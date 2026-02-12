Interpol anulează căutarea lui Vlad Filat: fostul premier clarifică situația
Democracy.md, 12 februarie 2026 17:50
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că, la 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea sa în căutare internațională, emisă anterior la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a declarat Filat, subliniind că se află în Republica Moldova și că nu s-a […] Articolul Interpol anulează căutarea lui Vlad Filat: fostul premier clarifică situația apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 15 minute
17:50
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că, la 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea sa în căutare internațională, emisă anterior la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a declarat Filat, subliniind că se află în Republica Moldova și că nu s-a […] Articolul Interpol anulează căutarea lui Vlad Filat: fostul premier clarifică situația apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
17:20
Educația, arma principală împotriva drogurilor: Conferință de amploare organizată de Primăria Chișinău # Democracy.md
Problema consumului de substanțe interzise devine o realitate tot mai prezentă în școli și familii, fiind tema centrală a Conferinței Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”. Evenimentul a subliniat că flagelul drogurilor nu distruge doar indivizi, ci destramă familii, relații și destine, fiind necesară o mobilizare generală pentru a stopa acest […] Articolul Educația, arma principală împotriva drogurilor: Conferință de amploare organizată de Primăria Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
16:50
Cel puțin șase persoane, printre care doi copii, au fost rănite într-o explozie produsă joi dimineață în orașul Bibbiena, provincia Arezzo, în regiunea Toscana din Italia. Incidentul a avut loc după ce un camion care transporta butelii de oxigen și consumabile medicale a sărit în aer. Flăcările au atins câțiva metri înălțime și au afectat […] Articolul Explozie în Toscana: camion cu oxigen, șase răniți, inclusiv doi copii apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
16:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a reacționat după ce ANRE și Energocom au atras atenția asupra informațiilor eronate distribuite online despre facturile la gaz pentru luna ianuarie. Edilul a pus sub semnul întrebării mesajele autorităților și a cerut recalcularea prețurilor pentru ultimele luni. „Dacă ANRE, Ministerul Energiei și Energocom susțin că facturile sunt false, poate nici […] Articolul Primarul Capitalei pune sub semnul întrebării facturile la gaz apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că liderii americani cunosc în detaliu situația din Ucraina, inclusiv atacurile rusești asupra infrastructurii civile. „Administrația americană este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina”, a afirmat Rutte, citat de European Pravda. Întrebat de jurnaliști dacă Guvernul SUA este informat despre presiunea exercitată asupra Ucrainei […] Articolul NATO: Administrația americană este pe deplin conștientă de presiunea asupra Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport […] Articolul Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ministrul Educației, Perciun, a justificat intenția de a permite rectorului Universității Tehnice a Moldovei (UTM) să candideze pentru un al treilea mandat, invocând experiența din Uniunea Europeană. „În UE există țări unde nu există limită privind numărul de mandate pentru rectori”, a declarat oficialul. Potrivit ministrului, legislația din Republica Moldova nu prevede în prezent o […] Articolul Perciun susține posibilitatea unui al treilea mandat pentru rectorul UTM apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 6 ore
13:50
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13 la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul „Frauda Bancară”. Acesta este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, acuzații pe care le respinge. Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, […] Articolul VIDEO// Vlad Plahotniuc, adus de mascați la judecătorie în dosarul „Frauda Bancară” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Condamnare pentru fosta șefă a organizației Șoldănești a Partidului „Șor” pentru finanțare ilegală # Democracy.md
Președinta organizației teritoriale Șoldănești a Partidului „Șor”, formațiune declarat neconstituțională, a fost condamnată pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului de la un grup criminal organizat. Instanța a dispus și confiscarea a peste 3,8 milioane de lei, bani considerați proveniți din activități ilicite. Judecătoria Chișinău a stabilit că fondurile erau utilizate pentru promovarea intereselor politice și […] Articolul Condamnare pentru fosta șefă a organizației Șoldănești a Partidului „Șor” pentru finanțare ilegală apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi, cu 93 de voturi, audierea Danielei Misail-Nichitin, ministra Afacerilor Interne, în legătură cu situația traficului de droguri pe teritoriul țării. Inițiativa a fost propusă de deputații Partidului Socialiștilor și susținută de majoritatea parlamentară, dar și de opoziție. Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a subliniat că Parlamentul trebuie să cunoască rezultatele […] Articolul Parlamentul va audia ministra de Interne pe tema traficului de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!”, pentru a atrage atenția asupra impactului tarifelor la energie asupra cetățenilor și mediului de afaceri. Potrivit reprezentanților MAN, nivelul actual al prețurilor la energia electrică și termică a devenit greu de suportat pentru mii […] Articolul Flashmob MAN: Tarifele la energie, o povară pentru cetățeni și antreprenori apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 8 ore
