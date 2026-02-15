OAMENII CETĂȚII | „Să cunoști cetatea și să o înțelegi”. Libertatea și responsabilitatea în arta contemporană, văzută de Ghenadie Popescu (Audio)

09:35

În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a întregii societăți și a întregului Guvern, iar acest lucru ne-a ajutat. Suntem conștienți că trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația. Acum există această oportunitate și trebuie să o folosim. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul Conferinței de Securitate de la München, informează MOLDPRES.