Peste 40 000 de consumatori au rămas fără energie electrică în această noapte. Precizările Ministerului Energiei
Radio Chisinau, 16 februarie 2026 08:05
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori, anunță un comunicat al Ministerului Energiei al Republicii Moldova.
OAMENII CETĂȚII | „Să cunoști cetatea și să o înțelegi”. Libertatea și responsabilitatea în arta contemporană, văzută de Ghenadie Popescu (Audio) # Radio Chisinau
Invitat în studioul Radio Chișinău, la emisiunea „Oamenii Cetății”, a fost artistul contemporan Ghenadie Popescu, un creator pentru care arta nu este doar expresie estetică, ci și o formă de reflecție asupra identității, istoriei și realităților sociale ale lumii în care trăim.
Avertismentul președintei Maia Sandu, la Conferința de la München: „Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Radio Chisinau
Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre, iar statele din regiune trebuie să vină cu soluții comune pentru a contracara efectele acestuia. Mesajul a fost transmis de șefa statului Maia Sandu, în contextul Conferinței de Securitate de la München. Șefa statului a atenționat că Rusia nu va renunța la eforturile sale de a interveni și de a încerca să preia controlul asupra statelor din regiune. În aceste condiții, Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova trebuie să utilizeze fereastra de oportunitate oferită în drumul său european și să facă pași concreți în apropierea de Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.
Licitație pentru centrale eoliene de 170 MW: investitorii pot depune ofertele din 19 februarie # Radio Chisinau
Investitorii interesați pot depune, între 19 februarie și 31 martie, ofertele pentru Licitația de construcție a centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării de sisteme de stocare a energiei de 44 MWh.
De la pagină la ecran. Aproape 500 de tineri din Rep. Moldova au transformat cărțile în filme scurte # Radio Chisinau
Aproape 500 de elevi din Republica Moldova au participat la prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e, o competiție dedicată promovării lecturii prin mijloace creative și digitale. Evenimentul, organizat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, și-a propus să stimuleze interesul pentru carte și să încurajeze creativitatea tinerilor. Cele mai bune lucrări au fost premiate de Ziua Națională a Lecturii.
Va intra Maia Sandu în politica de la Bruxelles sau București după încheierea mandatului de președinte? Răspunsul dat de șefa statului # Radio Chisinau
În cadrul Conferinței de Securitate de la München, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit un interviu pentru jurnaliștii români, în care a răspuns la întrebarea dacă se vede implicată în politica de la Bruxelles sau București după încheierea mandatului de la Chișinău.
Nicușor Dan merge în SUA pentru Consiliul Păcii convocat de Trump: „Voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru pace” # Radio Chisinau
Președintele României va efectua prima deplasare în Statele Unite ale Americii de la numirea în funcție. Nicușor Dan va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington și dă curs invitației lansate de președintele SUA, Donald Trump.
Agenția anticorupție din Ucraina l-a arestat pe fostul ministru al energiei în timp ce încerca să fugă din țară # Radio Chisinau
Agenția Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat duminică arestarea fostului ministru al Energiei, Gherman Galușcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui scandal de corupție de amploare, în timp ce încerca să părăsească țara, transmite AFP.
Precipitații abundente, vânt puternic și ghețuș. Recomandările IGSU pentru cetățeni # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită în contextul avertizării meteorologice emise pentru perioada 14–16 februarie 2026, când sunt prognozate precipitații abundente, intensificări ale vântului și formarea ghețușului.
Alexandru Munteanu a adus un omagiu militarilor căzuți în războiul din Afganistan. „Cu un război la graniță, responsabilitatea noastră este să protejăm pacea” (FOTO) # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a adus un omagiu veteranilor și familiilor celor căzuți în Războiul din Afganistan. În mesajul său, șeful Guvernului a subliniat importanța păcii și lecțiile dureroase ale conflictului. „Experiența acelor ani ne-a lăsat o lecție clară: războiul nu aduce câștigători. El distruge destine, rupe familii și frânează dezvoltarea societăților”, a spus Munteanu.