11:40
Scandal în Parlamentul turc: deputații se bat în plen după numirea ministrului Justiției # Democracy.md
Altercații fizice au izbucnit miercuri în Parlamentul din Ankara, când deputați din coaliția de guvernământ și opoziție s-au agresat reciproc în timpul sesiunii consacrate învestirii lui Akın Gürlek ca ministru al Justiției. Evenimentul a avut loc în contextul remanierii guvernamentale anunțate de președintele Recep Tayyip Erdoğan. Deputații opoziției au încercat să blocheze ceremonia, criticând numirea […] Articolul Scandal în Parlamentul turc: deputații se bat în plen după numirea ministrului Justiției apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
PCCOCS trimite în judecată cinci membri ai unei rețele de migrație ilegală din Ucraina spre UE # Democracy.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat trimiterea în judecată a cinci persoane implicate în organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă din Ucraina către Uniunea Europeană, folosind Moldova ca punct de tranzit. Investigațiile au stabilit că activitatea grupului a început în 2022, inițial cu plăți în valută […] Articolul PCCOCS trimite în judecată cinci membri ai unei rețele de migrație ilegală din Ucraina spre UE apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Formațiunea Alternativa Națională cere retragerea proiectului abia publicat în Parlament # Democracy.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă includerea în ultimul moment pe ordinea de zi a Parlamentului a unui proiect de modificare a Legii avocaturii, acuzând încălcarea principiilor de transparență și a procedurilor legislative. Formațiunea solicită retragerea inițiativei și organizarea de consultări publice. Potrivit unui comunicat emis de MAN, proiectul de modificare a Legii avocaturii ar fi […] Articolul Formațiunea Alternativa Națională cere retragerea proiectului abia publicat în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 12 ore
09:40
Președinta Republicii Moldova, prezentă la forumul global de securitate de la München # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13–14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu lideri internaționali și va interveni la un panel privind combaterea amenințărilor hibride. Anunțul privind participarea președintei a fost făcut de […] Articolul Președinta Republicii Moldova, prezentă la forumul global de securitate de la München apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
17:40
La Cahul, polițiștii au reținut pe 7 februarie un automobil aflat în căutare, ca parte a unui proces de executare silită, și l-au plasat într-o parcare specială, conform legislației. Astăzi, doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova, membri ai aceluiași partid, ar fi accesat fără autorizație parcarea, iar unul dintre ei ar fi urcat la volanul […] Articolul Scandal la Cahul: Deputați surprinși la volanul unei mașini reținute de poliție apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Maia Sandu: Alegerile în Găgăuzia trebuie să aducă dezvoltare, dialog și responsabilitate # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj important locuitorilor Găgăuziei, aflată într-o vizită la Comrat, cu ocazia apropiatelor alegeri pentru Adunarea Populară. Șefa statului a subliniat că viitorul regiunii trebuie construit prin cooperare, încredere și dialog onest, iar aleșii au responsabilitatea de a transforma Găgăuzia într-o comunitate puternică, modernă și deschisă. „Viitorul nu apare de […] Articolul Maia Sandu: Alegerile în Găgăuzia trebuie să aducă dezvoltare, dialog și responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Roskomnadzor aplică noi restricții asupra Telegram, Kremlinul insistă pe respectarea legii # Democracy.md
