnă. Edilul precizează că cele mai multe gropi au apărut pe arterele care nu au fost reparate timp de 10-15 ani. „În ultimele două luni de zile, cum dumneavoastră știți, a fost […] Articolul VIDEO | Primarul Capitalei anunță un plan de intervenții pe străzile Chișinăului, distruse în urma ninsorilor și gerului apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Zona antreprenoriatului liber din Tvardița, unde salariile erau de trei ori mai mici decât media pe economie, va fi lichidată # Ziua
Zona Antreprnoriatului Liber din Tvardița, unde veniturile angajaților erau mult mai mici decât salariul mediu pe economie, va fi lichidată în urma unei decizii a Guvernului. Aceasta este deja a doua zonă economică liberă lichidată în ultimii trei ani. Dizolvarea ZAL Tvardița era iminentă, în condițiile în care a expirat termenul de 30 de ani, […] Articolul Zona antreprenoriatului liber din Tvardița, unde salariile erau de trei ori mai mici decât media pe economie, va fi lichidată apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Peste 20 de cetățeni moldoveni, inclusiv opt copii, exploatați la o întreprindere clandestină din nordul Italiei # Ziua
Polițiștii și carabinierii din provincia italiană Brescia au depistat o fabrică ilegală de prelucrare a plasticului unde erau exploatați 23 de cetățeni ai R. Moldova, inclusiv copii cu vârste între 8 și 16 ani. Întreprinderea clandestinată, care în acte figura ca o firmă individuală, aparținea unei tinere din România, în vârstă de 23 de ani. […] Articolul Peste 20 de cetățeni moldoveni, inclusiv opt copii, exploatați la o întreprindere clandestină din nordul Italiei apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Grigore Vieru, comemorat de români. Se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetului dedicat reîntregirii neamului # Ziua
Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, unul dintre cei mai valoroși poeți români ai secolului al XX-lea. Este poetul care a scris unele dintre cele mai frumoase opere despre mamă și despre dragoste și care a reuşit să pătrundă adânc în sufletul neamului românesc. Este un simbol al rezistenței și al […] Articolul Grigore Vieru, comemorat de români. Se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetului dedicat reîntregirii neamului apare prima dată în ZIUA.md.
13 februarie 2026
19:00
O femeie, în vârstă de 36 de ani, a născut în ambulanță. Mama a fost asistată de o echipă de urgență din Florești # Ziua
O femeie din Florești, aflată la a patra sarcină, a adus pe lume o fetiță în ambulanță. Mama a fost asistată de o echipă de urgență, care a fost chemată la o intervenție la domiciliu azi, la amiază. Medicii au constatat că femeia, aflată în săptămâna a 40-a de gestație, avea contracții uterine frecvente. Imediat a […] Articolul O femeie, în vârstă de 36 de ani, a născut în ambulanță. Mama a fost asistată de o echipă de urgență din Florești apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Maia Sandu, față în față cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen # Ziua
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate, desfășurată în perioada 13–15 februarie. În aceeași zi, șefa statului a mai avut întrevederi bilaterale și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile au […] Articolul Maia Sandu, față în față cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
O companie din Arabia Saudită a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra activele externe ale Lukoil # Ziua
Compania saudită Midad Energy ar putea achiziționa toate activele din afara Rusiei ale grupului petrolier Lukoil, au declarat pentru Reuters surse apropiate negocierilor. Potrivit acestora, un acord de intenție a fost semnat la sfârșitul lunii ianuarie, pe fondul unei competiții intense cu alți potențiali cumpărători. Sursele afirmă că Midad Energy a acceptat să achiziționeze activele […] Articolul O companie din Arabia Saudită a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra activele externe ale Lukoil apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
FOTO | Primăria Chișinău a început lucrările de plombare a drumurilor distruse de vremea rea din această iarnă # Ziua
Primăria Chișinău a demarat lucrările de reparație a drumurilor deteriorate în urma gerului și precipitațiilor din această iarnă, care au provocat apariția unui număr mare de gropi în carosabil. Potrivit autorităților municipale, echipele de drumari intervin în prezent în zona centrală a orașului, unde se execută lucrări de plombare cu beton asfaltic rece. Este vorba […] Articolul FOTO | Primăria Chișinău a început lucrările de plombare a drumurilor distruse de vremea rea din această iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.