Kaja Kallas, răspuns acid la discursul lui Rubio de sâmbătă și o ironie la adresa Statelor Unite: „Interesant” # Radio Chisinau
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avut un răspuns sarcastic la discursul de sâmbătă al secretarului de stat american Marco Rubio, ea spunând că, „contrar a ceea ce ar putea spune unii, Europa decadentă nu se confruntă cu dispariția civilizației”, potrivit The Guardian.
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a fost reprezentată de o echipă de cinci sportivi, informează MOLDPRES.
Digitalizarea poliției, combaterea amenințărilor hibride și gestionarea refugiaților, discutate de Daniella Misail-Nichitin la Munchen # Radio Chisinau
În cadrul delegației Republicii Moldova la Conferința de Securitate de la München, Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a discutat cu lideri internaționali despre protecția cetățenilor, digitalizarea poliției, combaterea amenințărilor hibride și gestionarea refugiaților, evidențiind angajamentul țării pentru pace și securitate regională.
OAMENI ȘI IDEI | Dumitru Ciorici: „Oamenii ar trebui să-și facă un obicei din a urmări nu doar TikTok-ul, care abundă în manipulări, ci și alte platforme” (Video) # Radio Chisinau
În ultimii ani, jurnalismul din Republica Moldova s-a schimbat mai rapid decât oricând. Internetul a democratizat distribuția informației, rețelele sociale au mutat centrul de greutate din redacții spre conturi personale, iar piața de publicitate – afectată de pandemie și de războiul din Ucraina – a lăsat multe instituții media într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Într-un interviu acordat pentru Radio Chișinău, jurnalistul și antreprenorul media Dumitru Ciorici vorbește despre schimbarea „modelului clasic al jurnalismului”, despre inflația de site-uri care se prezintă drept instituții media și despre platformele anonime aservite intereselor politice. Cu experiență de reporter de teren, coordonator editorial și manager de redacții (Agora și Unimedia), el explică ce înseamnă astăzi responsabilitatea jurnalistică și de ce regula celor două surse rămâne esențială:
Igor Grosu, la 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: „Să prețuim pacea și să avem grijă de cei care au purtat povara războiului” # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan. Șeful legislativului a amintit că aproape 13 mii de moldoveni au participat la acel război, iar 301 dintre ei și-au pierdut viața departe de casă, la vârste fragede, în timp ce alți sute au fost răniți sau s-au întors acasă cu sechele ale conflictului.
Atac masiv cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Neagră. Forțele de intervenție se chinuie să stingă incendiile # Radio Chisinau
Portul rus Taman de la Marea Neagră, tranzitat de produse petroliere, cereale, cărbune și mărfuri, a fost avariat de un „atac masiv” cu drone ucrainene, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, potrivit Reuters.
Securitatea regională și efectele războiului din Ucraina, discutate de ministrul Apărării Anatolie Nosatîi cu omologii săi la München (FOTO) # Radio Chisinau
Securitatea regională, efectele războiului condus de Rusia în Ucraina și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova au fost discutate de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, cu omologii săi din mai multe state europene, în marja celei de-a 62-a ediții a Conferinței de Securitate de la München, desfășurată în perioada 13-14 februarie în Republica Federală Germania.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, la 15 februarie, Întâmpinarea Domnului, sau, după denumirea slavonă veche, Stretenia. Sărbătoarea comemorează ziua în care Fecioara Maria, însoțită de Sfântul Iosif, l-a dus pe pruncul Iisus la Templul din Ierusalim pentru prezentarea întâi‑născutului lui Dumnezeu.
Mesajul transmis de Marco Rubio după ce s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Munchen # Radio Chisinau
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis sâmbătă că președintele SUA Donald Trump urmărește o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia și Ucraina. Mesajul vine după o întâlnire pe care Rubio a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, informează CNN, potrivit News.ro.
