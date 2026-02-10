Plahotniuc, așteptat să depună declarații în procesul lui Dodon pe 11 februarie și în propriul dosar, pe 12

Europa Libera Moldova, 10 februarie 2026 12:50

Plahotniuc, așteptat să depună declarații în procesul lui Dodon pe 11 februarie și în propriul dosar, pe 12

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
12:50
Plahotniuc, așteptat să depună declarații în procesul lui Dodon pe 11 februarie și în propriul dosar, pe 12 Europa Libera Moldova
12:40
Premierul Munteanu, la Kiev: „Alături de Ucraina ca vecini și prieteni” Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
11:50
SUA încheie un acord nuclear cu Armenia, iar Vance îl sprijină electoral pe Pașinian Europa Libera Moldova
Acum 4 ore
10:00
R. Moldova este percepută ca un pic mai coruptă decât anul trecut (Transparency International) Europa Libera Moldova
09:30
Sportiv ucrainean, împiedicat să poarte la Cortina o cască în memoria sportivilor uciși în război. Zelenski îi ia apărarea Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
18:00
Cine sunt sportivii naturalizați care reprezintă R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă Europa Libera Moldova
17:30
Cum se vor umfla facturile pentru bunurile imobile după reevaluarea cadastrală, în exemple concrete Europa Libera Moldova
13:20
Lebedele care iernează pe Nistru Europa Libera Moldova
Ieri
11:40
Georgia, pe vremuri cel mai apropiat partener al SUA în Caucaz, privește vizita lui JD Vance de la distanță Europa Libera Moldova
09:10
„Dumnezeu mă ajută să uit”. Povestea salvatorului ucrainean care se strecoară printre drone pentru a evacua orașele de pe linia frontului Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea Europa Libera Moldova
10:00
Cum Dumitru Leontiev de la Standupovka a crescut cu propagandă rusească, iar acum râde de ea Europa Libera Moldova
09:30
Vânătorii de drone: Cum apără ucrainenii un drum vital spre Kosteantinivka Europa Libera Moldova
08:30
„Au fost uciși chiar aici”: Un pensionar din Donbas trăiește cu durerea pierderii familiei Europa Libera Moldova
7 februarie 2026
10:40
De la Afganistan la Ucraina. Moscova și „războaiele sale olimpice” Europa Libera Moldova
Fără a aștepta măcar încheierea Olimpiadei „sale”, Rusia a început operațiunea de În februarie 2014, în Crimeea au apărut oameni înarmați, în uniforme fără însemne, care au ocupat clădirea Parlamentului Crimeei, aeroportul din Simferopol, trecerea cu feribotul peste Strâmtoarea Kerci, alte obiective strategice și au blocat acțiunile forțelor armate ucrainene. • Autoritățile ruse au refuzat inițial să recunoască faptul că acești oameni înarmați erau militari ai armatei ruse. Ulterior, președintel...
10:10
Dincolo de Știri | Socialiștii și „unirea care divizează” Europa Libera Moldova
10:00
„Unirea care divizează”. Negru și Boțan explică ce urmăresc socialiștii cu campania anti-unionistă Europa Libera Moldova
Socialiștii au pornit o campanie anti-unionistă ca să-și „marcheze teritoriul” pe segmentul pro-rus de electorat și să arate că sunt principalii apărători ai statalității Republicii Moldova. De această părere sunt invitații podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru....
6 februarie 2026
18:20
Ministrul Osmochescu vorbește despre creștere economică „peste așteptări”. Expert: „Economia respiră, dar nu aleargă” Europa Libera Moldova
18:20
Trei condamnați la Chișinău pentru antrenamente paramilitare în Balcani, înainte de electorala 2024 Europa Libera Moldova
17:30
Dezbateri publice pentru a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețele de socializare Europa Libera Moldova
17:20
Cum recoltează fermierii din R. Moldova sfecla de zahăr în plină iarnă Europa Libera Moldova
La nordul R. Moldova, în plină iarnă, continuă ... recoltarea sfeclei de zahăr - în condiții extreme: pe ger, zăpadă și polei. Fermierii speră să mai scoată din pământul înghețat în jur de 120.000 de tone de rădăcini dulci, care vor fi prelucrate la fabricile de zahăr din Cupcini și Drochia....
14:20
Medicul de la Psihiatrie acuzat în trecut de violarea a două minore a fost concediat Europa Libera Moldova
13:30
Scene emoționante, la întoarcerea soldaților ucraineni acasă, după un schimb de prizonieri Europa Libera Moldova
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de sute de prizonieri, pe 5 februarie, după negocieri de pace de două zile mediate de Statele Unite. Negocierile de la Abu Dhabi s-au încheiat însă fără alte progrese palpabile. Serviciul ucrainean al Europei Libere a filmat momentele emoționante ale reîntâlnirilor între soldați și cei dragi....
13:00
Cum se circulă pe polei în R. Moldova, unde nu-i lumină, câți oameni au ajuns la Urgență, ce fac elevii și când se încălzește Europa Libera Moldova
12:30
Generalul Alekseev, al doilea în ierarhia GRU-ului rusesc, împușcat la Moscova Europa Libera Moldova
