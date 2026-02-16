Lapovița și vântul au făcut ravagii în Moldova: Câți consumatori au rămas fără energie electrică
TV8, 16 februarie 2026 10:50
Lapovița și vântul au făcut ravagii în Moldova: Câți consumatori au rămas fără energie electrică
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:20
10:10
Acum 4 ore
07:50
07:20
Acum 12 ore
Acum 24 ore
21:10
19:50
19:00
18:30
17:30
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
13:40
13:10
13:00
12:30
12:00
11:10
Ieri
10:40
10:10
09:40
09:10
14 februarie 2026
22:30
22:00
21:00
19:40
18:50
18:10
17:20
16:20
15:30
15:30
15:20
14:50
14:20
13:50
13:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.