VIDEO | Igor Grosu, la Expoziția „Fabricat în Moldova”: „Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă” # Radio Chisinau
Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă, iar prin asta să dezvoltăm economia țării. Îndemnul vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat astăzi Expoziția „Fabricat în Moldova”, care reunește în aceste zile la Moldexpo peste 400 de producători autohtoni, ce prezintă vizitatorilor cele mai calitative produse locale, informează MOLDPRES.
Dialoguri la nivel înalt: Mihai Popșoi, întrevederi cu miniștrii de externe din patru state europene la Conferința de Securitate de la Munchen (FOTO) # Radio Chisinau
În contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC), viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o serie de întrevederi bilaterale cu omologii săi din Irlanda, Danemarca, Cehia și Serbia, precum și cu oficiali din Germania și landul Bavaria. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Republicii Moldova și extinderea relațiilor economice.
Restricții temporare de circulație în centrul Chișinăului, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic # Radio Chisinau
Circulația rutieră din zona centrală a municipiului Chișinău va fi temporar sistată și redirecționată în anumite intervale orare, în legătură cu organizarea filmărilor proiectului cinematografic realizat de OWH TV Studio. Măsura va fi aplicată în două zile – 15 și 22 februarie 2026 – în intervalele stabilite de organizatori.
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff și Kushner înaintea următoarei negocieri la Geneva. Ucraina vrea garanții de la SUA pe 20 de ani # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.
Zelenski: SUA revin mereu în discuții la subiectul concesiilor, dar deseori sunt numai în ceea ce privește Ucraina, nu Rusia # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, la Conferința anuală internațională pe probleme de securitate de la Munchen, că SUA par să revină mereu la subiectul concesiilor în ceea ce privește discuțiile trilaterale care au avut loc în ultimele luni pentru obținerea unui armistițiu în Ucraina, dar, prea frecvent aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei - „nu al Rusiei”, potrivit BBC.
Autoritatea Națională de Integritate a demarat procedura de verificare a averii și intereselor personale ale deputatului Partidului Socialiștilor, Pavel Voicu, după ce au fost identificate posibile neconcordanțe în declarațiile sale pentru perioada 2022-2025. Inspectorii au constatat că modificările patrimoniale raportate pot ridica întrebări privind proveniența veniturilor și modul de utilizare a acestora.
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în UE înseamnă o Europă mai sigură” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile privind securitatea Republicii Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și parcursul european al statului.
Schimbare bruscă a vremii pe întreg teritoriul R. Moldova. Meteorologii au emis cod galben # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de schimbare bruscă a vremii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă de mâine, 15 februarie, ora 08:00 și până luni, 16 februarie, ora 09:00.
VIDEO | Momentul în care dronele Kremlinului ar ataca orașe europene, conform unui video AI prezentat la Munchen. „Iată ce poate face Shahed” # Radio Chisinau
Casa Ucrainei, care funcționează în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâmpină vizitatorii cu o expoziție care prezintă o dronă Shahed reală și un video generat cu posibila sa utilizare.
Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare de statul rus, a stabilit o anchetă desfășurată de cinci țări europene # Radio Chisinau
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 în circumstanțe neclare într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de către Moscova, potrivit unei anchete desfășurate de cinci țări, printre care Marea Britanie, și ale cărei concluzii au fost dezvăluite sâmbătă de Londra, relatează AFP.
Razie antidrog într-un local din Chișinău: Peste 100 persoane verificate, dintre care 19, conduse la expertiză (VIDEO) # Radio Chisinau
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru au desfășurat o razie într-un local de agrement din Chișinău, unde mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
Omagiu adus lui Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române: Depuneri de flori la bustul poetului (FOTO) # Radio Chisinau
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Ziua nașterii poetului Grigore Vieru a fost declarată, acum patru ani, Ziua Națională a Lecturii, instituită pentru a promova cultura lecturii în societate, informează MOLDPRES.