11:30
Încasările rusești din exportul de gaze și petrol, la nivel record de scăzut Europa Libera Moldova
11:10
Cum vrea România să se lege prin drumuri rapide de Ucraina și Republica Moldova, cu bani de la UE Europa Libera Moldova
08:40
Discuții cu mize mari între reprezentanții SUA și ai Iranului, în Oman Europa Libera Moldova
5 februarie 2026
15:50
Câți bani vor primi de la stat partidele politice în 2026 Europa Libera Moldova
14:50
Cancerul, principala cauză a dizabilității severe în R. Moldova Europa Libera Moldova
13:50
Ucraina susține că a lovit o bază rusească de rachete tocmai lângă Marea Caspică Europa Libera Moldova
12:10
Raiduri care aduc frigul: Rusia bombardează repetat o importantă termocentrală din Kiev Europa Libera Moldova
Diplomații străini au vizitat centrala termică Darniția din Kiev pe 4 februarie, după ultimul atac rus asupra instalației. În aceeași zi, au apărut fotografii din Rusia care arătau că orașul Belgorod din vestul țării se confruntă cu pene de curent după atacurile ucrainene....
4 februarie 2026
18:40
Dodon și socialiștii au instalat pe drumuri panouri anti-unioniste Europa Libera Moldova
16:30
Universitatea din Cahul se transformă într-un centru al UTM. Cum va avea loc absorbția Europa Libera Moldova
15:20
Medicul care a fost cercetat pentru viol asupra a două minore, restabilit în funcție Europa Libera Moldova
11:40
Odesa: Un DJ și muzică de încălzire pe litoral, după o noapte de alerte aeriene Europa Libera Moldova
Un DJ din Odesa a mixat muzică în zori pe malul Mării Negre pentru a-i susține pe locuitorii care nu au încălzire și curent electric, în toiul iernii, din cauza atacuri rusești continue. Spectacolul a fost un moment binevenit de relaxare și reziliență pentru cei care îndură frigul și raidurile aeriene nocturne....
10:20
„Am fost un băiat slovac naiv”. M. Lajčák, care îi lăuda fetele moldovene lui Epstein, își explică relația cu delincventul american Europa Libera Moldova
10:00
Atacurile rusești pun la încercare negocierile de pace și cresc presiunile din Congresul SUA pentru măsuri de sprijinire a Ucrainei Europa Libera Moldova
09:20
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, în Orientul Mijlociu pentru discuții privind dosarul nuclear iranian Europa Libera Moldova
09:00
Profesor la 80 de ani Europa Libera Moldova
Octogenarul Leonid Postică vine pe jos la liceul „Petre Ștefănucă” din Ialoveni, unde lucrează de patru decenii. A predat mai întâi biologia și arta plastică, iar la 70 de ani a decis să rămână doar cu desenul. Pentru șase ore pe săptămână, primește 3.000 de lei, un salariu neatractiv pentru tineri....
3 februarie 2026
17:10
Ce au făcut la Chișinău președinții parlamentelor baltice Europa Libera Moldova
Șefii legislativelor din cele trei țări baltice au participat pe 3 februarie la o ședință solemnă a Parlamentului moldovean. În discursurile lor, ei au spus că au venit la Chișinău pentru a „transmite un mesaj puternic” în sprijinul aderării R. Moldova la Uniunea Europeană, alături de Ucraina....
16:20
Dodon și Ceban n-au bătut palma pentru „a salva” bugetul capitalei, dar PAS crede că cei doi pregătesc „o mare nuntă politică” Europa Libera Moldova
15:50
Spania vrea să interzică rețelele sociale minorilor până la 16 ani Europa Libera Moldova
14:30
Parlamentul Norvegiei votează pentru menținerea monarhiei, în ciuda recentelor scandaluri Europa Libera Moldova
13:30
Întorși de la război, din Ucraina, infractorii ruși recidivează. Un caz șocant din Siberia Europa Libera Moldova
11:50
Zi de doliu în Dnipropetrovsk pentru minerii uciși de un atac rusesc cu drone Europa Libera Moldova
Un atac rusesc cu drone asupra unui autobuz a ucis 12 mineri care ieșeau din tură și a rănit alți 16 pe 1 februarie. Administrația regiunii Dnipropetrovsk a declarat ziua de 2 februarie zi de doliu. Atacurile rusești au vizat infrastructura energetică și obiective civile ale Ucrainei, distrugând rețeaua electrică în mai multe regiuni....
10:50
Tarif mai mic la gaze pentru consumatorii din R. Moldova Europa Libera Moldova
09:20
Rusia a reluat bombardarea Kievului, pe un ger de -20 de grade Europa Libera Moldova
08:20
Chipurile din spatele cifrelor: Cei uciși în timpul protestelor din Iran Europa Libera Moldova
Grupul de activiști pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, spune că a confirmat 6.563 de decese, în timp ce alte estimări vorbesc despre mult mai mulți morți. Blocarea accesului la internet la nivel național, impusă de către clerici pentru a perturba fluxul liber de informații, a împiedicat semnificativ eforturile de a obține informații fiabile despre amploarea represiunii și numărul real al celor uciși. Radio Farda al RFE/RL a strâns și verificat informații despre peste 100 de persoa...
2 februarie 2026
16:10
Ce faci când cade curentul și ce trebuie să conțină un kit pentru situații excepționale Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.