Autoritățile ruse au impus restricții asupra platformei de mesagerie Telegram pe 10 februarie, ziua în care la nivel internațional este marcată Ziua Siguranței pe Internet. Primele dificultăți de acces au fost semnalate încă de pe 9 februarie, când Roskomnadzor a încetinit funcționarea aplicației pentru utilizatorii din Rusia, iar măsura oficială a fost justificată prin necesitatea […] Articolul Roskomnadzor aplică noi restricții asupra Telegram, Kremlinul insistă pe respectarea legii apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Reuniunea trilaterală Moldova–România–Ucraina ar putea fi organizată în luna aprilie, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Printre orașele luate în calcul pentru desfășurarea evenimentului se numără Giurgiulești și Cernăuți. Propunerea privind organizarea întâlnirii urmează să fie transmisă autorităților de la București, după vizita efectuată la Kiev de către premierul moldovean și mai mulți miniștri din Guvern. […] Articolul Moldova, România și Ucraina pregătesc o întâlnire la nivel înalt în primăvară apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) solicită ca informațiile despre persoanele implicate în evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor să fie făcute publice. Echipa de juriști a partidului atrage atenția că reforma lansată în 2022, inițial ca mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real. Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a […] Articolul Reforma justiției, criticată de MAN: „Informațiile nu pot fi secret de stat” apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării # Democracy.md
Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala creată de guvernare, pe care aceasta nici măcar nu și-o asumă. Așa a răspuns deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, la încercarea deputatului PAS, Igor Chiriac, de a-l acuza că amendamentele sale la legea cetățeniei ar deschide porțile obținerii cetățeniei Republicii Moldova prin metode frauduloase. Disputa a avut loc în […] Articolul Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
A furat banii clienților pentru un „iubit” virtual: Șefa unei agenții de turism din Spania a ajuns la închisoare # Democracy.md
Șefa unei renumite agenții de turism din Spania a fost condamnată la închisoare după ce a transferat 280.000 de euro unui presupus iubit cunoscut pe internet. Banii proveneau atât din economiile personale, cât și din sumele plătite de clienți pentru vacanțe, relatează publicația El Mundo. Femeia, manager al agenției de familie „Florín Viajes” din Málaga, […] Articolul A furat banii clienților pentru un „iubit” virtual: Șefa unei agenții de turism din Spania a ajuns la închisoare apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță dejucarea unei tentative de transport ilegal a unei sume considerabile de valută străină la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Incidentul a fost descoperit în timpul formalităților de control pentru cursa „Chișinău – Bratislava”, în cooperare cu funcționarii vamali. Scanarea bagajului de mână al unei pasagere a semnalat […] Articolul Poliția de Frontieră a confiscat 85 000 USD nedeclarați la aeroport apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop # Democracy.md
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, lansează WIZZ Link, o soluție care le permite pasagerilor să combine zborurile Wizz Air și să își planifice călătorii cu mai multe zboruri printr-o singură rezervare. Dezvoltată în parteneriat cu compania de tehnologie de călătorie Dohop, platforma WIZZ Link facilitează accesul către un număr mai mare […] Articolul Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Madridul, blocat de 500 de tractoare: Fermierii spanioli protestează împotriva politicilor UE # Democracy.md
Mii de fermieri din toate provinciile Spaniei au pornit miercuri dimineață într-un marș istoric spre Madrid, utilizând 500 de tractoare pentru a protesta împotriva politicilor agricole ale Uniunii Europene. Deși inițial agricultorii ceruseră permisiunea pentru 1.000 de utilaje, autoritățile au permis intrarea a doar jumătate dintre acestea, care au pătruns în capitală organizat, pe cinci […] Articolul Madridul, blocat de 500 de tractoare: Fermierii spanioli protestează împotriva politicilor UE apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Un pensionar din Australia a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat de un cangur în timp ce încerca să își salveze câinele de ghearele animalului. Incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul a intervenit pentru a-și scoate animalul de companie dintr-un lac, unde cangurul încerca să îl înece. Bărbatul, […] Articolul Un pensionar a fost atacat cu brutalitate de un cangur în timp ce își salva câinele apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # Democracy.md
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, […] Articolul Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Fost adjunct SIS, Alexandru Bălan, cere eliberarea: Acuzat de transmiterea de secrete către Belarus # Democracy.md
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde solicită o măsură mai blândă și cercetarea în stare de libertate. Potrivit procurorilor, Bălan reprezintă un pericol […] Articolul Fost adjunct SIS, Alexandru Bălan, cere eliberarea: Acuzat de transmiterea de secrete către Belarus apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Bărbat din Telenești, reținut pentru spargerea unui magazin de telefoane din Chișinău # Democracy.md
