OAMENI ȘI IDEI | Dumitru Ciorici: „Oamenii ar trebui să-și facă un obicei din a urmări nu doar TikTok-ul, care abundă în manipulări, ci și alte platforme” (Video)
Radio Chisinau
,
15 februarie 2026 12:40
În ultimii ani, jurnalismul din Republica Moldova s-a schimbat mai rapid decât oricând. Internetul a democratizat distribuția informației, rețelele sociale au mutat centrul de greutate din redacții spre conturi personale, iar piața de publicitate – afectată de pandemie și de războiul din Ucraina – a lăsat multe instituții media într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Într-un interviu acordat pentru Radio Chișinău, jurnalistul și antreprenorul media Dumitru Ciorici vorbește despre schimbarea „modelului clasic al jurnalismului”, despre inflația de site-uri care se prezintă drept instituții media și despre platformele anonime aservite intereselor politice. Cu experiență de reporter de teren, coordonator editorial și manager de redacții (Agora și Unimedia), el explică ce înseamnă astăzi responsabilitatea jurnalistică și de ce regula celor două surse rămâne esențială:
Alte ştiri de Radio Chisinau
13:10
În cadrul delegației Republicii Moldova la Conferința de Securitate de la München, Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a discutat cu lideri internaționali despre protecția cetățenilor, digitalizarea poliției, combaterea amenințărilor hibride și gestionarea refugiaților, evidențiind angajamentul țării pentru pace și securitate regională.
12:40
12:15
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan. Șeful legislativului a amintit că aproape 13 mii de moldoveni au participat la acel război, iar 301 dintre ei și-au pierdut viața departe de casă, la vârste fragede, în timp ce alți sute au fost răniți sau s-au întors acasă cu sechele ale conflictului.
11:55
Portul rus Taman de la Marea Neagră, tranzitat de produse petroliere, cereale, cărbune și mărfuri, a fost avariat de un „atac masiv” cu drone ucrainene, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, potrivit Reuters.
11:25
Securitatea regională, efectele războiului condus de Rusia în Ucraina și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova au fost discutate de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, cu omologii săi din mai multe state europene, în marja celei de-a 62-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, desfășurată în perioada 13-14 februarie în Republica Federală Germania.
11:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, la 15 februarie, Întâmpinarea Domnului, sau, după denumirea slavonă veche, Stretenia. Sărbătoarea comemorează ziua în care Fecioara Maria, însoțită de Sfântul Iosif, l-a dus pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim pentru prezentarea întâi‑născutului lui Dumnezeu.
10:40
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că președintele SUA Donald Trump urmărește o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia și Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, informează CNN, potrivit News.ro.
10:15
Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă, iar prin asta să dezvoltăm economia țării. Îndemnul vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat astăzi Expoziția „Fabricat în Moldova”, care reunește în aceste zile la Moldexpo peste 400 de producători autohtoni, ce prezintă vizitatorilor cele mai calitative produse locale, informează MOLDPRES.
09:55
În contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC), viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o serie de întrevederi bilaterale cu omologii săi din Irlanda, Danemarca, Cehia și Serbia, precum și cu oficiali din Germania și landul Bavaria. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Republicii Moldova și extinderea relațiilor economice.
09:35
Circulația rutieră din zona centrală a municipiului Chișinău va fi temporar sistată și redirecționată în anumite intervale orare, în legătură cu organizarea filmărilor proiectului cinematografic realizat de OWH TV Studio. Măsura va fi aplicată în două zile – 15 și 22 februarie 2026 – în intervalele stabilite de organizatori.
09:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.
18:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, la Conferința anuală internațională pe probleme de securitate de la Munchen, că SUA par să revină mereu la subiectul concesiilor în ceea ce privește discuțiile trilaterale care au avut loc în ultimele luni pentru obținerea unui armistițiu în Ucraina, dar, prea frecvent aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei - „nu al Rusiei”, potrivit BBC.
18:20
Autoritatea Națională de Integritate a demarat procedura de verificare a averii și intereselor personale ale deputatului Partidului Socialiștilor, Pavel Voicu, după ce au fost identificate posibile neconcordanțe în declarațiile sale pentru perioada 2022-2025. Inspectorii au constatat că modificările patrimoniale raportate pot ridica întrebări privind proveniența veniturilor și modul de utilizare a acestora.
17:50
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile privind securitatea Republicii Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și parcursul european al statului.
17:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de schimbare bruscă a vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă de mâine, 15 februarie, ora 08:00 și până luni, 16 februarie, ora 09:00.
17:10
Casa Ucrainei, care funcționează în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâmpină vizitatorii cu o expoziție care prezintă o dronă Shahed reală și un video generat cu posibila sa utilizare.
