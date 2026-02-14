Averea deputatului PSRM Pavel Voicu, în vizorul ANI pentru posibile neconcordanțe
Radio Chisinau, 14 februarie 2026 18:20
Autoritatea Națională de Integritate a demarat procedura de verificare a averii și intereselor personale ale deputatului Partidului Socialiștilor, Pavel Voicu, după ce au fost identificate posibile neconcordanțe în declarațiile sale pentru perioada 2022-2025. Inspectorii au constatat că modificările patrimoniale raportate pot ridica întrebări privind proveniența veniturilor și modul de utilizare a acestora.
• • •
Acum 15 minute
18:20
Autoritatea Națională de Integritate a demarat procedura de verificare a averii și intereselor personale ale deputatului Partidului Socialiștilor, Pavel Voicu, după ce au fost identificate posibile neconcordanțe în declarațiile sale pentru perioada 2022-2025. Inspectorii au constatat că modificările patrimoniale raportate pot ridica întrebări privind proveniența veniturilor și modul de utilizare a acestora.
Acum o oră
17:50
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în UE înseamnă o Europă mai sigură” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile privind securitatea Republicii Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și parcursul european al statului.
Acum 2 ore
17:30
Schimbare bruscă a vremii pe întreg teritoriul R. Moldova. Meteorologii au emis cod galben # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de schimbare bruscă a vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă de mâine, 15 februarie, ora 08:00 și până luni, 16 februarie, ora 09:00.
17:10
VIDEO | Momentul în care dronele Kremlinului ar ataca orașe europene, conform unui video AI prezentat la Munchen. „Iată ce poate face Shahed” # Radio Chisinau
Casa Ucrainei, care funcționează în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâmpină vizitatorii cu o expoziție care prezintă o dronă Shahed reală și un video generat cu posibila sa utilizare.
Acum 4 ore
16:25
Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare de statul rus, a stabilit o anchetă desfășurată de cinci țări europene # Radio Chisinau
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 în circumstanțe neclare într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de către Moscova, potrivit unei anchete desfășurate de cinci țări, printre care Marea Britanie, și ale cărei concluzii au fost dezvăluite sâmbătă de Londra, relatează AFP.
16:00
Razie antidrog într-un local din Chișinău: Peste 100 persoane verificate, dintre care 19, conduse la expertiză (VIDEO) # Radio Chisinau
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru au desfășurat o razie într-un local de agrement din Chișinău, unde mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
15:40
Omagiu adus lui Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române: Depuneri de flori la bustul poetului (FOTO) # Radio Chisinau
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Ziua nașterii poetului Grigore Vieru a fost declarată, acum patru ani, Ziua Națională a Lecturii, instituită pentru a promova cultura lecturii în societate, informează MOLDPRES.
15:15
OAMENII CETĂȚII | Sportivă de performanță, artistă prin destin. Cum a bătut actoria la ușa Mihaelei Strâmbeanu (Audio) # Radio Chisinau
Invitata acestei ediții a emisiunii „Oamenii Cetății” este Mihaela Strâmbeanu, o actriță de excepție a scenei teatrale din Rep. Moldova, cunoscută și apreciată publicului pentru prezența ei puternică și sensibilă pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
14:55
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, că „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”, relatează BBC. Declarațiile vin după ce secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Statele Unite nu își doresc „aliați slabi”.
14:40
Guvernul de la București salută preluarea Portului Giurgiulești de către Portul Constanța: România își consolidează poziția strategică la Dunăre și Marea Neagră # Radio Chisinau
Guvernul României salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde 100% din acțiunile deținute la ICS Danube Logistics, operatorul Portul Internațional Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
14:35
Acum 6 ore
14:05
Comisia pentru integrare europeană lansează Consiliul de experți și o platformă de cooperare cu societatea civilă # Radio Chisinau
Comisia pentru integrare europeană a organizat prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisie, cu ocazia căreia a fost lansată și o platformă digitală de cooperare cu societatea civilă.
13:45
Peste 3,3 milioane de lei vor fi încasați suplimentar la bugetul de stat în urma controalelor vamale desfășurate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie.
13:30
VIDEO | Deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, prins la volan deși i-a fost suspendat dreptul de a conduce # Radio Chisinau
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost prins în trafic deși i-a fost suspendat dreptul de a conduce în decembrie, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan.