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și reținut un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Telenești, suspectat de comiterea a două furturi dintr-un magazin de telefoane din Capitală. Potrivit anchetei, în ambele cazuri, suspectul a pătruns în incintă prin spargerea geamului. În urma primului incident, au fost sustrase mai multe telefoane mobile, provocând un […] Articolul Bărbat din Telenești, reținut pentru spargerea unui magazin de telefoane din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primarul Capitalei acuză guvernarea de manipulare în problema parcărilor din Chișinău # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către Parlament, solicitând adoptarea de urgență a unei legi clare cu privire la parcări. Edilul a calificat drept „manipulare publică” afirmațiile reprezentanților guvernării, conform cărora un simplu regulament intern ar fi suficient pentru gestionarea acestui sector. Potrivit lui Ceban, deși municipalitatea a creat și continuă […] Articolul Primarul Capitalei acuză guvernarea de manipulare în problema parcărilor din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Un atac armat într-o școală din Tumbler Ridge, Canada, a dus la moartea a 10 persoane, inclusiv presupusul atacator, și la rănirea a cel puțin 27. Poliția Regală Canadiană a raportat că șase victime au fost găsite în incinta școlii, două la o locuință care ar avea legătură cu incidentul, iar o persoană a decedat […] Articolul Atac armat la o școală din Canada: 10 morți și cel puțin 27 de răniți apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
UE analizează un plan fără precedent pentru aderarea parțială a Ucrainei începând cu 2027 # Democracy.md
Uniunea Europeană ia în considerare un plan inovator care ar putea permite Ucrainei să înceapă o integrare parțială în UE din 2027, potrivit publicației Politico, citând surse de la Bruxelles. Inițiativa ar urma să se desfășoare în cinci etape, care includ accelerarea negocierilor de aderare și acordarea treptată a drepturilor și obligațiilor unui stat membru, […] Articolul UE analizează un plan fără precedent pentru aderarea parțială a Ucrainei începând cu 2027 apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Zelenski ar urma să anunțe un plan privind alegeri prezidențiale și un referendum pentru un eventual acord de pace # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intenționează să prezinte pe 24 februarie un plan care vizează organizarea alegerilor prezidențiale, concomitent cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia. Potrivit unor surse ucrainene și occidentale citate de Financial Times și preluate de Reuters, autoritățile de la Kiev au început pregătiri preliminare pentru cele două procese […] Articolul Zelenski ar urma să anunțe un plan privind alegeri prezidențiale și un referendum pentru un eventual acord de pace apare prima dată în DemocracyMD.
10 februarie 2026
18:20
Perturbări majore în transportul aerian și feroviar din Italia: două greve programate în februarie # Democracy.md
Călătorii spre Italia trebuie să fie pregătiți pentru perturbări semnificative în transportul aerian și feroviar în luna februarie. Pe 16 februarie, o grevă națională a angajaților ITA Airways, inclusiv piloți, însoțitori de bord și personal la sol, va afecta zborurile de pe principalele aeroporturi: Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Veneția Marco Polo și Verona […] Articolul Perturbări majore în transportul aerian și feroviar din Italia: două greve programate în februarie apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Republica Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina în lupta pentru pace și valori democratice # Democracy.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în prima sa vizită oficială la Kiev, a reafirmat sprijinul deplin al Chișinăului pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministra ucraineană, Yulia Svyrydenko. Munteanu a condamnat ferm agresiunea militară a Rusiei, subliniind impactul devastator asupra […] Articolul Republica Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina în lupta pentru pace și valori democratice apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Foștii membri ai Legiunii Internaționale, trimiși în frontul greu: reacții dure din rândul voluntarilor # Democracy.md
Ucraina a desființat în mod discret Legiunea Internațională, unitate creată în februarie 2022 pentru a atrage voluntari străini în apărarea țării, potrivit Le Monde. Statul Major General ucrainean nu a făcut încă declarații oficiale, iar foștii membri ai legiunii au fost redistribuiți în regimentele de asalt ale armatei regulate, implicate în misiuni extrem de periculoase. […] Articolul Foștii membri ai Legiunii Internaționale, trimiși în frontul greu: reacții dure din rândul voluntarilor apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Documentele Epstein dezvăluie că o victimă de 9 ani a fost abuzată de un oficial guvernamental important # Democracy.md
Parlamentarii americani au scos la iveală detalii cutremurătoare din dosarele neditate ale lui Jeffrey Epstein, după ce au obținut acces la documente într-o clădire securizată a Departamentului de Justiție din Washington. Dezvăluirile făcute luni, 9 februarie 2026, indică existența unor victime de vârste șocant de mici, reprezentantul democrat Jamie Raskin confirmând menționarea unei fetițe de […] Articolul Documentele Epstein dezvăluie că o victimă de 9 ani a fost abuzată de un oficial guvernamental important apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Mita de 40.000 de lei costă 7 ani de închisoare: doi polițiști din Chișinău găsiți vinovați # Democracy.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de corupere pasivă. Instanța a decis condamnarea unuia dintre polițiști la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 luni vor fi executați în penitenciar de tip […] Articolul Mita de 40.000 de lei costă 7 ani de închisoare: doi polițiști din Chișinău găsiți vinovați apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Prețurile au crescut în ianuarie, pe fondul scumpirii legumelor și alimentelor de bază # Democracy.md
