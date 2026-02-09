Cine sunt sportivii naturalizați care reprezintă R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă
Europa Libera Moldova, 9 februarie 2026 18:00
Cine sunt sportivii naturalizați care reprezintă R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă
La nordul R. Moldova, în plină iarnă, continuă ... recoltarea sfeclei de zahăr - în condiții extreme: pe ger, zăpadă și polei. Fermierii speră să mai scoată din pământul înghețat în jur de 120.000 de tone de rădăcini dulci, care vor fi prelucrate la fabricile de zahăr din Cupcini și Drochia....
Scene emoționante, la întoarcerea soldaților ucraineni acasă, după un schimb de prizonieri # Europa Libera Moldova
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de sute de prizonieri, pe 5 februarie, după negocieri de pace de două zile mediate de Statele Unite. Negocierile de la Abu Dhabi s-au încheiat însă fără alte progrese palpabile. Serviciul ucrainean al Europei Libere a filmat momentele emoționante ale reîntâlnirilor între soldați și cei dragi....
Raiduri care aduc frigul: Rusia bombardează repetat o importantă termocentrală din Kiev # Europa Libera Moldova
Diplomații străini au vizitat centrala termică Darniția din Kiev pe 4 februarie, după ultimul atac rus asupra instalației. În aceeași zi, au apărut fotografii din Rusia care arătau că orașul Belgorod din vestul țării se confruntă cu pene de curent după atacurile ucrainene....
4 februarie 2026
Odesa: Un DJ și muzică de încălzire pe litoral, după o noapte de alerte aeriene # Europa Libera Moldova
Un DJ din Odesa a mixat muzică în zori pe malul Mării Negre pentru a-i susține pe locuitorii care nu au încălzire și curent electric, în toiul iernii, din cauza atacuri rusești continue. Spectacolul a fost un moment binevenit de relaxare și reziliență pentru cei care îndură frigul și raidurile aeriene nocturne....
Octogenarul Leonid Postică vine pe jos la liceul „Petre Ștefănucă” din Ialoveni, unde lucrează de patru decenii. A predat mai întâi biologia și arta plastică, iar la 70 de ani a decis să rămână doar cu desenul. Pentru șase ore pe săptămână, primește 3.000 de lei, un salariu neatractiv pentru tineri....
3 februarie 2026
Șefii legislativelor din cele trei țări baltice au participat pe 3 februarie la o ședință solemnă a Parlamentului moldovean. În discursurile lor, ei au spus că au venit la Chișinău pentru a „transmite un mesaj puternic” în sprijinul aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, alături de Ucraina....
Zi de doliu în Dnipropetrovsk pentru minerii uciși de un atac rusesc cu drone # Europa Libera Moldova
Un atac rusesc cu drone asupra unui autobuz a ucis 12 mineri care ieșeau din tură și a rănit alți 16 pe 1 februarie. Administrația regiunii Dnipropetrovsk a declarat ziua de 2 februarie zi de doliu. Atacurile rusești au vizat infrastructura energetică și obiective civile ale Ucrainei, distrugând rețeaua electrică în mai multe regiuni....
Grupul de activiști pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, spune că a confirmat 6.563 de decese, în timp ce alte estimări vorbesc despre mult mai mulți morți. Blocarea accesului la internet la nivel național, impusă de către clerici pentru a perturba fluxul liber de informații, a împiedicat semnificativ eforturile de a obține informații fiabile despre amploarea represiunii și numărul real al celor uciși. Radio Farda al RFE/RL a strâns și verificat informații despre peste 100 de persoa...
2 februarie 2026
CEC vrea să schimbe legea: Candidații din sate ar putea merge „la raion” ca să se înregistreze în cursa pentru alegerile locale din 2027 # Europa Libera Moldova
Dacă propunerea CEC va fi acceptată, candidații pentru primăriile și consiliile sătești vor trebui să meargă „la raion” pentru a se înregistra în cursa electorală. Ideea a apărut în contextul în care alegerile locale din 2027, primele organizate după reforma administrației publice locale, care a fost lansată recent de Guvern și ar trebui să fie finalizată până atunci. Alegerile locale generale din R. Moldova vor avea loc în octombrie sau în noiembrie 2027. Astfel, spune președinta CEC, Angela Ca...
1 februarie 2026
„Hipotermie severă”: Soldații ucraineni din prima linie înfruntă frigul extrem # Europa Libera Moldova
În regiunea Donețk, în apropierea orașului Pokrovsk, soldații ucraineni înfruntă frigul extrem, în timp ce atacurile rusești continuă. La un punct de stabilizare a traumelor din regiunea Zaporojie, personalul medical spune că a avut mai multe cazuri de degerături și hipotermie severă....
Ayna Idrisova: E trist că lumea mă judecă, în primul rând, după limba pe care o vorbesc # Europa Libera Moldova
Tatăl său este azer, iar mama are origini moldo-ucrainene. S-au cunoscut și s-au stabilit la Chișinău la începutul anilor ’90, iar rusa a devenit limba de comunicare în familia lor. Ayna a mers la o școală cu predare în limba rusă, însă facultatea de chimie a făcut-o în română. I-a fost greu, pentru că, odată cu materiile de specialitate, trebuia să învețe și limba română. „Când am absolvit școala, eu nu-mi imaginam să merg la universitate cu predare în română. Ok, am avut mai multe experiențe d...
