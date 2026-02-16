Euro și Dolarul, în creștere: Cursul stabilit de BNM pentru astăzi

19:40

Marina Cârnaț a dat cărțile pe față despre rolul său ca femeie în familia pe care a creat-o împreună cu Teodor Cârnaț și care a devenit, de-a lungul căsniciei, mai bogată cu 10 membri. „Eu nu mă sacrific… pentru că asta nu e iubire, ci epuizare amânată. Eu creez sisteme, rutine clare, responsabilități împărțite, timp protejat pentru mine. Nu tac ca să păstrez liniștea… nu acumulez nimic în mine, comunic, cer ajutor, dacă e nevoie, repetat de multe ori, astfel soțul știe exact când sunt obosită și copiii știu de ce am nevoie. Îmi construiesc o identitate dincolo de rolul de mamă sau soție! Cea mai mare capcană a sacrificiului este pierderea sinelui. Când o femeie crește, familia nu pierde… familia câștigă”, a scris Marina Cârnaț, într-o postare pe rețele.