Majorarea prețurilor din luna ianuarie a fost influențată în special de scumpirea legumelor, care au înregistrat un salt de peste 12%. Creșteri de preț au fost raportate și la pâine și fructe, cu aproximativ 1,5%, potrivit BNS. Pe de altă parte, unele produse au cunoscut reduceri de preț. Ouăle s-au ieftinit ușor, cu 0,4%, iar […] Articolul Prețurile au crescut în ianuarie, pe fondul scumpirii legumelor și alimentelor de bază apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Democracy.md
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […] Articolul „HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Embargoul petrolier impus de Statele Unite a provocat perturbări majore în transportul aerian din Cuba, generând o criză care a afectat direct mii de turiști străini. Din cauza lipsei acute de combustibil pentru aviație, mai multe companii aeriene internaționale și-au suspendat sau limitat zborurile către insulă. Compania canadiană Air Canada a anunțat suspendarea temporară a […] Articolul Transportul aerian din Cuba, paralizat de lipsa combustibilului apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, […] Articolul Partidul Nostru a solicitat Guvernului explicații privind reevaluarea imobilelor apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Facturile la gaze și energie electrică au șocat moldovenii: plăți de mii de lei în ianuarie # Democracy.md
Moldovenii au fost surprinși neplăcut de facturile la gaze naturale și energie electrică aferente lunii ianuarie, care în unele cazuri au depășit 5.000–7.000 de lei, potrivit mesajelor și imaginilor publicate pe rețelele de socializare. Mulți consumatori spun că, în ciuda eforturilor de economisire și menținerii temperaturii în locuințe la doar 17–18 grade Celsius, valoarea finală […] Articolul Facturile la gaze și energie electrică au șocat moldovenii: plăți de mii de lei în ianuarie apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Martori cheie lipsesc la procesul lui Igor Dodon: Iaralov absent, Plahotniuc este așteptat # Democracy.md
Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov, nu s-a prezentat marți la audierile din dosarul „Sacoșa neagră”, în care este anchetat fostul președinte Igor Dodon. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie. Autoritățile susțin că Iaralov nu mai locuiește la adresa declarată și, deși nu a părăsit oficial țara în […] Articolul Martori cheie lipsesc la procesul lui Igor Dodon: Iaralov absent, Plahotniuc este așteptat apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Fostul primar din Frumușica, Florești, plasat în arest la domiciliu pentru o crimă veche de șapte ani # Democracy.md
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, suspectat de comiterea unei crime în urmă cu aproximativ șapte ani, a fost plasat în arest la domiciliu, potrivit surselor Unimedia.info. Edilul, în vârstă de 38 de ani, și-a declarat nevinovăția. În august 2024, primarul, împreună cu tatăl său, medicul morfopatolog și un consătean, au fost reținuți în […] Articolul Fostul primar din Frumușica, Florești, plasat în arest la domiciliu pentru o crimă veche de șapte ani apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” (PN) a anunțat o inițiativă prin care propune aplicarea cotei zero a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici. Propunerea a fost prezentată într-o conferință de presă. Deputatul PN Constantin Cuiumju a explicat că eliminarea TVA ar reduce tarifele la gaze cu aproximativ 8%, ceea ce ar […] Articolul „Partidul Nostru” propune TVA zero la gazele naturale pentru populație apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Primarul municipiului Chișinău a declarat că nu va admite majorarea impozitelor pentru apartamentele și casele în care locuiesc chișinăuienii, în contextul evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare inițiate la nivel național de guvernare. Potrivit edilului, procesul de evaluare cadastrală ar putea duce la majorarea impozitelor pe bunurile imobile cu până la 200%, iar în […] Articolul Reevaluarea cadastrală, criticată de Ion Ceban apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Poliția de Frontieră a anunțat că, la punctul de trecere a frontierei „Otaci”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, au fost depistate două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru țigări electronice. Operațiunea a fost realizată în cadrul unei acțiuni comune a polițiștilor de frontieră și a funcționarilor vamali. Incidentul a avut loc pe […] Articolul Două femei prinse la Otaci cu lichide pentru țigări electronice apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.