12:55
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, după discursul său istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite nu vor renunța la obligația lor de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite Reuters.
12:35
„Într-o lume a ecranelor, lectura este o formă de grijă față de noi”. Mesajul transmis de Maia Sandu de Ziua Națională a Lecturii # Radio Chisinau
De Ziua Națională a Lecturii, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj pe Facebook, în care a subliniat importanța cărții ca spațiu al liniștii interioare. „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri”, a spus șefa statului.
Acum 8 ore
12:15
Marco Rubio, discurs la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA nu vor aliați slabi. Europa trebuie să se poată apăra singură” (VIDEO) # Radio Chisinau
Conferința anuală internațională pe probleme de securitate de la Munchen continuă și sâmbătă, după o primă zi tensionată. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri temperate doar de tonul diplomatic. În discursul său de azi, Rubio a declarat că SUA nu își doresc „aliați slabi” și că Europa trebuie să se poată apăra singură.
12:00
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a menționat că municipalitatea va planifica, în acest an, mai multe proiecte dedicate poetului, la care autoritățile vor lucra împreună cu fiul acestuia.
11:35
R. Moldova marchează, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii. Igor Grosu: „Să citim, prieteni, cât mai mult” # Radio Chisinau
Pe 14 februarie, Republica Moldova sărbătorește, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii. Cu această ocazie, președintele parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale.
11:10
Peste 300 de școli din Kiev au rămas fără căldură în urma atacurilor Rusiei. Temperaturile coboară până la minus 20 de grade # Radio Chisinau
Aproape 30% dintre școlile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra rețelei energetice a Ucrainei, au anunțat vineri autoritățile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unități de învățământ pentru a remedia situația.
10:40
Se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru. „Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul” # Radio Chisinau
Pe 14 februarie 1935 s-a născut unul din marii poeți români care a promovat dragostea de neam și de limba română, Grigore Vieru.
Acum 12 ore
10:15
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi # Radio Chisinau
Două runde de negocieri diplomatice, privind Ucraina și Iranul, vor avea loc marți la Geneva, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect.
09:55
Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe în Formatul „Triunghiul Odesa”. Consolidarea relațiilor trilaterale în contextul provocărilor de securitate, în discuții # Radio Chisinau
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, au fost discutate de miniștrii de externe din Republica Moldova, România, Ucraina în cadrul primei reuniuni din acest an, în formatul „Triunghiul Odesa”.
09:35
Maia Sandu denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Radio Chisinau
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația. Acum există această oportunitate și trebuie să o folosim. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul Conferinței de Securitate de la München, informează MOLDPRES.
09:30
09:15
METEO | Ploi, lapoviță și ninsori, prognozate de meteorologi pentru acest weekend. Temperaturile vor scădea treptat # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru acest cu cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării.
09:10
Acum 24 ore
20:50
Fermierii pot accesa granturi pentru investiții în sectorul zootehnic – creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor și păsărilor. Sunt eligibile și domeniile legumicol, culturile horticole de nișă și procesarea directă a produselor agricole. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat cel de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI.
20:25
Peste 20 de șoferi din Orhei au fost sancționați vineri, 13 februarie, în doar trei ore, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii. Pentru depistarea contravenienților, polițiștii au utilizat o dronă, care a monitorizat traficul din aer.
20:05
Portugalia se alătură Franței și Spaniei, interzicând accesul tinerilor sub 16 ani la platformele de socializare # Radio Chisinau
Portugalia se alătură statelor europene, Franța și Spania, care vor limita oficial accesul tinerilor, cu vârste mai mici de 16 ani, la rețelele sociale. Proiectul de lege, aprobat de Parlamentul portughez, limitează accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, devenind astfel cea mai recentă țară care a luat această măsură.
19:45
Trafic rutier în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă: AND menține intervențiile pe drumurile naționale # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, ca urmare a precipitațiilor recente și a temperaturilor scăzute.
19:25
Sistem modern de salubrizare la Andrușul de Jos, Cahul: colectare separată și reciclare pentru fiecare gospodărie # Radio Chisinau
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de gestionare a deșeurilor, care permite colectarea separată, reciclarea materialelor refolosibile și transportul eficient al acestora, într-un mod prietenos cu mediul.
