Peste 3900 de șoferi au încălcat legislația rutieră în weekend. Depășirea limitei de viteză, cea mai frecventă abatere

Conferința de Securitate de la München a arătat limpede: lumea intră într-o etapă mai dură, mai fragmentată. Iar Republica Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali.Un prim mesaj puternic a venit din Europa. Tonul a fost mai ferm decât în alți ani. Cancelarul german Friedrich Merz a spus direct că „vechea ordine internațională nu mai există”. Subtextul este clar: Europa nu-și mai permite să fie doar un actor economic. Vorbim tot mai mult despre apărare, reziliență, capacitatea de a produce și de a proteja, a scris expertul IPRE Daniel Vodă, într-un material publicat după derularea Conferinței de Securitate de la Munchen.