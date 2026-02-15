Restricții temporare de circulație în centrul Chișinăului, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic

12:15

Conferința anuală internațională pe probleme de securitate de la Munchen continuă și sâmbătă, după o primă zi tensionată. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri temperate doar de tonul diplomatic. În discursul său de azi, Rubio a declarat că SUA nu își doresc „aliați slabi” și că Europa trebuie să se poată apăra singură.