19:05
Jocurile Olimpice de Iarnă: Pe ce loc s-a clasat Iulian Luchin la debutul său olimpic la schi fond pe 10 km # Radio Chisinau
Iulian Luchin a ocupat locul 96 din 111 în proba de 10 km schi fond, la debutul său la Jocurile Olimpice de Iarnă.
18:50
Percheziții în patru raioane: O companie de panificație, acuzată de evaziune fiscală # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia.
Ieri
18:25
MAE România a emis o atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel național care va afecta transportul aerian # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel național care va afecta transportul aerian.
18:10
FOTO | Agendă plină pentru Maia Sandu la Munchen. Discuții pe tema securității cu Marco Rubio, Mark Rutte și oficiali de rang înalt ai statelor UE # Radio Chisinau
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:05
18:05
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova este inevitabilă în contextul aderării la Uniunea Europeană. Igor Boțan: „Reforma care are loc acum, noi o numim a șasea iterație” # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova este inevitabilă în contextul aderării la Uniunea Europeană și a fragmentării excesive a primăriilor, însă procesul de amalgamare trebuie să rămână unul voluntar și participativ. Aceasta a fost concluzia principală a Clubului de presă organizat de Asociația Adept pe tema „Reforma administrației publice locale: între provocări și necesitate”, transmite Radio Chișinău.
17:40
CNMC: Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Asigurarea vine din partea Centrului Național de Management al Crizelor /CNMC/, care a formulat o serie de recomandări pentru cetățeni.
17:30
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în 2026, de un buget majorat cu aproximativ cinci milioane de lei față de anul precedent. Suma totală alocată va ajunge la circa 91,5 milioane de lei.
17:10
R. Moldova și Ucraina coordonează agenda de securitate și reforme pentru aderarea la UE # Radio Chisinau
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul său ucrainean, Taras Kachka, în marja Conferinței pentru Extinderea UE, desfășurată la Tallinn.
16:55
SEPA a transformat piața plăților din Republica Moldova: costuri reduse cu peste 90 la sută și economii de milioane de euro # Radio Chisinau
În doar trei luni, SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro) a transformat piața plăților din Republica Moldova, obținând o dominație clară: șapte din zece transferuri în euro sunt procesate acum prin acest sistem. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a afirmat că acesta este un rezultat remarcabil, reflectat în costuri reduse cu peste 90 la sută, care au generat economii de milioane de euro pentru economia națională și beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori.
16:40
R. Moldova și Ucraina își consolidează conexiunile printr-un nou post de trecere. Daniella Misail-Nichitin: „Un punct strategic care va facilita traficul internațional și mobilitatea cetățenilor” # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina vor înființa punctul de trecere rutier „Cosăuți–Yampil”. Acesta va avea statut internațional, va facilita mobilitatea cetățenilor, va sprijini schimburile comerciale și va îmbunătăți conexiunile directe dintre localitățile celor două țări.
16:20
Radu Miruță: „România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare” # Radio Chisinau
Ministrul apărării a României, Radu Miruță, susține că România are o șansă reală să devină parte din lanțul european de producție al industriei de apărare, dacă „ne mișcăm rapid și în direcția corectă.”
16:05
Aliații NATO au convenit asupra unui nou pachet de asistență militară pentru Kiev, în valoare de 38 de miliarde de dolari pentru acest an. Anunțul a fost făcut de secretarul britanic al apărării, John Healey, după reuniunea a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de Formatul Ramstei.
15:55
BNM: Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, cu o creștere de 5,2 la sută a PIB-ului în trimestrul III din 2025 # Radio Chisinau
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III din anul 2025 o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% comparativ cu perioada similară din 2024. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, publicat astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), care evidențiază o etapă de consolidare a stabilității prețurilor și semnale clare de revitalizare a economiei naționale.
15:40
Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă pe arii extinse până sâmbătă la prânz # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu 13 februarie, ora 13:00, și va fi menținută până la 14 februarie, ora 12:00.
15:25
Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”. Rusia suferă „pierderi uluitoare” # Radio Chisinau
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, subliniind că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării.
15:10
Ministrul Finanțelor anunță când va fi debursată următoarea tranșă din Planul de creștere pentru R. Moldova # Radio Chisinau
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie a anului curent. Detaliile au fost oferite de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru MOLPDRES.
14:55
Igor Grosu la Șoldănești: „Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice rămân obiective esențiale” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a discutat cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate despre proiectele de dezvoltare implementate în localitățile din regiune.