16:25
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 în circumstanțe neclare într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de către Moscova, potrivit unei anchete desfășurate de cinci țări, printre care Marea Britanie, și ale cărei concluzii au fost dezvăluite sâmbătă de Londra, relatează AFP.
16:00
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru au desfășurat o razie într-un local de agrement din Chișinău, unde mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
15:40
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Ziua nașterii poetului Grigore Vieru a fost declarată, acum patru ani, Ziua Națională a Lecturii, instituită pentru a promova cultura lecturii în societate, informează MOLDPRES.
15:15
Invitata acestei ediții a emisiunii „Oamenii Cetății” este Mihaela Strâmbeanu, o actriță de excepție a scenei teatrale din Rep. Moldova, cunoscută și apreciată publicului pentru prezența ei puternică și sensibilă pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
14:55
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, că „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”, relatează BBC. Declarațiile vin după ce secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Statele Unite nu își doresc „aliați slabi”.
14:40
Guvernul României salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde 100% din acțiunile deținute la ICS Danube Logistics, operatorul Portul Internațional Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
14:35
14:05
Comisia pentru integrare europeană a organizat prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisie, cu ocazia căreia a fost lansată și o platformă digitală de cooperare cu societatea civilă.
13:45
Peste 3,3 milioane de lei vor fi încasați suplimentar la bugetul de stat în urma controalelor vamale desfășurate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie.
13:30
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost prins în trafic deși i-a fost suspendat dreptul de a conduce în decembrie, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan.
12:55
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, după discursul său istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite nu vor renunța la obligația lor de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite Reuters.
12:35
De Ziua Națională a Lecturii, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj pe Facebook, în care a subliniat importanța cărții ca spațiu al liniștii interioare. „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri”, a spus șefa statului.
12:15
Conferința anuală internațională pe probleme de securitate de la Munchen continuă și sâmbătă, după o primă zi tensionată. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri temperate doar de tonul diplomatic. În discursul său de azi, Rubio a declarat că SUA nu își doresc „aliați slabi” și că Europa trebuie să se poată apăra singură.
12:00
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a menționat că municipalitatea va planifica, în acest an, mai multe proiecte dedicate poetului, la care autoritățile vor lucra împreună cu fiul acestuia.
11:35
Pe 14 februarie, Republica Moldova sărbătorește, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii. Cu această ocazie, președintele parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale.
11:10
Aproape 30% dintre școlile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra rețelei energetice a Ucrainei, au anunțat vineri autoritățile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unități de învățământ pentru a remedia situația.
10:40
Pe 14 februarie 1935 s-a născut unul din marii poeți români care a promovat dragostea de neam și de limba română, Grigore Vieru.
10:15
Două runde de negocieri diplomatice, privind Ucraina și Iranul, vor avea loc marți la Geneva, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect.
09:55
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, au fost discutate de miniștrii de externe din Republica Moldova, România, Ucraina în cadrul primei reuniuni din acest an, în formatul „Triunghiul Odesa”.
09:35
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația. Acum există această oportunitate și trebuie să o folosim. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul Conferinței de Securitate de la München, informează MOLDPRES.
09:30
09:15
Meteorologii prognozează pentru acest cu cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării.
09:10
20:50
Fermierii pot accesa granturi pentru investiții în sectorul zootehnic – creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor și păsărilor. Sunt eligibile și domeniile legumicol, culturile horticole de nișă și procesarea directă a produselor agricole. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat cel de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.
20:25
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
20:05
Portugalia se alătură statelor europene, Franța și Spania, care vor limita oficial accesul tinerilor, cu vârste mai mici de 16 ani, la rețelele sociale. Proiectul de lege, aprobat de Parlamentul portughez, limitează accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, devenind astfel cea mai recentă țară care a luat această măsură.
19:45
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, ca urmare a precipitațiilor recente și a temperaturilor scăzute.
19:25
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de gestionare a deșeurilor, care permite colectarea separată, reciclarea materialelor refolosibile și transportul eficient al acestora, într-un mod prietenos cu mediul.
19:05
Iulian Luchin a ocupat locul 96 din 111 în proba de 10 km schi fond, la debutul său la Jocurile Olimpice de Iarnă.
18:50
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia.
18:25
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel național care va afecta transportul aerian.
18:10
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:05
18:05
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova este inevitabilă în contextul aderării la Uniunea Europeană și a fragmentării excesive a primăriilor, însă procesul de amalgamare trebuie să rămână unul voluntar și participativ. Aceasta a fost concluzia principală a Clubului de presă organizat de Asociația Adept pe tema „Reforma administrației publice locale: între provocări și necesitate”, transmite Radio Chișinău.