OAMENII CETĂȚII | Sportivă de performanță, artistă prin destin. Cum a bătut actoria la ușa Mihaelei Strâmbeanu (Audio) # Radio Chisinau
Invitata acestei ediții a emisiunii „Oamenii Cetății” este Mihaela Strâmbeanu, o actriță de excepție a scenei teatrale din Rep. Moldova, cunoscută și apreciată publicului pentru prezența ei puternică și sensibilă pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, că „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”, relatează BBC. Declarațiile vin după ce secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Statele Unite nu își doresc „aliați slabi”.
Guvernul de la București salută preluarea Portului Giurgiulești de către Portul Constanța: România își consolidează poziția strategică la Dunăre și Marea Neagră # Radio Chisinau
Guvernul României salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde 100% din acțiunile deținute la ICS Danube Logistics, operatorul Portul Internațional Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
Comisia pentru integrare europeană lansează Consiliul de experți și o platformă de cooperare cu societatea civilă # Radio Chisinau
Comisia pentru integrare europeană a organizat prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisie, cu ocazia căreia a fost lansată și o platformă digitală de cooperare cu societatea civilă.
Peste 3,3 milioane de lei vor fi încasați suplimentar la bugetul de stat în urma controalelor vamale desfășurate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie.
VIDEO | Deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, prins la volan deși i-a fost suspendat dreptul de a conduce # Radio Chisinau
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost prins în trafic deși i-a fost suspendat dreptul de a conduce în decembrie, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan.
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, după discursul său istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite nu vor renunța la obligația lor de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite Reuters.
„Într-o lume a ecranelor, lectura este o formă de grijă față de noi”. Mesajul transmis de Maia Sandu de Ziua Națională a Lecturii # Radio Chisinau
De Ziua Națională a Lecturii, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj pe Facebook, în care a subliniat importanța cărții ca spațiu al liniștii interioare. „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri”, a spus șefa statului.
Marco Rubio, discurs la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA nu vor aliați slabi. Europa trebuie să se poată apăra singură” (VIDEO) # Radio Chisinau
Conferința anuală internațională pe probleme de securitate de la Munchen continuă și sâmbătă, după o primă zi tensionată. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri temperate doar de tonul diplomatic. În discursul său de azi, Rubio a declarat că SUA nu își doresc „aliați slabi” și că Europa trebuie să se poată apăra singură.
La Chișinău va fi amenajat un scuar care va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a menționat că municipalitatea va planifica, în acest an, mai multe proiecte dedicate poetului, la care autoritățile vor lucra împreună cu fiul acestuia.
R. Moldova marchează, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii. Igor Grosu: „Să citim, prieteni, cât mai mult” # Radio Chisinau
Pe 14 februarie, Republica Moldova sărbătorește, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Națională a Lecturii. Cu această ocazie, președintele parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale.
Peste 300 de școli din Kiev au rămas fără căldură în urma atacurilor Rusiei. Temperaturile coboară până la minus 20 de grade # Radio Chisinau
Aproape 30% dintre școlile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra rețelei energetice a Ucrainei, au anunțat vineri autoritățile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unități de învățământ pentru a remedia situația.
Se împlinesc 91 de ani de la nașterea poetului Grigore Vieru. „Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul” # Radio Chisinau
Pe 14 februarie 1935 s-a născut unul din marii poeți români care a promovat dragostea de neam și de limba română, Grigore Vieru.
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi # Radio Chisinau
Două runde de negocieri diplomatice, privind Ucraina și Iranul, vor avea loc marți la Geneva, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect.
Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe în Formatul „Triunghiul Odesa”. Consolidarea relațiilor trilaterale în contextul provocărilor de securitate, în discuții # Radio Chisinau
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, au fost discutate de miniștrii de externe din Republica Moldova, România, Ucraina în cadrul primei reuniuni din acest an, în formatul „Triunghiul Odesa”.
Maia Sandu denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Radio Chisinau
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația. Acum există această oportunitate și trebuie să o folosim. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul Conferinței de Securitate de la München, informează MOLDPRES.
METEO | Ploi, lapoviță și ninsori, prognozate de meteorologi pentru acest weekend. Temperaturile vor scădea treptat # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru acest cu cer variabil până la noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării.
